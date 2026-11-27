Los resultados servirán de termómetro político de cara a las próximas presidenciales, previstas para enero de 2028, en un contexto marcado por el recrudecimiento de la presión del gigante asiático, que considera a Taiwán "parte…

Taiwán celebrará elecciones locales el sábado, unos comicios que pondrán a prueba el apoyo a las dos principales formaciones políticas: el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), que define a la isla como un país independiente de facto, y el opositor Kuomintang (KMT), favorable a estrechar lazos con China.

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Claves de las elecciones locales en Taiwán: lo que está en juego y el rol de China

Los resultados servirán de termómetro político de cara a las próximas presidenciales, previstas para enero de 2028, en un contexto marcado por el recrudecimiento de la presión del gigante asiático, que considera a Taiwán "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control. Estas son las cinco claves de estas elecciones.

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¿Qué se vota en Taiwán?

Las elecciones locales se celebran cada cuatro años y abarcan todos los niveles de la administración, desde las alcaldías de los seis municipios especiales (Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Taichung, Tainan y Kaohsiung) hasta los jefes de barrio y aldea, pasando por las jefaturas de condado y ciudad y sus respectivos consejos.

Unos 19,65 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir 11.051 cargos en 8.906 distritos, según cifras de la Comisión Electoral Central (CEC). Los colegios abrirán de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y se espera que los resultados se conozcan a lo largo de la noche del sábado. Ese mismo día también se llevará a cabo un referéndum, impulsado por la oposición, sobre el abandono de la política de "patria libre de energía nuclear", un año y medio después del cierre del último reactor operativo en la isla.

¿Cuáles han sido los temas de campaña?

Al igual que en comicios pasados, la mayoría de los candidatos ha optado por centrar sus campañas en cuestiones que interesan a la ciudadanía, como cuidado infantil, movilidad y desarrollo urbano, en lugar de abordar las siempre conflictivas relaciones con China. En 2022, la entonces presidenta, Tsai Ing-wen, basó parte de su estrategia en presentar las elecciones como un pulso frente a China y su partido sufrió un contundente varapalo, al lograr tan solo cinco de las veintidós alcaldías y jefaturas de condado en liza.

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¿Qué contiendas hay que seguir?

Durante la noche electoral, todas las miradas estarán puestas en la capital, Taipéi, donde el actual alcalde, Chiang Wan-an, del KMT, partido que ha controlado la ciudad durante la mayor parte de las últimas tres décadas, se enfrentará al legislador del PDP Puma Shen, sancionado por Pekín en 2024.

Chiang, bisnieto de Chiang Kai-shek, quien gobernó la isla con mano de hierro entre 1949 y 1975, partía como claro favorito, pero Shen ha recortado distancias con una campaña repleta de actos multitudinarios, y los últimos sondeos publicados no daban un claro ganador.

También habrá que seguir de cerca Nuevo Taipéi, la ciudad más poblada de la isla, donde el PDP aspira a recuperar la alcaldía tras más de veinte años de gobiernos del KMT, y Kaohsiung, feudo tradicional del PDP, cuyo regidor, Chen Chi-mai, no puede optar a un tercer mandato.

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¿Qué rol juega China?

Aunque China no ha sido un tema de campaña, el gobierno de Taiwán ha denunciado en las últimas semanas presuntos intentos de injerencia por parte de Pekín, que van desde la financiación de determinados candidatos hasta la promoción de tácticas de "guerra cognitiva" para influir en los votantes.

El caso más sonado ocurrió el pasado 20 de noviembre, cuando la Fiscalía de Nuevo Taipéi presentó cargos contra Chou Hsiao-yun, aspirante del minoritario Partido Popular de Taiwán (PPT) al Consejo Municipal de Taoyuan, por presuntamente recibir apoyo económico de China para su candidatura.

¿Cómo podría quedar el panorama político?

Estas elecciones podrían reforzar al actual presidente, Lai Ching-te, que previsiblemente buscará un segundo mandato en 2028 y, si lo logra, prolongaría la estancia del PDP en el poder hasta 2032, dieciséis años en total, algo inédito en la historia democrática de la isla.

En el caso del KMT, los comicios contribuirán a despejar las dudas sobre quién será su próximo candidato presidencial: la favorita es la alcaldesa de Taichung, Lu Shiow-yen, seguida del presidente del Parlamento, Han Kuo-yu, aunque Chiang podría ganar enteros si retiene la alcaldía de Taipéi.

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