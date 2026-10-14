Embajada de Colombia en Jerusalén desata rechazo de la comunidad colombo-palestina

El pronunciamiento sostiene que Jerusalén tiene un estatus particular en el marco jurídico internacional y que su…

La comunidad colombo-palestina rechazó la decisión del Gobierno colombiano de abrir una embajada en Jerusalén y pidió explicaciones sobre sus fundamentos jurídicos, diplomáticos y estratégicos. En un comunicado publicado este 14 de octubre, advirtió que la medida podría tener consecuencias para la política exterior del país y su posición frente al derecho internacional y la búsqueda de una solución al conflicto en Medio Oriente.

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El pronunciamiento sostiene que Jerusalén tiene un estatus particular en el marco jurídico internacional y que su situación no puede abordarse al margen de las resoluciones de Naciones Unidas ni de los derechos del pueblo palestino. En particular, la comunidad señaló las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que, según el comunicado, establecen un marco jurídico que Colombia debe respetar.

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La organización considera que la decisión contradice la tradición diplomática colombiana de respaldar una solución de dos Estados y advierte que podría profundizar las divisiones y debilitar los esfuerzos de negociación para alcanzar una paz duradera. También cuestionó que el Gobierno no haya presentado, a su juicio, una justificación estratégica o pragmática que explique el traslado de la sede diplomática.

El comunicado señala que la apertura de la embajada ocurre en un momento de creciente escrutinio internacional sobre las actuaciones de Israel en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Para la comunidad, la decisión envía un mensaje político que acerca a Colombia a Israel y la aleja de los esfuerzos internacionales orientados a garantizar el respeto del derecho internacional.

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Otro de los puntos centrales del rechazo es el impacto simbólico de la medida en medio de la devastación en Gaza. La comunidad colombo-palestina considera que la apertura de la embajada transmite un mensaje de legitimación cuando, sostiene, la prioridad debería ser fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales relacionadas con la prevención y sanción del genocidio.

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Asimismo, advirtió que la decisión no puede desligarse de las políticas de asentamientos, el desplazamiento forzado de población palestina y las restricciones de acceso a Jerusalén. Según el pronunciamiento, estas medidas afectan la presencia histórica, cultural y religiosa de la población palestina en la ciudad.

La comunidad también cuestionó que sus preocupaciones no hayan sido suficientemente escuchadas en una decisión que considera estrechamente vinculada con sus relaciones familiares, históricas y culturales. Aclaró que no reclama poder de veto sobre la política exterior del Estado, pero pidió que su voz sea reconocida como parte de una sociedad colombiana plural.

Solicitan garantías consulares para colombianos en Cisjordania

Además de exigir explicaciones públicas al Gobierno, la comunidad colombo-palestina pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que garantice la atención consular de los colombianos residentes en Cisjordania.

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De acuerdo con el comunicado, cerca de 1.500 connacionales viven en ese territorio y enfrentan dificultades para desplazarse a Jerusalén debido a las restricciones impuestas por el Gobierno israelí. Por ello, solicitaron que la apertura de la embajada no se traduzca en obstáculos para el acceso a los servicios consulares.

La comunidad concluyó que la defensa de los derechos del pueblo palestino no debe entenderse como una cuestión religiosa ni como una disputa partidista, sino como un asunto de legalidad internacional, dignidad humana, justicia y paz. También reiteró su respaldo a una política exterior colombiana autónoma y coherente con los principios que, afirma, el país ha defendido históricamente.

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