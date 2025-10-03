Colombianas, detenidas en flotilla Samud, dicen estar en precarias condiciones

Algunos de los cientos de manifestantes se reúnen frente a la Embajada de Estados Unidos para protestar por el arresto del diputado sudafricano Mandla Mandela y otros activistas que se encontraban a bordo de varios barcos frente a Gaza. Foto: EFE - KIM LUDBROOK

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Israel deportó este viernes a los primeros activistas, que iban en la flotilla internacional interceptada por Israel, cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. Poco después, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció públicamente la detención de dos colombianas, que hacía parte del grupo.

🔑Las claves de las deportaciones de activistas (por si tiene afán)

La flotilla Global Sumud fue interceptada por Israel antes de llegar a Gaza, con cientos de activistas detenidos.

Israel inició la deportación de participantes, incluyendo ciudadanos italianos y otros europeos.

México gestiona la repatriación voluntaria de seis ciudadanos que iban en la flotilla.

Colombia visitó a sus dos activistas detenidas , quienes denunciaron condiciones precarias y afectación a su dignidad.

Entre los detenidos hay más de 20 periodistas de medios internacionales, y el hecho provocó protestas globales.

La flotilla Global Sumud (“resiliencia” en árabe) partió en septiembre de Barcelona con activistas como Greta Thunberg y personalidades políticas, con intención de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna.

Sin embargo, Israel impone un bloqueo naval alrededor de este enclave, donde desde hace casi dos años libra una guerra contra Hamás desatada tras el ataque de ese movimiento islamista palestino a territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Le recomendamos: Israel dice que se prepara para la liberación de los rehenes tras acuerdo parcial con Hamás

El gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro, un duro crítico de Israel y su guerra en Gaza, informó que su encargado de funciones consulares en Tel Aviv realizó una visita al centro de detención donde están las dos activistas de Colombia detenidas en la flotilla.

“Las connacionales expresaron preocupaciones sobre sus condiciones, incluyendo falta de alimentación en las últimas 48 horas y limitaciones en el acceso a agua potable. También informaron haber sido sometidas a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico”, denunció.

Las dos mujeres “firmaron un documento” para un procedimiento de deportación expedita, añadió Bogotá.

La Marina israelí empezó el miércoles a interceptar barcos y a detener a sus cientos de activistas, procedentes de decenas de países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, México o España.

La activista sueca Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el brasileño Thiago Ávila y el nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, son algunos de los participantes en la iniciativa.

“Más de 470 participantes de la flotilla fueron detenidos por la policía militar, sometidos a rigurosos controles, y transferidos a la administración penitenciaria”, dijo la policía.

Las deportaciones empezaron el viernes, anunció el Ministerio de Exteriores, que ya había señalado que los activistas serían expulsados a países europeos.

Le podría interesar: La Flotilla Sumud denuncia falta de asistencia legal para sus miembros detenidos en Israel

“Cuatro ciudadanos italianos ya han sido deportados. El resto están en proceso de ser deportados. Israel quiere terminar este procedimiento lo antes posible”, afirmó la cancillería en un comunicado en X.

“‘Marinette’, el último barco restante de la Global Sumud, fue interceptado a las 10H29 hora local (07H29 GMT), a aproximadamente 42,5 millas náuticas de Gaza”, informó la flotilla en Telegram.

Repatriación de mexicanos

El gobierno de México informó el viernes que ya dialoga con autoridades israelíes sobre la situación de seis mexicanos que iban en la flotilla, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera un día antes su retorno inmediato.

“Los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes (...) para que la repatriación proceda lo antes posible”, dijo la cancillería en un comunicado.

También puede leer: Expertos de la ONU advierten que el plan de paz en Gaza de Trump puede causar más opresión

El boletín señaló que fue contactada una séptima mexicana que viajaba en una embarcación donde iba un equipo de apoyo legal, sin detallar si fue detenida.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) también indicó que entre los detenidos había más de 20 periodistas de medios como el diario español El País, la cadena catarí Al Jazeera y la televisión pública italiana RAI.

Le sugerimos: Defensa Civil de Gaza reportó al menos 52 muertos en ataques israelíes

Protestas globales

La intercepción de la flotilla desencadenó manifestaciones en Brasilia, Buenos Aires, París, Roma, Túnez o Berlín.

En Barcelona, desde donde partió el grupo de barcos, unas 15.000 personas marcharon cantando consignas como “Gaza, no estás sola”, “Boicot Israel” o “Libertad para Palestina”.

En Italia, cuyo gobierno había criticado a los integrantes del grupo, los sindicatos organizaron el viernes una huelga general que provocó cancelaciones y retrasos en la red ferroviaria.

Israel ha tildado de antisemitas a algunos activistas, incluyendo a Thunberg, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aplaudió la interceptación de los buques.

Podría ser de su interés: Intercepción de la Global Sumud Flotilla reveló la fragilidad del apoyo a Gaza

“Su importante acción impidió que decenas de embarcaciones entraran en la zona de guerra y repelió una campaña de deslegitimación contra Israel”, dijo.

El ataque de los comandos islamistas del 7 de octubre de 2023 provocó la muerte de 1.219 personas en Israel, mayoritariamente civiles, según un balance de la AFP basado en fuentes oficiales.

La ofensiva israelí en represalia ha matado a al menos 66.288 personas en la Franja de Gaza, también civiles en su mayoría, según los datos del Ministerio de Salud gazatí, gobernado por Hamás, que la ONU considera fiables.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com