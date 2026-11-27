La votación en la cuarta economía de la zona euro será observada con atención ante la proximidad de…

España cierra este viernes la campaña antes de las elecciones del domingo, en las que el socialista Pedro Sánchez espera desafiar unos sondeos favorables a la derecha, que podría llegar al poder con el apoyo de la extrema derecha. Si la extrema derecha accede al gobierno en estas legislativas adelantadas, inicialmente previstas para mediados de 2027, será la primera vez que ocurre en España desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

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La votación en la cuarta economía de la zona euro será observada con atención ante la proximidad de otras citas electorales en países claves de Europa como Francia, Italia o Polonia. Un cambio de signo político en España reforzaría el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en la región, donde Sánchez es una de las voces más visibles de la izquierda.

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En un último debate televisado el jueves por la noche, Sánchez presentó la cita del domingo como una decisión entre "dos caminos muy diferentes": el de la "España próspera" que él encarnaría con sus avances sociales, y el de una "España de recortes, de congelación de salarios", si gobernaran la derecha y extrema derecha.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha) y favorito en las encuestas, centró sus ataques en la gestión económica y los escándalos de corrupción que han salpicado al Ejecutivo. "Sánchez no contesta nada. Solo huye", aseguró. Por su parte, el candidato de la extrema derecha de Vox, Santiago Abascal, responsabilizó al gobierno de haber promovido una migración masiva, que, a su juicio, ha agravado la crisis de vivienda (una de las principales preocupaciones de los electores), deteriorado los servicios públicos y aumentado la inseguridad. Así pues, Sánchez agitó el miedo a la “involución” de una posible alianza entre el PP y Vox. De heco, en el encuentro hubo pacto de no agresión entre esos candidatos. En contraste, Ada Colau interpeló y le exigió más avances al presidente.

La migración se ha vuelto tema candente de la campaña, en un país donde miles de extranjeros, principalmente latinoamericanos, siguen pendientes de la resolución de sus solicitudes de regularización en el marco de un proceso extraordinario impulsado por el Gobierno socialista.

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Últimos mítines en Madrid, Sevilla y Valencia

La noche del viernes, Sánchez cerrará su campaña en Madrid, mientras que Feijóo lo hará en un mitin en Sevilla, en Andalucía. Abascal hará una última aparición en la plaza de toros de Valencia, en el este. Para Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, las últimas horas de campaña serán decisivas para el socialista, que busca "movilizar a los abstencionistas", que suelen ser de izquierda, frente a una derecha que se ha centrado en su lema de "echar a Sánchez".

Según los sondeos, el PP llegará en primer lugar, si bien la distancia sobre los socialistas se ha ido reduciendo. No alcanzaría mayoría absoluta en el Congreso, lo que podría llevarle a buscar el apoyo de la extrema derecha, ya tercera fuerza y que podría casi duplicar sus escaños. El PP y Vox gobiernan juntos en varias regiones.

Escándalos y crisis

Tras más de ocho años al frente del gobierno, Sánchez llega a su cita más difícil con las urnas erigido en figura internacional de la izquierda tras sus choques con Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Pero dentro de España está muy desgastado por una serie de escándalos de corrupción que involucran a antiguos cercanos colaboradores y miembros de su familia.

El socialista de 54 años, que presume del dinamismo de la economía española pese a las persistentes desigualdades, intenta sacar partido del descontento provocado por la crisis del acceso a la vivienda. De hecho, adelantó estas elecciones cuando el Congreso le tumbó un paquete de medidas para enfrentar la situación.

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La oposición le reprocha, sin embargo, no haber logrado frenar la escalada de los precios de la vivienda ni del costo de la vida en general, ni haber anticipado la crisis migratoria en Ceuta este verano, cuando decenas de miles de migrantes entraron desde Marruecos en este enclave español norafricano.

Asimismo, lo acusa de falta de inversión al recordarle los dos accidentes de trenes de alta velocidad que este año causaron la muerte de 115 personas. Feijóo, de 65 años, reivindica su balance al frente de la región noroccidental de Galicia durante trece años y asegura que pasará página de la era Pedro Sánchez con "verdad, decencia y gestión".

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