Nicaragua vive una nueva “era represiva” por la transición de poder de Ortega hacia Murillo

La muerte de dos opositores presos en Nicaragua encendió las alarmas de exiliados y defensores de los derechos humanos, que atribuyen esta nueva “era represiva” a una transición anticipada del poder de un enfermo Daniel Ortega a su esposa Rosario Murillo. Él, quien cumple 80 años el 11 de noviembre, le cede tareas cada día a ella, elevada a “copresidenta” hace siete meses por una reforma constitucional. Los siguientes puntos explican su consolidación del poder.

Muertes en Nicaragua en medio de una nueva ola represiva

El 25 de agosto, Washington denunció la muerte del opositor Mauricio Alonso, preso desde el 18 de julio. Managua jamás reconoció su arresto. Tampoco el del abogado Carlos Cárdenas, detenido el 15 de agosto, cuyo cadáver fue entregado a su familia dos semanas después.

“En una semana se entregaron los cuerpos de dos personas que fueron desaparecidas [...]. Es una nueva etapa que lleva el sello de Murillo”, dijo Arturo McFields, exembajador nicaragüense en Estados Unidos. Para Juan Pappier, subjefe para las Américas de Human Rights Watch, esta nueva era “tiene que ver, en parte, con un esfuerzo de Murillo por estar preparada para el momento de la sucesión”.

Históricos sandinistas y exaliados cayeron en la redada del régimen nicaragüense

En meses recientes fueron detenidos los históricos comandantes sandinistas Bayardo Arce, Álvaro Baltodano y Henry Ruiz, así como el jefe de la escolta de Ortega, Marcos Acuña. “La era Murillo” se caracteriza también por el “despido de funcionarios históricos o que juraron lealtad a Ortega”, afirmó McFields. Otros militantes menos conocidos también están presos o en arresto domiciliario, entre ellos el hijo de Carlos Fonseca, el fundador del Frente Sandinista.

El académico exiliado Uriel Pineda señaló que la “represión se ha centrado en aliados históricos del régimen para que no pueda articularse ninguna estrategia de oposición interna”. Por su parte, Santos Méndez, coordinador de la Comunidad Nicaragüense en Guatemala, agregó: “Intentan hacer una limpieza sobre a quién mantener o no en el círculo cercano”.

Ortega muestra signos de enfermedad, mientras crecen rumores de sucesión

En recientes actos públicos, Ortega aparece con dificultades para caminar y con un semblante pálido. Según el médico exiliado Richard Sáenz, quien atendía a la familia presidencial, padece lupus e insuficiencia renal.

En mayo, su ausencia en los festejos del natalicio del héroe nacional, Augusto Sandino, levantó rumores. “Ortega, en sus últimas apariciones públicas, es notorio por su edad, naturalmente, y por su aspecto, que ha tenido un deterioro”, recalcó el académico Pineda. “Hay un esfuerzo claro, evidente, de Rosario Murillo por estar lista para el día que la salud de Ortega se deteriore o fallezca”, sostuvo, por su lado, Pappier.

El poder y control de Murillo en Nicaragua

Al convertirse en copresidenta, ella pasó a tener mando militar. Solo esta semana, en el acto de aniversario del Ejército, les entregó por primera vez los galones de ascenso a los oficiales. En esa ceremonia, Ortega buscó justificar el ascenso de su esposa a la cima: “Las mujeres se han incorporado en todos los campos”.

La transición “a lo mejor se aceleró porque en este mes, precisamente, va a cumplir un año de muerto Humberto Ortega”, hermano de Daniel y excomandante del Ejército, dijo Gonzalo Carrión, activista de derechos humanos que está exiliado. Humberto Ortega fue puesto en arresto domiciliario tras declarar a un medio extranjero, en mayo de 2024, que consideraba “muy difícil” que la esposa y los hijos de su hermano lograran mantenerse en el poder si él moría.

El clan Ortega-Murillo: poder político y control económico

Murillo comenzó a ganar influencia desde que Ortega volvió al poder en 2007: fue vocera del Gobierno y vicepresidenta. Ahora, al lado de su esposo, es copresidenta del país centroamericano.

Ella incrementó su poder con sucesos que debilitaron a su marido, entre ellos la acusación de abuso sexual contra Daniel Ortega de su hijastra Zoilamérica Narváez, hija mayor de Rosario Murillo, en 1998. También con las protestas opositoras de 2018, reprimidas con un saldo de 300 muertos.

Salvo Zoilamérica, todos los hijos de la pareja tienen cargos en la administración o en empresas estatales. El más prominente es Laureano, encargado de los lazos con Rusia y China, dos aliados clave para Nicaragua.

