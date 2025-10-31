Alerta de drones provoca suspensión temporal de vuelos en el aeropuerto de Berlín

Panel informativo que muestra las cancelaciones de vuelos, en el aeropuerto de Berlín. Foto: EFE - LuCAS RUBIO ALBIZU

Los vuelos se suspendieron el viernes durante casi dos horas en el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo por avistamiento de drones no identificados, según informó un portavoz del aeropuerto a la AFP.

El aeropuerto de Berlín-Brandenburgo suspendió vuelos durante casi dos horas por avistamientos de drones no identificados.

Varios vuelos fueron desviados a otras ciudades y se levantó temporalmente la prohibición de vuelos nocturnos en Berlín.

Las autoridades alemanas alertaron sobre la creciente amenaza que representan los drones en aeropuertos e instalaciones militares.

Alemania, aliado clave de la OTAN y de Ucrania, sospecha que Rusia está detrás del aumento de estos incidentes.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, pidió reforzar las capacidades para detectar y neutralizar drones.

Los despegues y aterrizajes se suspendieron entre las 8:08 p.m. y las 9:58 p.m. hora local y “toda una serie de vuelos” fueron desviados a otras ciudades alemanas durante el cierre, precisó el vocero.

Para mitigar el impacto en las operaciones de vuelo, se relajó también la prohibición de vuelos nocturnos vigente en Berlín.

“Suponemos que el peligro ha sido evitado por el momento”, agregó el portavoz.

Los líderes alemanes alertaron en varias ocasiones sobre la creciente amenaza que representan los drones, tras una serie de avistamientos de drones no identificados en aeropuertos e instalaciones militares sensibles este año.

Alemania, uno de los principales apoyos de la OTAN a Ucrania en su guerra contra Rusia, ha señalado a Moscú como responsable del aumento de la actividad de estos aparatos.

En los últimos meses, se han registrado múltiples avistamientos de drones sobre bases militares, instalaciones industriales y otras infraestructuras críticas en el país.

A principios de octubre, drones avistados sobre la ciudad sureña de Múnich provocaron el cierre del aeropuerto local en dos ocasiones.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, instó a “encontrar nuevas respuestas a esta amenaza híbrida”, solicitando una mayor capacidad para detectar, evaluar y, potencialmente, derribar drones.

También se han avistado drones sobre aeropuertos y emplazamientos militares en Dinamarca y Noruega, y las sospechas recaen sobre Moscú, que niega toda implicación.

