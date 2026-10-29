Este ataque se produjo mientras Ucrania y Rusia se esfuerzan por mantener una frágil tregua en la sureña ciudad de Oleshky, bajo ocupación rusa desde 2022, donde los residentes llevan meses sufriendo escasez de alimentos, agua y medicamentos.

Un dron ruso se estrelló el jueves contra una estación de tren en Dnipró, en el sureste de Ucrania, y mató al menos a 14 personas en un ataque calificado como "horrible" por el presidente Volodimir Zelenski.

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Ataque ruso contra estación de tren en Ucrania deja 14 muertos y 14 heridos

El alto al fuego negociado por Estados Unidos se mantiene por tercer día consecutivo, según informaron ambos países.

El responsable de derechos humanos de Ucrania, Dmitro Lubinets, anunció que había "partido con la delegación ucraniana hacia Oleshky" pasando por Bielorrusia y Rusia.

Sin embargo, en otras zonas, Moscú seguía bombardeando Ucrania.

El ataque a la estación de tren de Dnipró impactó en un andén "donde se encontraba un tren de cercanías y un tren de pasajeros de servicio regular", afirmó Zelenski.

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El saldo de muertos ascendió a 14, según informó el jueves por la tarde el gobernador regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

Además, indicó que 14 personas resultaron heridas, de las cuales seis están en estado grave tras sufrir "múltiples heridas por metralla", entre ellos un niño de 11 años y un hombre al que "le amputaron ambas piernas".

"Las sanciones contra Moscú y su maquinaria bélica no deben aflojarse mientras continúa esta guerra rusa", señaló Zelenski en redes sociales, tras calificar al ataque de "horrible".

Las imágenes difundidas por los servicios de emergencia ucranianos mostraban cadáveres en el andén, rescatistas que ayudaban a las víctimas y dos trenes de pasajeros calcinados con las ventanas destrozadas.

Desde que inició su invasión a gran escala, a finales de febrero de 2022, Rusia ha utilizado drones para atacar trenes en la exrepública soviética con frecuencia, destruyendo cientos de locomotoras y matando a varios ferroviarios.

En septiembre se efectuaron evacuaciones en más de 5.800 instalaciones ferroviarias de Ucrania por amenaza de ataque con dron, dijo a la AFP el operador nacional de ese servicio.

Las conexiones por tren son esenciales en este extenso país, donde puede tomar un día cruzarlo de este a oeste.

Zelenski critica el alivio de las sanciones

La Fuerza Aérea ucraniana informó que había interceptado tres drones a reacción en un ataque diurno, pero que un cuarto logró eludir sus defensas e impactó contra la estación.

El director de la compañía ferroviaria, Oleksandr Pertovski, señaló que se había advertido de la amenaza.

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"Pero desgraciadamente, todavía había mucha gente en el andén", precisó en Facebook.

Tras el ataque, Zelenski reiteró sus críticas al acuerdo alcanzado este mes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Moscú abastezca de diésel los mercados estadounidenses y mundial a cambio de un alivio de las sanciones norteamericanas.

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"¿Cuántos ataques terroristas de este tipo han llevado a cabo Rusia contra nuestro pueblo desde que se levantaron las sanciones contra algunos oligarcas rusos y el sector energético, en lugar de reducir la tensión?", preguntó.

Al menos otras seis personas murieron en distintos ataques rusos en toda Ucrania, según funcionarios locales.

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