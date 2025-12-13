Por si se lo perdió, un repaso a lo que pasó esta semana en Venezuela

Un hombre pasea con su hijo por el parque Ana María Campos en Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE - Henry Chirinos

Sin estar presente, María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz

La ceremonia del Nobel de la Paz en Oslo avanzó marcada por la ausencia de María Corina Machado en el recinto, pese a ser la laureada de ese año por su defensa de la democracia en Venezuela y su apuesta por una transición pacífica.

El acto se desarrolló en el Ayuntamiento de Oslo, con la presencia de la realeza noruega y varios mandatarios latinoamericanos, mientras se mantuvo el protocolo habitual de discursos, presentaciones artísticas y la entrega de la medalla y el diploma del Nobel. La silla reservada para la líder opositora venezolana concentró gran parte de la atención mediática, como símbolo de las restricciones y amenazas que enfrentaba en su país.

Aunque el Instituto Nobel confirmó que Machado no podría estar en el escenario cuando comenzara la ceremonia, fuentes cercanas señalaron que ya iba en camino a Oslo. Sin embargo, advirtieron que no llegaría a tiempo para ninguno de los eventos de la jornada, en un trayecto aún condicionado por el veto de salida impuesto desde hacía años por el gobierno de Nicolás Maduro y por los crecientes riesgos de seguridad.

“Maduro debe aceptar los resultados electorales y renunciar”, presidente del Comité del Nobel

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, pronuncia el discurso central en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, celebrada en el Ayuntamiento de Oslo. En su intervención, el líder del comité presenta oficialmente el galardón a la opositora venezolana por su lucha incansable por la democracia y una transición pacífica en Venezuela, mientras su hija Ana Corina recibe el premio en su ausencia temporal.

“Más le vale que se dé cuenta o será el siguiente”: Trump sube el tono contra Petro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en América Latina con una nueva serie de declaraciones que apuntan directamente a Colombia y México en el marco de su cruzada contra el narcotráfico. En una conferencia este miércoles, Trump aseguró que el presidente colombiano, sin mencionarlo por nombre, “va a tener problemas si no entra en razón” frente a esta problemática.

“Va a tener grandes problemas si no se da cuenta... más le vale que se dé cuenta o será el siguiente. Espero que esté escuchando. Será el siguiente porque no nos gusta que maten gente y vendan drogas. Las venden en Estados Unidos, y Colombia es un importante productor de drogas”, dijo Trump en una conferencia en la que le preguntaron sobre si consideraría hablar con el presidente Gustavo Petro.

Trump dice que EE. UU. incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos incautó el miércoles un petrolero de gran tamaño frente a las costas de Venezuela, en una acción que marca un nuevo punto de inflexión en la campaña de “máxima presión” del presidente Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El propio mandatario confirmó la operación durante una reunión en la Casa Blanca, donde describió al buque como “el más grande jamás incautado”. Aunque no reveló el nombre del tanque ni su destino final, Trump insistió en que la intervención se realizó “por una muy buena razón”.

María Corina Machado se hizo esperar: llegó a Oslo dejando atrás una región en turbulencia

Mientras en la madrugada del miércoles en Colombia temblaba, en Noruega todo estaba listo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz 2025, que fue otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado. Desde la semana pasada se había anticipado que ella estaría presente en Oslo, después de casi un año en la clandestinidad y una década en la que el régimen de Nicolás Maduro le ha prohibido salir del país bajo la consecuencia de declararla fugitiva.

Casi sobre la una de la mañana, el comité organizador del Nobel reveló que honestamente desconocía en dónde estaba la política venezolana, pero afirmó que, pese a la incógnita, ella estaba a salvo y se presentaría en la capital noruega durante el día. “Se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”, declaró Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel. Su hija, Ana Corina Sosa, fue quien pronunció el discurso y recibió el galardón, el cuarto que recibe a título de su madre desde el año pasado.

Skipper: el barco venezolano por cuya confiscación Venezuela acusa a EE. UU. de “piratería”

Estados Unidos subió la presión este miércoles en torno a Venezuela al interceptar y confiscar un petrolero, de nombre Skipper, frente a las costas del país suramericano, como parte del despliegue naval y militar que Washington mantiene desde agosto pasado en el Caribe. Caracas calificó la acción como un “robo descarado” que aseguró denunciará como un “grave crimen internacional” ante instancias extranjeras.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la operación en aguas caribeñas, al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Por su parte, la fiscal Pam Bondi detalló que “durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa”.

Con peluca y ayuda de EE. UU.: lo que se ha dicho de la salida de Machado de Venezuela

La opositora venezolana María Corina Machado, premio nobel de la paz, llegó la madrugada del jueves a Oslo, en su primera aparición pública en casi un año tras haber salido de manera clandestina de Venezuela.

Pocos detalles se filtraron del viaje en el que, según afirmó, “tantas personas arriesgaron su vida” para que ella pudiera dejar su país. Esto es lo que se sabe sobre su salida de Venezuela y su posible intención de regresar.

Putin habló con Maduro y reafirmó su respaldo a Venezuela en medio de crisis con EE. UU.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó este jueves por teléfono su apoyo a su par venezolano Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa de Venezuela.

“Vladimir Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa”, dijo el Kremlin en el resumen de la llamada.

La semana cerró con Aviones de EE. UU. sobrevolando costas de Venezuela y Trump amenaza con operación terrestre

Al menos cinco aviones de combate de Estados Unidos sobrevolaron en las últimas horas zonas cercanas a Venezuela y al menos uno de ellos habría ingresado brevemente al espacio aéreo del país sudamericano, según registros de plataformas de seguimiento aéreo y fuentes militares citadas por medios internacionales.

Imágenes difundidas por la plataforma Flightradar24 muestran que un avión de combate F/A-18, identificado con el indicativo “Rhino51”, realizó maniobras próximas al territorio venezolano y posteriormente apagó su transpondedor, lo que impide conocer con precisión su ruta.

