Fiscal de EE. UU. es acusada de politizar casos y justificar ataques en Venezuela

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, jura antes de testificar ante el Comité Judiciario del Senado en el Capitolio en Washington DC. Foto: EFE - WILL OLIVER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pam Bondi, actual secretaria de Justicia de Estados Unidos, está en el centro de una controversia política tras una tensa audiencia de supervisión ante el Senado este martes, donde evitó responder preguntas clave sobre la politización de su departamento y las investigaciones contra opositores del presidente, Donald Trump.

🔑Las claves de la audiencia de Pam Bondi (por si tiene afán)

La secretaria de Justicia de EE. UU. fue interrogada en el Senado por presunta politización de su departamento.

Senadores demócratas la acusaron de usar el Departamento de Justicia para perseguir a opositores de Donald Trump.

Evitó responder sobre la orden presidencial de investigar a figuras como James Comey, Letitia James y Adam Schiff.

Defendió mantener en secreto archivos del caso Jeffrey Epstein, lo que generó críticas por presunto encubrimiento.

Justificó ataques militares en Venezuela y llamó a Nicolás Maduro “narcoterrorista”, mientras culpaba a los demócratas del cierre del gobierno.

En su primera comparecencia de supervisión desde su nombramiento, Bondi fue acusada por senadores demócratas de convertir al Departamento de Justicia en una herramienta para venganzas políticas y socavar su independencia respecto a la Casa Blanca.

Le recomendamos: Retiran una estatua de Trump y Epstein tomados de la mano cerca del Capitolio de EE. UU.

Los senadores la presionaron sobre despidos de fiscales de carrera, investigaciones consideradas de motivación política y el cierre de investigaciones sensibles, incluidas las relacionadas con inmigración y el caso del criminal sexual convicto Jeffrey Epstein.

La secretaria defendió la decisión de no publicar más archivos del caso Jeffrey Epstein, lo que generó acusaciones de encubrimiento y favoritismo a figuras poderosas, según la BBC.

Bondi se negó a responder si el presidente, Donald Trump, le ordenó procesar a adversarios políticos como James Comey, Letitia James y Adam Schiff, quienes han sido objeto de investigaciones bajo su mandato.

Según la BBC, el testimonio de Bondi se produce después de que el presidente, a través de las redes sociales, presionara a la secretaria de justicia para que investigara a sus adversarios políticos.

Trump le reclamó a Bondi que, tras revisar más de 30 declaraciones y publicaciones, solo hubo “pura palabrería y nada de acción” en su gestión para procesar a sus adversarios. Trump urgió a Bondi a presentar cargos contra ellos de inmediato y enfatizó, por medio de Truth Social, que “tenemos que actuar rápido” para no dañar la credibilidad del gobierno.

En su intervención, Pam Bondi también culpó a los demócratas por el cierre actual del gobierno, afirmando que “todos mis agentes están trabajando sin recibir salario, porque ellos votaron para cerrar el gobierno”.

Le podría interesar: El ‘libro de cumpleaños’ de Epstein es un tributo a sus actos lascivos

Durante la sesión de interrogatorio, fue cuestionada sobre la legalidad del despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades con gobiernos demócratas. Al preguntarle si consultó con la Casa Blanca antes de dicho despliegue, evitó dar una respuesta y aseguró que las tropas “ya están en camino” a Chicago.

También puede leer: Trump está dispuesto a invocar Ley de Insurrección para desplegar al ejército en EE. UU.

Además, Bondi defendió los ataques militares estadounidenses que provocaron la muerte de personas en presuntas embarcaciones vinculadas a cárteles de droga venezolanos.

El senador demócrata Chris Coons calificó estos ataques como una autorización para que el ejército “mate sumariamente a personas”. Bondi esquivó explicar la base legal de estas acciones y calificó al presidente venezolano Nicolás Maduro como un “narcoterrorista”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com