Estas son las nuevas medidas con las que Trump endurece su ofensiva contra la migración

En su discurso del estado de la Unión del 24 de febrero, el presidente Donald Trump anunció nuevas medidas contra la migración ilegal en Estados Unidos, como exigir identificación para votar, prohibir licencias a indocumentados y eliminar las ciudades santuario.

“El primer deber del gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”, dijo Trump al inició de su discurso.

Estas son algunas de sus nuevas iniciativas para frenar la migración ilegal en el país:

Fin a la migración ilegal

Trump prometió mantener solo ingresos legales para quienes “amen a Estados Unidos y estén dispuestos a trabajar duro”, celebrando que la frontera sur es ahora “la más segura de la historia”.

Adicionalmente, destacó haber logrado cero admisiones indocumentadas durante nueve meses consecutivos gracias a tropas desplegadas y tecnología avanzada, posicionándolo como un éxito de su segundo mandato.

Ley Salva a América

Exigió la aprobación inmediata de esta ley para requerir identificación oficial y prueba de ciudadanía en todos los procesos electorales. Argumentó que impedirá el voto de indocumentados y aseguró que, según él, los demócratas lo han permitido, por lo que la presentó como una medida clave para proteger la integridad del sufragio en Estados Unidos.

“Estoy pidiendo que se apruebe la ley “Salva a América” para evitar que los inmigrantes indocumentados y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones americanas”, adelantó.

Contra ciudades santuario

El presidente, llamó a eliminar toda protección legal a inmigrantes en estas jurisdicciones y a imponer sanciones severas a funcionarios locales que obstruyan deportaciones de criminales.

Por esto, tildó a alcaldes y gobernadores opositores de “protectores de criminales”, urgiendo al Congreso a cortar fondos federales a dichas ciudades para forzar su cooperación con ICE.

Sin embargo, estas medidas se implementan en un contexto de alta tensión: en enero de 2026, protestas contra redadas de ICE en Minnesota culminaron con la muerte de dos estadounidenses, Renee Wood y Alex Pretti, a manos de agentes. Además, datos oficiales reportan más de 30 fallecimientos de inmigrantes bajo custodia de estas autoridades, según la BBC.

Ley Dalilah

Esta ley busca prohibir que cualquier estado emita licencias de conducir comerciales (CDL) a inmigrantes indocumentados.

La Ley Dalilah lleva el nombre de Dalilah Coleman, una niña de 7 años gravemente herida en 2024 por un camión conducido por un migrante indocumentado que poseía licencia en California.

Trump la presentó como una respuesta directa a accidentes fatales causados por estos conductores, argumentando que muchos inmigrantes indocumentados no hablan inglés y representan un peligro vial significativo.

Aunque la Ley aún no ha sido aprobada por el Congreso, Trump insistió en su aprobación inmediata durante el discurso.

Otras iniciativas, no confirmadas

El Gobierno de Trump analiza imponer a los bancos de EE. UU. la verificación obligatoria de ciudadanía para clientes actuales y futuros, como parte de su intensa estrategia contra la inmigración irregular.

Esta medida, que podría implementarse vía decreto según una fuente consultada por CNN, alarma al sector financiero, pues obligaría a los bancos a exigir documentos inéditos como pasaportes para acreditar ciudadanía. Los planes no están cerrados y se evalúan alternativas junto con bases legales.

Sin embargo, esta medida aún no ha sido confirmada por la Casa Blanca.

