Varios policías franceses son señalados por presuntas agresiones físicas contra dos manifestantes detenidos durante las protestas que tuvieron lugar en Francia el pasado 31 de octubre. La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido, después de que ambos jóvenes denunciaran malos tratos durante los procedimientos policiales. Uno de los casos también es investigado como una posible agresión sexual que habría ocurrido mientras el detenido era trasladado a una comisaría de París.

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Las denuncias se conocen en medio de los cuestionamientos por el uso de la fuerza durante las movilizaciones sociales en el país. Varios manifestantes han señalado actuaciones desproporcionadas por parte de los uniformados y han cuestionado los procedimientos de detención.

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Uno de los jóvenes, identificado por la agencia AFP con el nombre ficticio de Léo, contó que participaba en una protesta contra el aumento del costo de vida cuando fue interceptado por integrantes de la Brigada de Represión de la Acción Violenta Motorizada (BRAV-M).

Según su versión, uno de los agentes lo embistió durante el procedimiento. Poco después supo que un policía había perdido un diente y que las autoridades lo señalaban como presunto responsable de la agresión, una acusación que él niega.

Sin embargo, Léo también denunció que fue víctima de nuevos abusos durante su detención. Aseguró que, mientras lo trasladaban en un vehículo oficial, uno de los uniformados le agarró los genitales y le apretó los testículos y el pene, mientras lo insultaba y amenazaba.

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El dolor, según su testimonio, fue tan intenso que terminó vomitando durante el trayecto hacia la comisaría. También afirmó que otro agente le golpeó la cabeza contra el vehículo.

La Fiscalía investiga estos hechos por presuntos actos de violencia y una posible agresión sexual cometida por un funcionario que habría abusado de la autoridad que le confería su cargo.

El segundo detenido denuncia golpes y amenazas sexuales

El otro joven también señaló a integrantes de la BRAV-M por presuntas agresiones durante la manifestación. En su denuncia relató que, después de ser detenido, sufrió nuevos episodios de violencia en una comisaría de París.

De acuerdo con su declaración, fue sometido a un interrogatorio violento mientras permanecía desnudo. Durante el procedimiento, un agente le propinó un golpe en el hígado que le dificultó respirar y lo amenazó con cometer una agresión sexual.

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Ambos manifestantes acudieron a la Inspección General de la Policía Nacional para denunciar los hechos y exponer las condiciones en las que, según sus testimonios, se produjeron las detenciones.

Cuestionamientos por la actuación policial en Francia

Los dos jóvenes sostienen que la protesta del 31 de octubre transcurría en un ambiente tranquilo e incluso festivo antes de la llegada de los uniformados. Sus denuncias se hicieron públicas el 4 de noviembre, después de que fueran señalados por la presunta agresión contra un policía, una acusación que ambos rechazan.

Los señalamientos se suman a las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y observadores independientes sobre la actuación de las fuerzas del orden durante las movilizaciones en Francia. Relatores de Naciones Unidas también han cuestionado algunos procedimientos policiales y el uso de la fuerza en el país.

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La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si los agentes involucrados incurrieron en responsabilidades penales o disciplinarias.

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