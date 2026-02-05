Padrino López confirma investigación tras ataque militar de EE. UU. en Venezuela

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habló en Caracas durante el 34 aniversario del fallido golpe de 1992 liderado por Hugo Chávez. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que se realiza una investigación por “todos los hechos” que ocurrieron en el ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero en Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua, una operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Así lo dijo este miércoles 4 de febrero, un mes después de la incursión militar.

“Estamos haciendo una investigación de todos los hechos que ocurrieron el 3 de enero”, aseguró Padrino López en declaraciones a propósito del 34 aniversario del fallido golpe de Estado en 1992 del presidente fallecido Hugo Chávez.

Sin embargo, el jefe militar no precisó qué tipo de investigación se está realizando, pero apuntó que tiene como objetivo evaluar y ajustar el plan de transformación que dictó Maduro, en posible referencia a una hoja de ruta estratégica que incluye siete metas, entre ellas la seguridad e integridad territorial.

Padrino López afirmó que, tras el ataque estadounidense, "nadie puede hablar aquí de derrota" y añadió que Venezuela está de “pie”, “erguida” y “tiene una Fuerza Armada unida, cohesionada”.

Superar las diferencias con Estados Unidos

El miércoles, cuando se cumplió un mes del ataque de Estados Unidos y captura de Maduro y Flores, Delcy Rodríguez abogó por superar las diferencias con el país norteamericano.

En este sentido, apostó por “construir una agenda de trabajo” con Estados Unidos desde las “diferencias” y aseguró que los venezolanos apuestan a que “las controversias, las divergencias” con el país norteamericano se resuelvan a través del “diálogo político y el diálogo diplomático”.

Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

El pasado 5 de enero, Delcy Rodríguez asumió la administración del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión de Maduro.

