Rolón, quien juró al cargo en marzo de 2023 para un periodo de cinco años , comunicó la decisión, mediante una misiva dirigida al presidente del país, Pedro Alliana, "en el marco del juicio político procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados".

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón , renunció este martes al cargo, luego de que un grupo de diputados pidiera someterlo a un juicio político por el caso del intervenido Ueno bank, que ha derivado en la destitución y la posterior detención del expresidente Santiago Peña.

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Renuncia el fiscal general de Paraguay en medio del escándalo por Ueno bank

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Horas antes, un grupo de diputados de la oposición y disidentes del oficialismo presentó una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Rolón por "mal desempeño de funciones".

Los legisladores señalaron a Rolón de presunta "conducción deficiente de la investigación" contra Ueno bank, y por haber "retenido durante siete meses" una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Peña.

La diputada opositora Rocío Vallejo -una de las promotoras del proceso- declaró a la radio ABC Cardinal que si Alliana acepta la renuncia de Rolón "terminaría ahí" el pedido de juicio político, e indicó que el "fiscal adjunto penal más antiguo" debería asumir el cargo de forma interina.

La dimisión del titular del Ministerio Público se produce en medio de la crisis política que ha desatado en el país la intervención de Ueno, comunicada por el Banco Central (BCP) el pasado 3 de noviembre y que afectó a miles de clientes, entre ellas distintas instituciones públicas que depositaron sus recursos en ese banco durante el ahora truncado mandato de Peña.

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El exgobernante, que también renunció en su momento sin que el Congreso se pronunciara al respecto por falta de cuórum, fue declarado culpable por "mal desempeño de funciones" durante un juicio político en el Senado el pasado 6 de noviembre, tres días después de conocerse el proceso de resolución contra Ueno.

Peña, actualmente en prisión preventiva, ha sido acusado por los presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Por el procedimiento contra Ueno también renunciaron el ahora extitular del BCP Carlos Carvallo y tres exdirectivos de la entidad emisora, todos en prisión preventiva como parte de la investigación penal.

También han sido acusadas 27 personas vinculadas a Ueno y otras empresas, entre ellos 7 exdirectivos que han sido enviados a prisión preventiva y dos ejecutivas que están bajo detención domiciliaria.

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Rolón, abogado y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Asunción, juró al cargo en marzo de 2023 con la promesa de aplicar justicia "sin distinción", combatir "grande males" del país, como la corrupción y el narcotráfico, y abrir el Ministerio Público a la consulta popular.

Reemplazó a Sandra Quiñónez, que en 2018 se convirtió en la primera mujer en asumir ese puesto en el país y quien afrontó durante su gestión duras críticas de quienes la consideraban cercana al exmandatario Horacio Cartes (2013-2018), actual titular del gobernante Partido Colorado.

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