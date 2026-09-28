¿Habrá negociaciones entre Irán y EE. UU. esta semana?: esto se sabe

La propuesta iraní, anunciada el viernes y presentada por el canciller Abás Araqchi en Naciones Unidas, contemplaba una tregua de siete días seguida de la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde antes del…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que espera que las conversaciones con Irán se reinicien la próxima semana, aunque rechazó el plan de tregua presentado por Teheran. Según el medio Axios, las conversaciones indirectas entre ambos países podrían tener lugar tan pronto como el lunes.

La propuesta iraní, anunciada el viernes y presentada por el canciller Abás Araqchi en Naciones Unidas, contemplaba una tregua de siete días seguida de la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde antes del conflicto transitaba una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo. Trump desestimó el plan y dijo a Axios: "Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero hacer". Añadió que se trata de "lo que quizás habríamos aceptado hace un año" y consideró que los iraníes habían "sobrevalorado sus cartas".

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El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, calificó el plan en la cadena NBC como un "intento bastante cínico" de poner sobre la mesa algo que Teherán sabía "inaceptable". Se refirió en particular a la petición de levantar el bloqueo, descongelar las sanciones internacionales y acceder a miles de millones de dólares en activos "solo para hablar", cuando ya se había negociado un protocolo de acuerdo hace unos meses. Waltz sostuvo que la desconfianza de Trump hacia la propuesta es de "sentido común" y que Irán puede sentarse a la mesa y ajustarse al derecho internacional y a sus obligaciones bajo el tratado de no proliferación nuclear. Aseguró, no obstante, que el presidente "está abierto" a un acuerdo, especialmente sobre el uranio enriquecido.

Desde Teherán, la respuesta fue igualmente dura. Araqchi dijo a NBC que Waltz había formulado "viejas acusaciones infundadas" y afirmó que Irán está listo para abrir el estrecho si Estados Unidos cumple ciertas condiciones que "no son nuevas". "Son nuestros derechos, y queremos que se respeten", declaró. Según la televisión estatal iraní, el canciller insistió en que todo movimiento para reabrir Ormuz depende de que se cumplan esas demandas y en que Irán no dará marcha atrás.

Esas exigencias ya figuraban en el protocolo de acuerdo firmado en junio, que buscaba poner fin de forma duradera al conflicto y abrir la vía a negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El texto preveía el cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes, la liberación y el desembolso de activos iraníes congelados desde la Revolución Islámica de 1979 y el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Sin embargo, el protocolo colapsó por diferencias en torno a las condiciones de paso por Ormuz, y Waltz reprochó que fuera "violado de inmediato" por ataques contra la navegación internacional.

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Aunque Irán dijo el domingo que no cierra la puerta a la diplomacia, Araqchi se mostró pesimista sobre un acuerdo. "Siempre hay esperanza para la diplomacia, pero no tenemos ningún motivo, para serle sincero, para volver a la diplomacia y relacionarnos con este gobierno de nuevo debido a su comportamiento en los últimos dos años", declaró a la cadena estadounidense.

Trump tampoco descartó reanudar los bombardeos contra objetivos iraníes. "Siempre lo estoy pensando", dijo a Axios. Según el Wall Street Journal, el mandatario podría recurrir a esa opción después de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre, en un contexto en el que enfrenta la creciente impopularidad de una guerra que ha disparado el precio de los combustibles.

Días antes, desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU, Trump había planteado el dilema en términos más severos. El martes 22 de septiembre dijo que enfrenta una "gran decisión" sobre Irán: preguntó si se alcanzará un acuerdo que permita a Teherán reconstruirse y convertirse en uno de los países más destacados de la región, o si debe "aniquilar la República Islámica" y hacerlo rápidamente, sin darle la oportunidad de volver a matar y destruir.

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El conflicto se desencadenó a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, ataques que luego se extendieron a toda la región. Desde entonces, la República Islámica reivindica el control del estrecho de Ormuz y Washington mantiene un bloqueo a los puertos iraníes. Estados Unidos no bombardea Irán desde el 1 de septiembre, aunque los barcos siguen siendo blanco de ataques en la zona. El domingo, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber capturado un dron submarino estadounidense "de última generación" que, según ella, operaba con fines de espionaje.

La tensión regional también se siente en Yemen, nuevo frente del conflicto desde su reanudación en julio entre los hutíes proiraníes y el gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita. Los hutíes lanzaron una ofensiva en septiembre y tomaron el control del estrecho de Bab el Mandeb, otro punto estratégico para las exportaciones de petróleo. El domingo acusaron a Arabia Saudita de dos bombardeos que golpearon un mercado en las afueras de Taiz y dejaron siete muertos y 40 heridos.

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