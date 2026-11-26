En un comunicado, la Embajada china calificó de "falaces" las declaraciones de la oficina comercial y defendió el principio de una sola China, según el cual Taiwán…

La Embajada de China en Colombia expresó su rechazo a las declaraciones de la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia, a la que acusó de promover la independencia de Taiwán y de intentar socavar las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Pekín. La controversia se produce tras la visita de nueve congresistas colombianos a la isla, que generó un reclamo diplomático del Gobierno chino.

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En un comunicado, la Embajada china calificó de "falaces" las declaraciones de la oficina comercial y defendió el principio de una sola China, según el cual Taiwán forma parte de su territorio. Pekín sostiene que este principio constituye la base de sus relaciones diplomáticas con Colombia y cuestionó que la entidad taiwanesa se presente como un socio internacional.

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La representación diplomática también rechazó lo que describió como "diplomacia de chequera", en referencia a presuntos ofrecimientos de beneficios económicos para obtener respaldo político en el exterior. Según el comunicado, las autoridades del Partido Progresista Democrático (PPD), que gobierna Taiwán, han recurrido a estas prácticas para influir en políticos extranjeros. Sin embargo, el documento no presentó pruebas específicas sobre las acusaciones relacionadas con Colombia.

La Embajada aseguró que su reclamo ante el Gobierno colombiano por la visita de congresistas a Taiwán buscaba proteger las relaciones bilaterales y evitar lo que considera una injerencia externa en sus asuntos internos. Además, instó a los ciudadanos colombianos a mantener el respaldo al principio de una sola China y a abstenerse de establecer contactos oficiales con la isla.

La polémica se originó tras la visita de nueve congresistas de las Comisiones Segundas del Senado y la Cámara de Representantes a Taiwán, coordinada por la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia. La delegación estuvo integrada por Agmeth Escaf y Mary Jurado, del Pacto Histórico; Germán Rodríguez y Alejandro Bermeo, del Movimiento de Salvación Nacional; Simón Molina, de Creemos; Juan Manuel Londoño, del Partido Conservador; Jonathan Eduardo Pineda, del Centro Democrático; Jesús Omero Cuasapud, del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), y Óscar Fabián Espinosa, de la Alianza Social Independiente (ASI).

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Tras el viaje, la oficina comercial defendió el encuentro como una oportunidad para fomentar el entendimiento mutuo, promover la cooperación económica y comercial y estrechar los lazos de amistad entre los pueblos. En un comunicado, rechazó las acusaciones de China y sostuvo que carecen de pruebas. También afirmó que los señalamientos afectan la reputación internacional de Taiwán y ponen en entredicho la dignidad, integridad y capacidad de juicio independiente de los congresistas colombianos.

La Oficina Comercial de Taipéi pidió a China que cese la difusión de acusaciones que, según afirmó, carecen de sustento probatorio. La representación taiwanesa defendió el derecho de los congresistas a realizar visitas internacionales y rechazó que su viaje estuviera motivado por intereses económicos indebidos.

La controversia tiene implicaciones para las relaciones diplomáticas y comerciales de Colombia con China, que es el segundo socio comercial más importante del país, después de Estados Unidos. La Embajada china calificó la cuestión de Taiwán como una "primera línea roja infranqueable" en las relaciones bilaterales y pidió al presidente Abelardo de la Espriella reafirmar el compromiso de Colombia con el principio de una sola China.

En su pronunciamiento, Pekín afirmó que el Gobierno colombiano mantiene su adhesión a ese principio y advirtió que cualquier intento de dividir a China enfrentará la oposición de su población. También pidió a la Oficina Comercial de Taipéi que cese sus actividades, al considerar que promueven la independencia de Taiwán.

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La controversia refleja las tensiones diplomáticas en torno al estatus de Taiwán, una isla con gobierno propio que China considera parte de su territorio. Mientras Pekín rechaza cualquier reconocimiento oficial de Taiwán como Estado independiente, las autoridades de la isla mantienen relaciones no oficiales con distintos países y buscan ampliar su presencia internacional.

La Embajada de China no precisó en el comunicado cuáles serán las consecuencias de la visita de los congresistas colombianos ni detalló las medidas que podría adoptar frente a la Oficina Comercial de Taipéi.

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