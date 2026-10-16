La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a pocos días de unas…

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La fotografía Heidi Levine fue trasladada a un hospital en Ramala tras el ataque. Fotos de la AFP la muestran tendida en una camilla con heridas en una pierna y una mano.

Colonos israelíes atacaron el viernes a una fotoperiodista estadounidense que trabaja para The Washington Post y cubría la violencia contra agricultores palestinos de olivo en la Cisjordania ocupada.

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Colonos israelíes agreden a una fotoperiodista de The Washington Post en Cisjordania

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a pocos días de unas elecciones en las que busca el apoyo de los colonos, insistió en que las circunstancias del incidente no estaban claras. Su principal rival electoral, Gadi Eisenkot, expresó en cambio su enérgico rechazo.

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense dijo que Washington condena "la violencia criminal por parte de cualquier actor en Cisjordania" y pidió "el enjuiciamiento de los responsables".

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El funcionario agregó que el departamento se comunicó con The Washington Post para ofrecer asistencia consular.

Desde su cama de hospital, Levine dijo a periodistas, incluido uno de la AFP, que "más de 50″ colonos enmascarados armados con palos la atacaron de repente mientras trabajaba cerca de las aldeas palestinas de Abu Falah y Turmus Ayya, en el centro de Cisjordania.

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"Llevaba un bolso con mi teléfono y terminaron arrancándome todo. Después de intentar ponerme de pie, solo para volver a tirarme al suelo y seguir pateándome", contó.

El Washington Post destacó que Levine estaba claramente identificada como periodista, con un chaleco antibalas con la inscripción "Prensa", tanto en la parte delantera como trasera.

El diario se declaró "indignado por este ataque injustificado" y pidió una "investigación seria" por parte de las autoridades.

En un comunicado, el ejército israelí afirmó que intervino tras recibir un aviso sobre un "enfrentamiento violento" y confirmó que un "periodista resultó herida".

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La policía israelí abrió una investigación sobre los incidentes.

La oenegé Reporteros Sin Fronteras denunció una violencia que "muestra la impunidad con la que actúan los colonos judíos extremistas, muy a menudo con la protección de las fuerzas armadas israelíes".

La asociación de prensa que representa a los medios internacionales en Israel y los territorios palestinos señaló que los colonos robaron el pasaporte, el teléfono, la billetera y el equipo de Levine.

La violencia se ha recrudecido en los últimos meses en Cisjordania, con ataques, robos o actos de vandalismo casi diarios de colonos israelíes contra palestinos.

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A principios de octubre, varios colonos también golpearon brutalmente a Jaafar Ashtiyeh, un fotógrafo de la AFP que realizó un reportaje sobre la cosecha.

Varios periodistas palestinos y extranjeros también fueron agredidos en la zona. En julio, colonos atacaron a un equipo de la cadena estadounidense CNN cerca de Ramala.

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Sin contar Jerusalén Este, unos tres millones de palestinos viven en Cisjordania, territorio ocupado desde 1967, junto a más de 500.000 israelíes que residen en asentamientos considerados ilegales según el derecho internacional.

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