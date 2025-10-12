Todo lo que debe saber sobre la cumbre en Egipto: líderes y agenda de paz en Gaza

La ciudad egipcia de Sharm el Sheij, a orillas del mar Rojo y también llamada "la ciudad de la paz", se prepara para la cumbre de mañana para la firma del acuerdo de paz para Gaza. Foto: EFE - Isaac J. Martín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo egipcio Abdel Fattah al Sisi liderarán este lunes en Sharm el Sheij una cumbre de paz sobre Gaza. Egipto espera firmar un documento para poner fin a la guerra, con la presencia de varios líderes internacionales. Sin embargo, ni Israel ni Hamás participarán en el encuentro.

🔑Las claves de la cumbre en Egipto para lograr la paz en Gaza (por si tiene afán)

El presidente de EE. UU., Donald Trump y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi encabezarán la cumbre de paz en Sharm el Sheij sobre Gaza.

Ningún representante de Israel ni de Hamás asistirá directamente, ambos actuarán mediante mediadores.

La cumbre contará con la participación de líderes internacionales como Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Antonio Guterres.

La agenda incluye consolidar el alto el fuego, firmar un acuerdo de paz, coordinar la liberación de rehenes y planificar la reconstrucción de Gaza.

El objetivo principal es garantizar estabilidad regional, abrir canales humanitarios y crear un fondo internacional para apoyar a la población civil.

La reunión tiene como objetivo “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y marcar el comienzo de una nueva era de seguridad y estabilidad regionales”, según la oficina del presidente egipcio.

Le recomendamos: Israel y Hamás alistan intercambio: liberarán rehenes y prisioneros el lunes

La cancillería egipcia dijo el domingo que en la reunión se firmará un “documento poniendo fin a la guerra en la Franja de Gaza”, pero ninguna de las partes en conflicto asistirá al evento.

Aunque asistirán líderes internacionales, la oficina de Netanyahu anunció que ningún funcionario israelí asistirá al encuentro y Hamás tampoco irá porque ha dicho que actúa a través de sus mediadores Catar y Egipto.

👉 Líderes del mundo que asistirán

La cumbre de paz sobre Gaza que se celebrará el lunes 13 de octubre de 2025, el evento contará con la participación de más de 20 jefes de Estado y Gobierno, entre ellos líderes de Europa, Asia, América y países árabes, estos son algunos de los principales:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente Donald Trump confirmó su participación en la cumbre de paz sobre Gaza en Sharm el Sheij, resaltando la importancia histórica del encuentro y su compromiso para buscar una solución duradera al conflicto.

Le podría interesar: El negocio de la paz de Trump en Gaza: cuando el lucro se mezcla con la diplomacia

En declaraciones previas, Trump subrayó que la presencia de Estados Unidos responde a la urgencia de estabilizar la región, promover el alto el fuego y coordinar esfuerzos humanitarios y diplomáticos junto a otros líderes mundiales, según Infobae.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, confirmó que viajará a Egipto para asistir el lunes 13 de octubre a la cumbre de paz en Sharm el Sheij, que busca poner fin a la guerra en Gaza.

Le sugerimos: Regresar a Gaza: miles de personas comienzan el retorno a sus hogares

Guterres ha manifestado su apoyo decidido al alto el fuego y la liberación de rehenes, llamando a todas las partes a cumplir plenamente el acuerdo para aprovechar esta oportunidad histórica, según la Deutsche Welle.

Primer ministro británico Keir Starmer

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido confirmó su asistencia a la cumbre de paz en Egipto. Starmer destacó la importancia histórica de esta reunión como un punto de inflexión en los esfuerzos de paz y subrayó el compromiso del Reino Unido para apoyar la implementación completa del acuerdo, según El País.

Lea también: Hamás prevé negociaciones difíciles en la siguiente fase del plan de paz en Gaza

El presidente francés Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, presidente de Francia, confirmó su asistencia a la cumbre, calificando la cumbre el acuerdo alcanzado como histórico y resaltó la necesidad de que todas las partes cumplan con sus compromisos, especialmente la liberación de los rehenes.

Más sobre el tema: El alto al fuego en Gaza ya entró en vigencia: Israel repliega sus tropas

También subrayó la importancia de un alto el fuego duradero apoyado por una fuerza internacional en cooperación con Jordania y Egipto, según información de El País.

El presidente del gobierno español Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, confirmó que asistirá el próximo lunes 13 de octubre en Egipto al acto de firma del acuerdo para el fin de la guerra en Gaza.

Le interesaría: La pelota está del lado de Israel: de qué depende que prospere el acuerdo en Gaza

Sánchez expresó su esperanza de que este acuerdo sea el comienzo de una paz justa y duradera, resaltando la importancia de dialogar, asistir a la población civil y mirar hacia un futuro con justicia y memoria para que las atrocidades no se repitan jamás, según El País.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha expresado que el mundo tiene el deber de apoyar y hacer exitoso el plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a más de dos años de conflicto en Gaza, según Infobae.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Tayyip Erdogan destacó la importancia del acuerdo de alto el fuego en Gaza alcanzado recientemente y expresó su compromiso de supervisar de cerca su implementación, además de apoyar los esfuerzos de reconstrucción y ayuda humanitaria para Gaza, según el medio TRT español.

Le recomendamos: Hamás dice que tiene garantías en el acuerdo para fin de la guerra en Gaza

📌 ¿Cuál es la agenda de la cumbre?

La agenda incluye debates sobre el fondo internacional para reconstrucción y asistencia humanitaria, la retirada parcial de tropas israelíes y el seguimiento de una transición política en Gaza.

Egipto ha reforzado la seguridad y movilizado recursos ante la llegada de delegaciones y medios internacionales.

La agenda incluye los siguientes puntos principales:

Firmar un acuerdo para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y consolidar el alto el fuego recientemente alcanzado entre Israel y Hamás.

Reforzar los esfuerzos internacionales para la paz, la estabilidad y la seguridad en Oriente Medio.

Discutir los mecanismos de reconstrucción de Gaza y el papel de los países árabes en la fase de transición.

Crear un fondo internacional de desarrollo para la Franja de Gaza.

Coordinar la liberación de los rehenes israelíes que aún están en manos de Hamás.

Tratar la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza.

Abrir canales humanitarios para el ingreso de alimentos, medicamentos y ayuda a la población civil.

Establecer una base para un periodo de seguridad y estabilidad regional duradero.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com