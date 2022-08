Trump sufre para encontrar un buen abogado, ¿por qué no quieren representarlo?

El actual equipo de abogados del expresidente Donald Trump no tiene la suficiente experiencia en casos federales como él necesita. Foto: EFE - SHAWN THEW

El expresidente Donald Trump, quien se ha enfrentado a dos juicios políticos, investigaciones criminales y múltiples escándalos en los últimos cuatro años, está luchando para encontrar un buen equipo de abogados que lo represente. El problema, según un reportaje de The Washington Post, es que ninguno de los buenos juristas en el país con las especialidades que requiere Trump está dispuesto a trabajar con él.

“Tienes que evaluarlo. Es representar al expresidente de los Estados Unidos, y tal vez al próximo, en uno de los casos con mayor visibilidad de la historia”, le dijo Jon Sale, exfiscal en el escándalo de Watergate, a The Post. Sale rechazó a Trump la semana pasada.

No hay nada nuevo en el sufrimiento de Trump por encontrar un buen equipo legal. Como señala la periodista Maggie Haberman, de The New York Times, este es su séptimo u octavo equipo de abogados desde que juró como presidente en 2017. Según Haberman, el problema es que el republicano ha tratado de resolver cada escándalo como “un desafío de relaciones públicas a corto plazo, en lugar de uno legal a largo plazo”.

Sin embargo, con las cuatro investigaciones que cursan en su contra, al expresidente le urge tratar sus escándalos como un asunto legal a largo plazo. Debe encontrar la ayuda de uno de los mejores en el campo, con alta experiencia en casos federales.

El actual equipo de abogados de Trump

El equipo legal del expresidente republicano está conformado de momento por:

👨‍⚖ Evan Corcoran , el exfiscal federal que lideró el caso perdido de Steve Bannon contra el Departamento de Justicia .

👨‍⚖ James Trusty , otro exfiscal federal con décadas de experiencia. Amenazó a CNN con una demanda por difamación luego de que se describiera un puñado de noticias falsas de Trump relacionadas con las elecciones como noticias falsas.

👩‍⚖️ Christina Bobb , expresentadora del canal conservador OAN con poca experiencia en casos federales.

👩‍⚖️ Lindsey Halligan , abogada de seguros con base en Florida. Maneja reclamos residenciales y comerciales. No ha tomado casos federales.

👩‍⚖️ Alina Habba, exconsejera general en una empresa de estacionamientos.

¿Por qué Trump necesita un buen abogado?

De momento, el expresidente republicano enfrenta cuatro investigaciones:

🗳️ En Atlanta, un fiscal lo investiga por una llamada que le hizo al secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, tras su derrota en las elecciones de 2020. En la conversación, Trump le pide que “encuentre” los votos para darle la victoria allí. Con esto, el expresidente trataba de interferir en los resultados electorales.

💸 En Nueva York, la fiscal general de la ciudad, Letitia James, lidera una investigación civil sobre Trump Organization, la empresa de Trump. Presuntamente, esta empresa habría engañado a bancos y autoridades fiscales sobre el valor real de sus propiedades para conseguir préstamos y beneficios. La empresa habría incurrido también en un plan de pagos ilegales para sus empleados con el fin de limitar el pago de impuestos.

El Departamento de Justicia (DoJ) adelanta dos investigaciones contra Trump:

📄 Una sobre su papel en el asalto al Capitolio de Washington D. C. y los intentos del expresidente para revertir los resultados en diferentes estados. Esta investigación se hace en paralelo con la pesquisa que adelanta una comisión del Congreso sobre el mismo tema. Trump también enfrenta múltiples demandas civiles presentadas por legisladores y guardias del Capitolio que acusan al político de alentar a la multitud a entrar al Congreso a la fuerza.

🚩📄 La otra es sobre el posible mal manejo de información confidencial. Trump se habría llevado varias cajas con documentos clasificados de la Casa Blanca a su casa en Florida. Por este caso, el FBI realizó un allanamiento a su residencia.

¿Qué cargos enfrentaría?

Si Trump se llevó archivos secretos a Mar-a-Lago pudo haber volado la Ley de Espionaje sobre el manejo de documentos federales. Esto le podría significar una multa y hasta tres años de prisión.

Por todo esto, el expresidente necesita un abogado con experiencia en casos federales como los que enfrenta.

¿Por qué los buenos abogados no quieren trabajar con Trump?

Por un lado, está la presión sobre el caso. Como lo mencionaba el exfiscal Sale al inicio, es uno de los casos con mayor visibilidad de la historia. Y observando los avances del Departamento de Justicia, es entendible que muchos abogados no quieran estar del lado que ocupa la defensa del expresidente.

Por otro lado, como le explicó Michael Cohen, exabogado de Trump, a The Washington Post, el expresidente “es un cliente difícil porque siempre va más allá, rara vez escucha consejos legales sólidos y quiere que hagas cosas que no son apropiadas, ética o legalmente”. En el pasado, él les decía a las firmas que lo representaban que era un “beneficio” para estas trabajar con él. Esa estrategia ya no funciona hoy.

Sobre el caso del mal manejo de documentos confidenciales, The New York Times destacó que uno de los abogados de Trump –no se sabe cuál– firmó una declaración en junio en la que dice que tales archivos fueron devueltos. Este parece el tipo de cosas inapropiadas que, según Cohen, su antiguo cliente les exige a sus representantes legales.

David Laufman, exjefe de la División de Contrainteligencia del Departamento de Justicia, no se explica por qué un abogado firmaría tal declaración a sabiendas de que es falsa. “O el abogado actuó de buena fe o estaría en riesgo penal por obstrucción a la justicia”, le dijo Laufman a The Washington Post.

Por ahora, como le dijo un destacado abogado republicano a The Post, “todos (los buenos abogados) le dicen que no” a Trump. Además de la exposición pública y la dificultad del cliente, también hay que sumar un hecho llamativo que le comentaron varias personas al mencionado medio estadounidense: “no tienen claro si alguna vez les pagarían.

