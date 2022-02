Se reanudan las negociaciones para tratar de salvar el acuerdo nuclear iraní

El Palacio Coburg, en Viena, ha sido el lugar de discusión de varios países para tratar de revivir el acuerdo nuclear iraní. Foto: DANIEL NOVOTNY

Las conversaciones sobre el programa nuclear iraní se reanudan en Viena, con el objetivo de que todas las partes lleguen a un acuerdo lo antes posible. “Las delegaciones están de vuelta en la capital austriaca”, dijo una fuente cercana a las conversaciones. Se les espera a primera hora de la tarde en el lujoso hotel Palais Coburg, donde se celebran las conversaciones.

Estados Unidos, que no participa directamente en las discusiones, no ocultó su impaciencia. “A pesar del progreso”, las conversaciones “han llegado a una etapa en la que una conclusión se vuelve urgente”, declaró un portavoz del Departamento de Estado estadounidense. “Se vislumbra un acuerdo que aborde las principales preocupaciones de todas las partes, pero si no se alcanza en las próximas semanas, los avances nucleares de Irán harán imposible nuestro regreso” al texto de 2015, agregó, en alusión al acuerdo marco suscrito en ese año.

“Enviamos un mensaje claro” a Irán: “Es hora de tomar decisiones, no de alargar el proceso”. “Esperamos que aprovechen esta oportunidad”, insistió también el canciller alemán Olaf Scholz.

Los negociadores se habían retirado de la mesa de conversaciones a finales de enero, llamando a tomar “decisiones políticas” tras los “avances” logrados durante ese mes, que permitieron salir de un prolongado estancamiento. Las conversaciones, que comenzaron en la primavera de 2021, se celebran entre los iraníes y el resto de las partes del acuerdo (Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia), con la participación indirecta de Estados Unidos.

Las negociaciones siguen siendo indirectas

Estados Unidos se retiró en 2018, bajo la presidencia de Donald Trump, que lo consideró insuficiente, de este texto concluido tres años antes para evitar que Irán se hiciera con la bomba atómica. A raíz de ello, Estados Unidos restableció las sanciones económicas y la República Islámica respondió liberándose de las principales restricciones a su programa nuclear, bajo vigilancia del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Las negociaciones apuntan a implementar un “retorno mutuo” de Washington y Teherán al acuerdo, defendido por el actual presidente estadounidense, Joe Biden. Los expertos dicen que los iraníes se han desviado tanto de las restricciones del acuerdo de 2015 que están a solo unas semanas de tener suficiente material fisionable para construir un arma atómica. Sin embargo, el desarrollo de una bomba, intención que la República Islámica siempre ha negado, requiere muchos más pasos.

A fin de acelerar el proceso, Estados Unidos volvió a pedir la semana pasada un diálogo “directo” para lograr compromisos en esta “recta final”. “Hemos sostenido durante mucho tiempo que sería más productivo”, dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense. “Sin embargo, las conversaciones seguirán siendo indirectas, a pedido de Irán”, lamentó.

“A cinco minutos”

Rusia considera que es la “última etapa” de las negociaciones. “Estamos a cinco minutos de la línea de meta”, afirmó su negociador, Mijaíl Ulianov, en una entrevista publicada por el diario ruso Kommersant. Según él, se preparó un “borrador de documento final” de 20 páginas que puede servir de “base” para “concluir más rápido” las discusiones, aunque todavía hay que desbloquear “varios puntos”.

Por su parte, Irán insistió en que la prioridad debe ser la eliminación de las sanciones que asfixian su economía. “El orden del día se definió con precisión. Un acuerdo en el que no se levantan las sanciones que constituyen la máxima presión (...) no puede ser la base de un buen acuerdo”, escribió en Twitter Ali Shamkhani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, máximo órgano político, militar y de seguridad del país. Si Estados Unidos insiste en arrinconar a Irán, el camino de las negociaciones no será fácil”, insistió. En caso contrario, es posible llegar a un acuerdo rápidamente, dijo el diplomático iraní.

En días pasados, Washington dio un paso al anunciar el restablecimiento de exenciones clave que protegen a los países y empresas extranjeras involucradas en proyectos nucleares civiles no militares de la amenaza de sanciones estadounidenses.

