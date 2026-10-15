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Un techo se viene abajo en una escuela de Pakistán y mata a 32 alumnos y una profesora

La tragedia ocurrió en Peshawar, en el noroeste de Pakistán. Entre las víctimas hay 12 niñas y una profesora. El propietario del colegio fue detenido y las autoridades reclaman una investigación.

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Agencia AFP
BARA (Pakistan), 15/10/2026.- Parents gather beside the bodies of children killed in the collapse of a private school roof at Lady Reading Hospital in Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa province, Pakistan, 15 October 2026. At least 17 children were killed and 20 others injured in the collapse, according to officials. Lady Reading Hospital confirmed that 17 bodies had been brought to the hospital, while 20 injured children were receiving medical treatment. EFE/EPA/ARSHAD ARBAB
Padres de familia se reúnen junto a los cuerpos de niños fallecidos por el derrumbe del techo de una escuela privada, en el hospital Lady Reading de Peshawar, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 15 de octubre de 2026.
Foto: EFE - ARSHAD ARBAB

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Treinta y dos alumnos y una profesora murieron este jueves al derrumbarse el techo de un colegio en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, informó un alto cargo de un hospital local.

La mayoría de las víctimas tenían entre 4 y 14 años, indicó a la AFP Asim Khan, del hospital Lady Reading de Peshawar, al anunciar que el saldo había subido de 28 a 33 fallecidos.

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"En total, 20 niños heridos fueron trasladados al hospital, de los cuales la mayoría ya pudo irse. Tres niños gravemente heridos, que presentaban traumatismos craneales, fueron hospitalizados", agregó Khan.

El responsable precisó que entre las víctimas hay 12 niñas y que la profesora fallecida era una mujer.

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Del hospital fueron sacando varios cuerpos, envueltos en sábanas blancas, mientras iban llegando voluntarios dispuestos a ayudar en las labores de identificación de las víctimas.

Niños atrapados

Sohail, un familiar de uno de los niños heridos, contó que su sobrina logró salir de la escuela y volver a su casa. Según dijo, la muchacha gritaba: "¡La escuela se ha derrumbado!"

"Cuando llegué allí, vi entre 10 y 15 niños atrapados bajo los escombros, enterrados hasta el cuello. Los sacamos rápidamente de ahí", explicó.

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"Cuando nos enteramos, todo el mundo se puso a gritar, en pánico", relató.

En el lugar del suceso, rescatistas con chalecos de seguridad retiraban escombros, según unas imágenes difundidas por los servicios de rescate.

"Cuando los equipos de servicios de emergencia llegaron al lugar, constataron que un techo se había derrumbado sobre otro techo, aplastando el aula que había debajo y atrapando a niños en su interior", declaró el portavoz de los servicios de rescate, Bilal Ahmad Faizi.

Sher Ahmed, un vecino del barrio, atribuyó la catástrofe a "materiales de construcción de mala calidad" y exigió que se abra una investigación.

"Con profundo dolor y gran tristeza, insto encarecidamente a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva ya tomar medidas estrictas contra toda persona declarada responsable, para que tragedias como esto puedan evitarse en el futuro", dijo a la AFP.

"Drama desgarrador"

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, expresó su "profunda tristeza y hondo a pesar de la pérdida de vidas tan valiosas", según un comunicado.

Asif Ali Zardari, el presidente del país, se refirió al accidente como un "drama desgarrador".

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"En este momento de duelo, toda la nación comparte el dolor de las familias afectadas", declaró en un comunicado aparte.

"El propietario de la escuela fue detenido", declaró a la AFP un alto responsable radicado en Peshawar, que pidió el anonimato.

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Los derrumbes de techos y edificios son frecuentes en Pakistán, principalmente debido a normas de seguridad insuficientes y materiales de construcción de mala calidad.

En junio de este año, más de una decena de niños murieron al colapsar el techo de un centro de apoyo escolar en la ciudad de Lahore, en el este del país.

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En 2025, 27 personas murieron y 10 resultaron heridas cuando un edificio de cinco pisos se derrumbó en el barrio desfavorecido de Lyari, en Karachi, una ciudad del sur de Pakistán.

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Por Agencia AFP

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