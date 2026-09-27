La detención se produjo en Sabana de Torres, cerca de Bucaramanga, durante un operativo coordinado entre autoridades de Colombia y Ecuador, con apoyo del FBI. Las dos mujeres eran buscadas por la justicia ecuatoriana y tenían…

Las autoridades de Colombia capturaron este domingo 27 de septiembre en Santander a Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta , esposa e hija, respectivamente, de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito , uno de los principales líderes de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Capturan en Colombia a esposa e hija de alias Fito: Noboa agradece a De la Espriella

La detención se produjo en Sabana de Torres, cerca de Bucaramanga, durante un operativo coordinado entre autoridades de Colombia y Ecuador, con apoyo del FBI. Las dos mujeres eran buscadas por la justicia ecuatoriana y tenían notificación roja de Interpol, según informaron las autoridades de ambos países.

Publicidad

Le recomendamos: Entre dudas y expectativas: qué piensan los venezolanos de Delcy Rodríguez y Trump

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reaccionó a la captura en su cuenta de X y agradeció al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, por la cooperación entre ambos gobiernos.

“Así se trabaja, Abelardo: juntos y con resultados. Las capturamos en Colombia y enfrentarán a la justicia en Ecuador”, escribió Noboa.

Así se trabaja, Abelardo: juntos y con resultados. Las capturamos en Colombia y enfrentarán a la justicia en Ecuador.



Ellas están llamadas a juicio por lavado de activos para los choneros. El dinero que compra armas, paga sicarios y sostiene extorsiones. Es la estructura con la… https://t.co/MY0VxYr6Pj — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 27, 2026

El mandatario ecuatoriano afirmó además que Peñarrieta y Macías están llamadas a juicio por presunto lavado de activos dentro del caso conocido como Blanqueo Fito. Según Noboa, los recursos investigados estarían relacionados con el financiamiento de actividades criminales de Los Choneros. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el Gobierno ecuatoriano sobre la investigación judicial.

¿Por qué las buscaba Ecuador?

La esposa y la hija de Fito forman parte de un proceso judicial que investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con el entorno del líder de Los Choneros.

El caso Blanqueo Fito comenzó a partir de investigaciones sobre movimientos financieros considerados inusuales por las autoridades ecuatorianas. En mayo de 2026, seis personas y dos empresas fueron condenadas dentro de este proceso, mientras que la situación judicial de Peñarrieta y Macías permanecía pendiente.

Le podría interesar: Meta restringe la cuenta de Lula y su partido alerta por posible injerencia extranjera

Según información de la investigación citada por medios ecuatorianos, Michelle Macías registró ingresos por unos USD 435.900, pese a que ante el Servicio de Rentas Internas de Ecuador figuraba como dedicada a la venta de perfumes.

¿Qué pasará ahora?

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó que las dos mujeres serán trasladadas a Ecuador y que su destino será La Roca, una cárcel de máxima seguridad para mujeres ubicada en Guayaquil.

La captura se produce después de que las autoridades ecuatorianas y colombianas reforzaran su cooperación contra organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.

También puede leer: Los últimos minutos de Jonathan Meléndez: lo que dice la investigación del crimen

Alias Fito, líder de Los Choneros, fue capturado en Ecuador en junio de 2025 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso federal relacionado con narcotráfico y tráfico de armas. Su esposa e hija permanecían vinculadas en Ecuador al proceso por presunto lavado de activos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

Publicidad

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com