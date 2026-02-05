Estados Unidos y Rusia quedan sin límites nucleares tras el fin del tratado Nuevo START

Así fue el saludo entre Trump y Putin en la base Elmendorf-Richardson, en Anchorage (Alaska). Foto: AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Fin de una época: el último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos expiró el jueves, en un cambio importante en el control de armamentos desde la Guerra Fría.

El acuerdo Nuevo START finalizó a las 12:00 a.m. del 5 de febrero, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no diera seguimiento a la propuesta de su par ruso, Vladimir Putin, de prolongar por un año los términos del acuerdo, al considerar que cualquier nuevo acuerdo en este ámbito debería incluir a China.

Así las cosas, Moscú y Washington dejan de estar obligados a una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares.

La cancillería china se sumó a otras voces del panorama internacional que lamentaron que el tratado hubiera expirado, pero afirmó que “en esta etapa” no se sumaría a unas eventuales conversaciones nucleares.

“Las capacidades nucleares de China están a una escala totalmente distinta a las de Estados Unidos y Rusia”, señaló el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Lin Jian, en rueda de prensa.

Rusia y Estados Unidos controlan conjuntamente más del 80 % de las ojivas nucleares del mundo, pero los acuerdos de control de armas se han ido debilitando.

El arsenal nuclear chino ha crecido rápidamente: se calcula que posee 550 lanzadores estratégicos, por debajo de los 800 cada uno de Estados Unidos y Rusia.

El Reino Unido y Francia, aliados de Estados Unidos, tienen conjuntamente otros 100.

Expiración del Nuevo START

El Nuevo START, firmado por primera vez en 2010, limitaba el arsenal nuclear de cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, una reducción de casi el 30 % con respecto al límite anterior establecido en 2002.

También permitía a cada parte realizar inspecciones in situ del arsenal nuclear de la otra, aunque esas revisiones se suspendieron en 2023.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lo calificó como un “momento grave para la paz y la seguridad internacional” y exhortó a Washington y Moscú a “regresar a la mesa de negociaciones sin demora y acordar un marco sucesor”.

Un funcionario de la OTAN, que pidió el anonimato, llamó a la “moderación y la responsabilidad” y afirmó que la alianza atlántica “continuará dando los pasos necesarios” para garantizar su defensa.

Asimismo, criticó la “irresponsable retórica nuclear de Rusia”, mientras que China “continúa expandiendo y diversificando rápidamente su arsenal nuclear”.

Por su parte, el grupo de japoneses sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas en 1945 expresó su temor de que el mundo se encamine a una guerra nuclear con el fin del Nuevo START.

“Tengo la impresión de que en un futuro no muy lejano, tendremos una guerra nuclear y avanzaremos hacia la destrucción”, declaró Tarumi Tanaka, copresidente del grupo Nihon Hidankyo, en rueda de prensa.

Voces por un nuevo control nuclear

Rusia señaló el miércoles el fin de su vinculación al tratado, pero el presidente ruso “subrayó que, en esta situación, actuaremos con prudencia y responsabilidad”, indicó su asesor diplomático, Yuri Ushakov, en una rueda de prensa con periodistas, entre ellos de la AFP.

“Seguimos abiertos a encontrar vías de negociación y garantizar la estabilidad estratégica”, aseguró Ushakov.

“La validez del acuerdo se termina. Consideramos que esto es negativo”, insistió este jueves el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

China instó a Washington a “reanudar el diálogo sobre estabilidad estratégica con Rusia”, dijo el vocero de la cancillería, Lin Jian.

Pero el miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró que cualquier nuevo acuerdo debería incluir a Pekín.

“El presidente [Trump] ha sido claro en el pasado en que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer cualquier cosa que no incluya a China, debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal”, señaló Rubio.

La coalición global de oenegés ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares) llamó a rusos y estadounidenses a que se comprometan públicamente a respetar los límites del tratado Nuevo START “mientras se negocia un nuevo marco”.

Por su parte, el papa León XIV alertó del riesgo de una “nueva carrera armamentística” e instó “a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz”.

