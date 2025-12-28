Tren con 241 pasajeros a bordo se descarriló en México: hay varios heridos

“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: EFE - José Méndez

El tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), (sur de México), un megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, se descarriló la mañana de este domingo, informó la Secretaría de Marina (Semar) de México, sin precisar si había o no personas afectadas.

Horas después, el gobernador del estado de Oaxaca informó sobre 15 personas lesionadas. El funcionario aseguró que se instaló “de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia”.

La Fiscalía General de la República anunció una investigación para determinar las causas de lo sucedido.

“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el Gobierno del estado (de Oaxaca). Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, escribió, por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en redes sociales.

Previamente, en un comunicado, la dependencia indicó que el CIIT informó que “se registró un evento ferroviario” a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, “en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros”.

“En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal”, precisó el reporte publicado en redes sociales.

La Línea Z recorre de Veracruz hacia Salina Cruz y cuenta con 212 kilómetros de extensión.

La Semar explicó que desde el primer momento “se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”.

Y añadió que “conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por los canales oficiales, a fin de mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia”.

Con esta nueva vía de comunicación, México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conectar el Pacífico con el Atlántico y que busca competir con el Canal de Panamá.

