Cinco momentos clave del histórico discurso de Trump sobre el estado de la Unión

US President Donald Trump delivers the first State of the Union address of his second term to a joint session of Congress in the House Chamber of the United States Capitol in Washington, DC, on February 24, 2026. (Photo by Kenny HOLSTON / POOL / AFP) Foto: AFP - KENNY HOLSTON

El presidente estadounidense, Donald Trump, se explayó en su primer discurso sobre el estado de la Unión de su segundo mandato, y habló de todo: desde la economía hasta América Latina e Irán.

Estos son los momentos clave de su intervención de una hora y 47 minutos, la más larga de su tipo en la historia:

“Seguridad” en América Latina: Venezuela es un “amigo y socio”

“Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en América Latina", dijo Trump, quien se congratuló por la caída del exdirigente venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero.

La aparición en el hemiciclo del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas, fue un momento de gran emoción.

De la misma manera el presidente presentó a Venezuela como “nuestro amigo y socio”, enfatizando el rol de EE. UU. en la reconstrucción económica vía petróleo y la estabilidad post-captura de Nicolás Maduro. Trump llamó la operación “una victoria absolutamente colosal” y resaltó la cooperación con el nuevo gobierno interino.

El republicano aseguró asimismo que los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio el Mencho Oseguera, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tensión con la Corte Suprema

Al entrar en el Capitolio, Trump estrechó la mano de varios jueces de la Corte Suprema, tres de los cuales votaron días antes a favor de anular los aranceles globales que el republicano había convertido en su política económica insignia.

Trump expresó su descontento durante el discurso y calificó el fallo de “muy desafortunado”. Pero no se detuvo mucho en el tema y dijo que su gobierno trabaja en una solución legal para mantener los gravámenes.

Inmigración y fronteras

Un tema al que Trump dio continuidad en comparación con su mensaje de 2025 fue su postura sobre migración, deportaciones y seguridad fronteriza.

Durante su discurso del año pasado, destacó que una de las primeras acciones de su segundo mandato fue desplegar más fuerzas en la frontera con México con el fin de “repeler la invasión de nuestro país”. La noche de este martes, siguió en esa línea al asegurar que tiene como prioridad el resguardo de esa zona para evitar cruces ilegales.

“Ahora tenemos la frontera más fuerte, más segura de la historia de Estados Unidos”, dijo.

Aspi firmo, afirmó que Estados Unidos debe bloquear la entrada de inmigrantes indocumentados y avanzar en la deportación de aquellos sin estatus legal. Siguiendo su patrón habitual, Trump repitió esta idea sin aportar evidencias, insistiendo en que la mayoría de estos individuos son criminales que representan una amenaza para los ciudadanos estadounidenses.

Trump también arremetió contra los demócratas presentes que se oponen a las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en sus estados, tildándolos de “protectores de criminales” y exigiendo que sientan “vergüenza” por ello.

Resistencia de los demócratas

Normalmente, durante el discurso sobre el estado de la Unión, los congresistas aplauden y se levantan en señal de acuerdo con el presidente o permanecen sentados para expresar su descontento.

En este caso decenas de demócratas se saltaron el acto y la gran mayoría de los que asistieron se quedaron sentados, excepto en contadas ocasiones.

Varios iban vestidos de blanco para rendir homenaje al movimiento sufragista que celebra el derecho de las mujeres al voto, o lucían insignias que exigían cuentas a las personas que aparecen en los archivos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En un acto de resistencia, el congresista demócrata Al Green fue expulsado por haber levantado un cartel en el que se leía “¡Los negros no son simios!”, en respuesta a un video racista compartido por Trump en el que el expresidente demócrata Barack Obama y su esposa, Michelle, aparecían representados como primates.

Congresista interrumpe a Trump

La tensión se disparó cuando la demócrata de la Cámara de Representantes Ilhan Omar gritó al mandatario mientras hablaba.

“Deberían avergonzarse”, dijo Trump a los demócratas que se habían negado a levantarse durante todo el discurso.

“Ustedes han matado a estadounidenses”, gritó Omar en respuesta, refiriéndose a la muerte de dos manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias, a manos de agentes federales enviados a Mineápolis el mes pasado.

La congresista se marchó antes de que Trump terminara de hablar.

El discurso más largo

Trump pronunció el discurso del estado de la Unión más largo de la historia de Estados Unidos.

Con una hora y 47 minutos superó el récord anterior de una hora y 20 minutos establecido por el expresidente demócrata Bill Clinton en 2000.

Incluso fue más extenso que la propia intervención de Trump ante el Congreso del año pasado, que duró una hora y 40 minutos.

