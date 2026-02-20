Expríncipe Andrés podría perder su lugar en la línea de sucesión tras arresto

El príncipe Andrés de Gran Bretaña asistió al Servicio de Pascua en el Castillo de Windsor, en Windsor, al oeste de Londres, Reino Unido, el 20 de abril de 2025. Foto: EFE - ANDY RAIN

La detención del expríncipe Andrés, exduque de York y hermano del rey Carlos III, ha provocado una fuerte conmoción en el Reino Unido. Fue arrestado y liberado el jueves 19 de febrero de 2026 en su residencia de Sandringham por presunta conducta indebida en un cargo público, ligada a sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Múltiples líderes políticos exigen excluir al expríncipe Andrés de la línea de sucesión al trono tras su arresto e interrogatorio por parte de detectives el jueves, por presunta mala conducta durante el ejercicio de un cargo público.

El expríncipe Andrés continúa ocupando el octavo lugar en la línea de sucesión al trono británico, detrás de los príncipes William y Harry junto con sus descendientes, pese a haber renunciado a sus títulos reales en octubre pasado.

Esto resulta clave, ya que implica que el monarca aún ejerce influencia sobre la familia real, conserva su rol como consejero de Estado y forma parte del grupo de adultos autorizados para asumir temporalmente el trono en caso de enfermedad o ausencia del rey.

Excluir a Andrés Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión demandaría una ley aprobada por el Parlamento británico, además de negociaciones y consensos con los países de la Commonwealth que reconocen la misma monarquía, según The Guardian.

Adicionalmente, dado que el monarca es jefe de Estado en 14 países de la Commonwealth (como Canadá, Australia y Nueva Zelanda), se necesita el apoyo explícito de todos ellos para alinear sus líneas sucesorias.

Los Demócratas Liberales solicitaron que se considerara el caso y pidieron que la policía pueda continuar su labor sin interferencias ni favoritismos, afirmó Ed Davey en un comunicado.

El partido señaló que, llegado el momento adecuado, el Parlamento deberá evaluar la situación, mientras la monarquía buscará garantizar que Andrew nunca acceda al trono.

Andrew Bowie, secretario en la sombra de los conservadores para Escocia, coincidió en que lo correcto sería destituirlo si se le encuentra culpable, pero enfatizó que aún no se han presentado cargos y que la investigación policial debe seguir su curso antes de tomar decisiones.

Un precedente remoto es la exclusión de Eduardo VIII y sus descendientes del trono británico en 1936, tras su abdicación para casarse con Wallis Simpson, una divorciada estadounidense rechazada por la Iglesia de Inglaterra y el Parlamento.

Es importante recordar que la detención del 19 de febrero de 2026 por “mala conducta en cargo público” se basa en correos de 2010 y documentos estadounidenses que sugieren tráfico de influencias, como compartir informes oficiales de viajes a Asia con Epstein, sin cargos por abuso directo hasta ahora. Andrés niega todo y perdió sus títulos reales en octubre de 2025.

Sin embargo, años atrás, el expríncipe Andrés fue denunciado por Virginia Giuffre, una de las víctimas de Jeffrey Epstein, quien lo acusó de haberla abusado sexualmente en tres ocasiones —en Londres, Nueva York y la isla privada de Epstein— cuando ella tenía 17 años en 2001; el caso civil se resolvió extrajudicialmente en 2022 mediante un pago millonario, sin que él admitiera culpa.

Hasta la fecha, Andrés Mountbatten-Windsor niega cualquier delito y, en su momento, expresó arrepentimiento por haber mantenido amistad con Jeffrey Epstein.

