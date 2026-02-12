Qué llevó México en sus barcos a Cuba: alimentos y productos para enfrentar la crisis

Fotografía que muestra un barco de ayuda humanitaria procedente de México este jueves, en el puerto de La Habana (Cuba). Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Dos barcos arribaron a Cuba estos jueves cargados con 814 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos alimentos y otros productos esenciales, en medio del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a la isla.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el envío de esta ayuda representa “un gesto de solidaridad y ayuda humanitaria” ante la difícil y precaria situación que enfrentan los cubanos.

El buque Papaloapan, que llegó en a mañana, transporta 536 toneladas de alimentos básicos, entre ellos:

Leche líquida

Carnes procesadas

Galletas

Frijoles

Arroz

Atún

Sardinas

Aceite vegetal

Productos de higiene personal

Por su parte, el buque Isla Holbox carga más de 277 toneladas de leche en polvo.

El Gobierno cubano expresó su gratitud a México por su respaldo en este contexto. “Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba”, publicó esta semana el presidente Miguel Díaz-Canel en redes sociales.

Ante la amenaza de un “desabastecimiento crítico de combustible”, el Gobierno cubano activó un plan de contingencia basado en la “opción cero”, una medida de supervivencia diseñada para enfrentar la falta total de combustibles durante el “Período Especial” de los años 90, según CNN.

México ha respaldado a Cuba en los últimos años y sostiene su condena a los bloqueos estadounidenses, que han agravado la pobreza en la isla y la difícil situación de los habaneros.

Sheinbaum aseguró que pronto se realizará un segundo envío de ayuda humanitaria a Cuba.

Esta ayuda llega mientras el régimen cubano enfrenta amenazas constantes del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que bloqueó la llegada de petróleo venezolano a la isla y aseguró que el Gobierno de La Habana “tiene los días contados”.

Esto ha dejado a las familias cubanas con recursos cada vez más escasos. Alberto Reyes, un cubano radicado en el sur de Florida, relató a CNN que su familia atraviesa una situación “casi imposible de sobrevivir”, sin combustible ni comida, dependiendo exclusivamente de la ayuda humanitaria.

De la misma manera, el Gobierno chileno anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba. “Estamos resueltos a brindar apoyo humanitario al pueblo cubano mediante un fondo especial, como siempre ha operado la Cancillería”, afirmó el canciller Alberto van Klaveren en rueda de prensa, al calificar la crisis en la isla como un “drama humanitario”.

