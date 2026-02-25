Estados Unidos sanciona a Irán y aumenta presión antes de negociaciones en Ginebra

Un mural en Teherán desafía a Estados Unidos en medio del temor a una posible intervención militar tras el envío de una flota ordenado por Donald Trump. Foto: EFE - Jaime Len

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos anunció el miércoles nuevas sanciones contra Irán, como parte de su campaña de “máxima presión” antes de la nueva ronda de negociaciones entre ambas partes en Ginebra.

Le recomendamos: Irán advierte que responderá con fuerza a cualquier agresión según su derecho a la defensa

El presidente Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones a Teherán con ataques si no firma un acuerdo sobre su programa nuclear.

Las últimas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen como objetivo más de 30 individuos, entidades y buques que, según afirma, facilitan “ventas ilícitas de petróleo iraní”, así como la producción de armas en el país.

El Departamento del Tesoro detalla una lista de buques que operan “como parte de la flota en la sombra de Irán, que transporta petróleo y productos petrolíferos iraníes a mercados extranjeros”.

“Irán explota los sistemas financieros para vender petróleo ilícito, blanquear los ingresos, adquirir componentes para sus programas de armas nucleares y convencionales, y apoyar a sus grupos terroristas”, acusó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.

Le podría interesar: Estados Unidos da 10 días a Irán para llegar a un acuerdo nuclear y amenaza con atacar

El gobierno Trump seguirá aplicando “la máxima presión sobre Irán para dañar las capacidades armamentísticas del régimen y su apoyo al terrorismo”, detalló el comunicado.

En su discurso sobre el estado de la Unión el martes por la noche, Trump acusó a Teherán de albergar “siniestras ambiciones nucleares”.

Trump ha ordenado un enorme despliegue militar alrededor del Golfo.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha reiterado en cambio que existe una “una perspectiva favorable” sobre esas conversaciones entre ambas partes.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com