"Ahora es el momento de que todos los dirigentes participen en este debate con una mentalidad abierta, un enfoque constructivo y espíritu de compromiso", dijo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en una cumbre el jueves en Bruselas, y pidió alcanzar un acuerdo "antes de que termine este año".

Los dirigentes de la Unión Europea siguen este jueves sin alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto para 2028-2034, divididos por el nivel de gasto y pese a los llamamientos a sellarlo antes de las elecciones en Francia el próximo año.

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Pese a ello, el primer ministro húngaro, Peter Magyar, se mostró poco convencido. "Diría que las posibilidades de alcanzar un acuerdo hoy son prácticamente nulas. Tampoco parece probable que lo logremos en torno a Navidad", escribió en las redes sociales.

Los dirigentes europeos llevan casi todo 2026 enfrentados por el presupuesto para el periodo 2028-2034, después de que la Comisión Europea propuso un plan de gasto de dos billones de euros (2,19 billones de dólares) que la mayoría se opuso.

Tras varias revisiones a la baja, la última propuesta el sábado y que está sobre la mesa en la cumbre prevé un recorte de más de EUR 200.000 millones sobre la anterior.

Los dirigentes de la UE intentan cerrar un acuerdo en diciembre para evitar que las tensas negociaciones se prolonguen durante un año marcado por las elecciones en Europa, entre ellas las presidenciales en Francia.

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El grupo de países denominados "frugales", que incluye a Alemania y Países Bajos, reclama un presupuesto más reducido. Francia, por su parte, quiere más dinero para los agricultores. Otros 17 países del sur, centro y este de Europa piden más fondos para apoyar la agricultura y el desarrollo regional.

En este contexto, la dirigente ultraderechista Marine Le Pen, favorita en las encuestas para suceder al presidente Emmanuel Macron, denunció "maniobras políticas mezquinas" y afirmó que aprobar el presupuesto europeo antes de las elecciones presidenciales francesas de abril supondría "impedir la expresión democrática del pueblo".

Macron criticó en una conferencia de prensa en Bruselas la "arrogancia" de Le Pen y afirmó que actúa como si ya estuviera gobernando.

El mandatario francés además afirmó que la UE comete un "error estratégico" con los recortes y advirtió: "Vamos a ser testigos de un rezago de las inversiones públicas europeas frente a China y Estados Unidos".

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La negociación presupuestaria se complicó aún más después de que el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, condicionara cualquier acuerdo a que los 27 países miembros de la UE pacten la financiación de Ucrania.

Macron llamó a no crear dudas ni confusión y dijo: "Si abandonamos a Ucrania, pondríamos en peligro nuestra seguridad a corto o mediano plazo".

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En concreto, los Estados miembros deben respaldar un préstamo adicional de EUR 45.000 millones de euros (UDS 49.000 millones) para garantizar la financiación de Ucrania hasta 2027, pero la República Checa, Hungría y Eslovaquia quieren quedar al margen.

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