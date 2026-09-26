Esta vía marítima, por donde solía transitar una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con bombardeos sobre Irán. Desde entonces, la República Islámica reivindica el control del pasaje, y Washington impone en respuesta un bloqueo a…

Estados Unidos aún no respondió públicamente este sábado a un plan presentado por Irán para reabrir el estrecho estratégico de Ormuz, aunque según informes de prensa el presidente Donald Trump rechazó la propuesta.

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Trump habría rechazado plan de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: WSJ

Esta vía marítima, por donde solía transitar una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con bombardeos sobre Irán. Desde entonces, la República Islámica reivindica el control del pasaje, y Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

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Medios estatales iraníes informaron el sábado que el presidente Masud Pezeshkian estaba de regreso en Teherán tras asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Allí se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y. Según la presidencia iraní, dijo: "Irán no ha abandonado la mesa de negociación, pero, a la vista de las experiencias pasadas, ya no confía en Estados Unidos".

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, mantuvo esta semana conversaciones con el enviado de Trump, Steve Witkoff. Antes había fijado las condiciones para poner fin a la guerra y reabrir la vital ruta marítima.

"Irán ha transmitido a Estados Unidos, a través de Catar, un plan concreto de siete días. Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede reabrirse y el paso marítimo normal restablecerse en un plazo de siete días", dijo Araqchi en la ONU.

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"Ahora corresponde" a Washington aceptar o no la propuesta iraní, después de casi siete meses de guerra y negociaciones estancadas, señaló.

Escepticismo

Sin embargo, pocas horas después de las declaraciones de Araqchi, el diario The Wall Street Journal informó, con fuente en funcionarios estadounidenses, que Trump había rechazado la propuesta.

El informe señalaba que el presidente era escéptico respecto a que Teherán cumpliera sus exigencias y añadía que consideraba probable una renovada campaña de bombardeos.

Estados Unidos no ha bombardeado territorio iraní desde el 1 de septiembre, aunque hubo ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.

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Muestra de la persistente desconfianza entre ambos países, el presidente estadounidense publicó el viernes en su red Truth Social un mapa que representa a la vía estratégica con la mención "Estrecho Trump".

Hossein Mohebi, portavoz de los Guardianes de la Revolución de Irán, el poderoso ejército ideológico de la República Islámica, prometió no dejar de "castigar" a Estados Unidos "hasta que se cumplan las siete condiciones de Irán", según informó la agencia de noticias Tasnim.

Pezeshkian declaró que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, respalda el nuevo plan.

"La coordinación con el líder de la revolución (el líder supremo)… se ha llevado a cabo", dijo a la cadena CBS, según extractos difundidos por los medios estatales iraníes.

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Vuelta al protocolo de acuerdo

El plan de Irán pide el cese de todas las hostilidades en Oriente Medio, incluido el frente en combate Líbano, donde el ejército israelí contra el grupo proiraní Hezbolá.

Araqchi dijo que las condiciones son las mismas que del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos en junio.

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Teherán exige la liberación de los activos iraníes congelados tras la Revolución Islámica de 1979 -estimados en al menos USD 12.000 millones -, así como el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní y el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán.

En el séptimo día de la tregua, Irán reabriría Ormuz.

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Pezeshkian aseguró a CBS que el "proceso comenzará a partir del mismo día" en que Washington lo acepta.

"Anteriormente habíamos alcanzado un acuerdo basado en el memorando de entendimiento que se firmó en Pakistán (…) si Estados Unidos acepta proceder de esa manera, todo volverá a ser como antes", añadió el presidente iraní.

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En una entrevista exclusiva con AFP el martes, Mohebi también insistió en el fin de los combates en Yemen.

Este país se ha convertido en el nuevo frente regional desde la reanudación en julio, después de años de calma, del conflicto entre los hutíes proiraníes y el Gobierno yemení y su aliado, Arabia Saudita.

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