Enrique Márquez, expreso político venezolano, invitado de Trump en discurso sobre la Unión

El martes 24 de febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, pronunció su discurso anual sobre el estado de la Unión ante el Congreso, en el que destacó prioridades de su gobierno y utilizó como símbolo político el caso del opositor venezolano Enrique Márquez.

Entre los invitados del presidente, sobresalió Márquez, excandidato presidencial y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, quien fue detenido en enero de 2025 tras cuestionar los resultados electorales y denunciar irregularidades. Su presencia en el Capitolio marcó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Durante el acto, Trump organizó un reencuentro entre Márquez y su sobrina Alejandra González, y lo presentó como ejemplo de la represión del chavismo y de los resultados alcanzados tras la captura de Nicolás Maduro en enero. El mandatario destacó que su liberación ocurrió pocos días después de esa operación.

El presidente también se refirió al nuevo escenario político en Venezuela y calificó al país como “nuestro amigo y socio”, subrayando el papel de Estados Unidos en la reconstrucción económica, especialmente en el sector petrolero, y en la estabilización tras la caída de Maduro. Trump describió la operación como “una victoria absolutamente colosal” y resaltó la cooperación con el gobierno interino.

Márquez, ingeniero de Maracaibo y figura destacada de la oposición, fue uno de los primeros presos políticos liberados tras el cambio de poder en Caracas, según El País.

Su aparición en la Cámara de Representantes reforzó el mensaje político de Washington sobre su influencia en la liberación de opositores y en la nueva etapa de la relación bilateral, en medio de cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos sobre el alcance y las condiciones de estas excarcelaciones.

