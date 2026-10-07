"Creo que lo ocurrido (…) afectará algunas de las consideraciones que hagan", dijo a Reuters…

El año pasado, el Nobel de Paz terminó, de forma simbólica, en manos de Donald Trump. María Corina Machado, la líder opositora venezolana que lo ganó en 2025, se lo entregó en enero, días después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro.

Este viernes 9 de octubre, el Comité Noruego del Nobel anunciará al ganador del Nobel de Paz para 2026 y, según los expertos, lo que ocurrió con el premio del año anterior pesará mucho en la decisión.

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Nobel de la paz 2026: estos son los favoritos, del papa León XIV a Mark Carney y Trump

"Creo que lo ocurrido (…) afectará algunas de las consideraciones que hagan", dijo a Reuters Haakon Gjerløw, director interino del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), citado por ABC Australia.

Gjerløw, cuya lista anual de candidatos es de las más seguidas por analistas y apostadores, cree que el comité evaluará si premiar a alguien podría exponerlo a presiones de Trump y si el galardón terminaría haciendo más daño que bien.

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Los líderes de Camboya, Israel y Pakistán aseguran haber postulado a Trump, aunque no hay forma de verificarlo, señala Reuters. A diferencia del año pasado, el presidente ha guardado silencio. Según la prensa internacional, esto se debe a sus acciones a lo largo del año: además de sacar a Maduro del poder por la fuerza, lanzó junto a Israel una guerra contra Irán que ya va para ocho meses y amenazó con anexar Groenlandia. Por eso, la casa de apuestas Ladbrokes le da una cuota de 12 a 1.

"No creo que ni siquiera su propia base crea" que pueda ganarlo, dijo a SBS News Shawn Davies, analista del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala.

¿Cómo se elige al ganador?

Este año hay 287 candidatos, 208 personas y 79 organizaciones nominadas, según Reuters. El comité, de cinco miembros designados por el Parlamento noruego, arma una lista corta, la somete a un grupo de asesores y suele decidir entre agosto y septiembre, por consenso o, si no lo logra, por mayoría.

El ganador recibe una medalla de oro, un diploma y 12 millones de coronas suecas, cerca de 1,2 millones de dólares. El anuncio será a las 11:00 a.m. de Oslo, es decir, a las 4:00 a.m. en Colombia.

Los nombres que suenan: ¿quién ganará el Nobel de Paz?

La favorita de las casas de apuestas es una red humanitaria de Sudán, las Salas de Respuesta de Emergencia (Emergency Response Rooms). Según The Independent, estas iniciativas civiles operan en al menos 13 provincias con 26.000 voluntarios y han cubierto el vacío que dejaron los recortes a la ayuda internacional, principalmente los provenientes de EE. UU., en medio de la guerra civil.

El papa León XIV también figura en las apuestas. Desde su elección en mayo de 2025 ha insistido en la paz, en septiembre pidió a Ucrania y Rusia volver a la mesa de negociación y ha chocado con Trump por la guerra en Irán.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, ganó proyección internacional por plantarle cara a Trump en la guerra arancelaria. Su discurso en Davos, en enero, en el que dio por terminado el viejo orden internacional, lo llevó a ser brevemente el favorito en el mercado de predicciones Kalshi a finales de septiembre, con 14 % de probabilidad.

"Si Carney lo ganara, las relaciones con Canadá serían más tensas de lo que ya son", dijo a AP Nelson Wiseman, profesor emérito de la Universidad de Toronto.

La lista de Gjerløw incluye además al activista ucraniano Mykola Kuleba, cuya organización Save Ukraine ha rescatado a 1.763 niños de Rusia y de territorios ocupados, a Save the Children y al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), tras los dos años más letales para la prensa desde que existen registros, hace casi 45 años.

También propone a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional de forma conjunta, en un año en que Washington lanzó una campaña contra esta última.

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Entre las mujeres suenan Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, y la cirujana gazatí Sara al-Saqqa. Solo 20 de los 112 laureados individuales en 125 años han sido mujeres.

La sorpresa: la Estación Espacial Internacional

La candidatura más insólita está en órbita. Gjerløw incluye a la Estación Espacial Internacional como símbolo de cooperación en tiempos en que el multilateralismo se desmorona. Habitada sin interrupción desde noviembre de 2000, reúne a astronautas de Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá, y sería premiada por demostrar que los rivales pueden seguir trabajando juntos.

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Gane quien gane, sin embargo, habrá polémica. Como resumió Wiseman, Trump estará descontento con cualquier ganador.

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