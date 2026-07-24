Trump y Netanyahu volverán a verse: así llega su relación a la reunión en la Casa Blanca

Benjamín Netanyahu llega a una reunión con Donald Trump en Miami, centrada en el desarme de Hamás para avanzar en la siguiente fase del plan de paz y alto el fuego en Gaza. Foto: EFE - EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Benjamin Netanyahu volverá a la capital de Estados Unidos “por invitación del presidente Trump”, quien lo recibirá el martes 28 de julio, según anunció este viernes 24 de julio la oficina de la Presidencia israelí.

Netanyahu se ha reunido seis veces con Donald Trump en la Oficina Oval durante el segundo mandato del republicano, lo que lo convierte en el líder mundial que más ha visitado la Casa Blanca en ese periodo.

Le recomendamos: “No es bienvenido”: Mamdani no puede arrestar a Netanyahu en Nueva York y pide ayuda a Trump

La última vez que los dos líderes se reunieron en Washington fue en febrero de 2026, semanas antes de que lanzaran una guerra conjunta contra Irán. Desde entonces, las tensiones entre los aliados han aumentado, incluso en lo que respecta a la forma de ejecutar la guerra.

El líder del Likud también asistirá al funeral del senador estadounidense Lindsey Graham, según señaló el comunicado de su oficina.

¿Bajo qué contexto se desarrollará la cita en la Casa Blanca?

El encuentro entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu se produce en medio de una escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, después de que el memorando de entendimiento alcanzado a mediados de junio saltara por los aires.

Este viernes 24 de julio se cumplió la decimotercera jornada consecutiva de ataques estadounidenses selectivos contra la República Islámica, con los precios del petróleo al alza como telón de fondo. Le podría interesar: Israel acusa de terroristas a los futbolistas y al árbitro FIFA que asesinó en GazaSe observa humo proveniente de una explosión en un lugar desconocido, durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra objetivos militares iraníes, en esta captura de pantalla de un video distribuido el 23 de julio de 2026.

Como ya lo hizo al inicio de la guerra, Teherán ha amenazado con responder contra instalaciones estadounidenses en los países del golfo Pérsico, por lo que pidió a la población civil que se mantenga alejada en “un radio de 500 metros” de estas infraestructuras, según un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní difundido en medios estatales.

Y los ataques de los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, a buques en el mar Rojo han elevado la ira de Washington que esta semana en una entrevista con ‘Axios’ declaró que sopesa retomar los ataques a gran escala. Además, subrayó que solo es cuestión de que él lo solicite a Netanyahu para que Israel se sume a su posible nueva fase de la guerra.

Lea: ¿Qué implica que los hutíes entren en la guerra entre Irán y Estados Unidos?

Si bien actualmente el conflicto no registra la magnitud de su primera etapa, apunta a seguir extendiéndose.

De hecho, varios drones atacaron este viernes una ciudad del norte de Irak donde se encuentran las fuerzas estadounidenses, mientras Israel permanece en alerta ante la posibilidad de que el frente se pueda ampliar hasta su territorio.

Trump-Netanyahu: ¿se mantiene la sintonía entre los aliados?

En los últimos meses, la relación entre Netanyahu y Trump ha transitado de la extrema cordialidad hasta incluso ataques verbales por vía telefónica por parte del presidente estadounidense.

A inicios de junio, mientras Trump trataba de alcanzar el memorando de entendimiento con Irán, que sirviera de antesala para un acuerdo más amplio que terminara la guerra, Israel mantuvo su ofensiva en el sur del Líbano y Beirut, como muestra de oposición a los acercamientos entre Washington y Teherán.

Los ataques constituyeron inicialmente el principal obstáculo para que Irán firmara el documento y se comprometiera a permitir el libre tránsito por el estrecho de Ormuz.

Le sugerimos: EE. UU. bombardea Irán tras la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania

Fue entonces cuando el republicano estalló contra Netanyahu por su insistencia en la guerra. “Eres un puto loco”, “estarías en prisión si no fuera por mí”, “todo el mundo odia a Israel por esto”, señaló el mandatario estadounidense a su homólogo israelí durante una llamada, según reveló ‘Axios’, antes de que lo confirmara Donald Trump.

Posteriormente, Netanyahu intentó rebajar la tensión al asegurar que la relación con el inquilino de la Casa Blanca es estrecha y que siguen compartiendo objetivos comunes.

El deshielo entre ambos líderes quedó de manifiesto esta semana con la defensa pública de Trump a Netanyahu frente al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien planteó la posibilidad de detener a Netanyahu si acudía a la Asamblea General de la ONU en esa ciudad, en cumplimiento de la orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Gaza.

Trump aseguró que el líder israelí “no será arrestado en Estados Unidos”.

En cualquier caso, la retirada de Israel del sur del Líbano será un tema sensible en la Casa Blanca, después de que el presidente del país de los cedros, Joseph Aoun, cerrara el pasado miércoles 22 de julio su visita a la capital estadounidense, donde definió a Washington como el único actor con capacidad real para garantizar la retirada israelí de su país.

Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco trilateral el 26 de junio en Washington, con mediación de EE. UU., que establece una hoja de ruta para avanzar hacia una “paz y seguridad duraderas” entre ambos países.

El pacto prevé que las Fuerzas Armadas libanesas asuman gradualmente responsabilidad de “seguridad plena y efectiva” en lo que han denominado como zonas piloto tras el repliegue israelí.

Pese al acuerdo, las tropas del Estado de mayoría judía han continuado ocupando y agrediendo al Líbano para materializar lo que consideran una zona de seguridad más allá de la frontera israelí.

¿Volverán a la guerra conjunta?

La reunión del 28 de julio entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu se perfila como un momento de alto riesgo, ya que puede servir para coordinar la próxima fase de la guerra contra Irán y los planes para la seguridad regional en Medio Oriente, pero también puede evidenciar nuevas divergencias entre ambos líderes sobre cómo cerrar el conflicto y gestionar la situación en Gaza y Líbano.

Las posturas parecen alineadas de nuevo en cuanto al enemigo conjunto: Irán. Mientras el republicano ha deslizado la posibilidad de reanudar los ataques a gran escala contra la República Islámica.

En este sentido, es previsible que Netanyahu busque un compromiso expreso de Trump sobre una defensa conjunta del territorio israelí en caso de un ataque por parte de Irán. Para usted: Trump se arriesga a otra ‘guerra eterna’ en Irán

En paralelo, el acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita para impulsar el programa nuclear civil del reino del golfo Pérsico también entrará en el temario de la reunión en Washington.

Israel ha sido uno de los principales objetores de un pacto de este tipo que, según la información revelada por la prensa estadounidense, permitiría a Arabia Saudita enriquecer uranio en su territorio, una cláusula inadmisible para Israel, que teme que este combustible nuclear sea utilizado con fines armamentísticos.

En un intento por rebajar la presión, Trump condicionó la firma del acuerdo a que Arabia Saudita restablezca relaciones con Israel, mediante la adhesión a los Acuerdos de Abraham —el mecanismo impulsado por Washington para normalizar las relaciones entre países árabes e Israel—.

El próximo martes, la atención mediática mundial se concentrará en Washington, donde quedará en evidencia el estado de la relación entre Trump y Netanyahu, una amistad unida y fragmentada por la guerra y el temor a un rearme nuclear.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com