Santiago Peña pide 72 horas para preparar su defensa ante el juicio político en Paraguay

Peña debe presentarse este viernes ante el Senado, luego de que el Congreso avanzara en el proceso para destituirlo y dejara en suspenso la consideración de su renuncia, que el jefe de Estado había presentado el jueves. "Pretende que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso" , escribió Peña en X.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este viernes una "prórroga de 72 horas" para prepararse para el juicio político desatado por la crisis bancaria que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

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He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.



Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte… pic.twitter.com/Q6jCz4tzUE — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

En una carta dirigida al presidente del Congreso, Basilio Núñez, el mandatario argumentó que recibió la notificación de la acusación a las 10:15 p.m. del jueves, con un documento de 15 páginas y cerca de 300 folios de anexos. Según Peña, ese plazo resulta insuficiente para elegir un abogado de confianza, revisar las pruebas y preparar su defensa. Por ello, solicitó formalmente 72 horas adicionales.

La solicitud se produce en medio de una crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, entidad que cerró sus puertas el martes tras detectarse problemas de solvencia. La situación afectó a cerca de tres millones de clientes, que quedaron temporalmente sin acceso a sus cuentas y ahorros.

El caso también salpica directamente a Peña, quien fue accionista del Grupo Vázquez, propietario del banco, hasta marzo de 2025. La oposición lo acusa de presuntos conflictos de intereses, de favorecer a la entidad durante su gestión y de irregularidades relacionadas con recursos públicos depositados en el banco, entre ellos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos.

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El jueves, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la apertura del juicio político contra el mandatario. Peña había anunciado su renuncia horas antes, en un intento por evitar el proceso, pero su salida quedó en suspenso después de que el Congreso no lograra reunir el cuórum necesario para resolverla.

El mandatario también aseguró que comparecerá ante el Congreso "con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República". En un mensaje publicado el jueves, afirmó que ejercer su derecho a la defensa no responde a una cuestión de "orgullo personal", sino a su responsabilidad de rendir cuentas ante los paraguayos.

Peña, además, pidió que la investigación sobre la crisis bancaria y la devolución de los ahorros a los clientes afectados avancen de manera simultánea. "El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo", señaló, al insistir en que su situación política no debe retrasar las soluciones para las familias afectadas.

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El presidente también se comprometió a colaborar con las instituciones competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades. "La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley", afirmó

La crisis ha provocado, además, un fuerte malestar social y protestas en Asunción, donde ciudadanos han reclamado respuestas por la pérdida de acceso a sus ahorros y el esclarecimiento de las presuntas irregularidades financieras.

Mientras el Senado mantiene la convocatoria para este viernes, el futuro político de Peña permanece en incertidumbre. El mandatario ha insistido en que ejercerá su derecho a la defensa y que entregará la información necesaria para esclarecer los hechos.

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