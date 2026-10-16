La modificación, aprobada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, entró en vigor este viernes 16 de octubre. Según información publicada por El País, la decisión responde a que las autoridades no encontraron bienes de Contreras y Arreaza…

El Gobierno de Suiza retiró a Marleny Contreras, esposa del ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y al diputado chavista Jorge Arreaza de la lista de personas vinculadas al entorno de Nicolás Maduro cuyos bienes permanecían bloqueados de manera preventiva en ese país europeo.

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Suiza levanta el bloqueo de bienes a Jorge Arreaza y a la esposa de Diosdado Cabello

La modificación, aprobada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, entró en vigor este viernes 16 de octubre. Según información publicada por El País, la decisión responde a que las autoridades no encontraron bienes de Contreras y Arreaza en territorio suizo ni indicios de corrupción que justificaran mantenerlos en el registro.

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La salida de ambos, sin embargo, no representa una reducción del listado. Por el contrario, Suiza incorporó a seis personas, entre ellas los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido, con lo que el número de individuos incluidos pasó de 37 a 41.

El cambio se produce en un momento de reajustes en la política internacional hacia figuras del chavismo. Esta semana, Estados Unidos también levantó las sanciones que mantenía contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Washington ya había retirado a esta última de su lista de sancionados en abril.

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¿Por qué Suiza bloqueó los bienes del entorno de Maduro?

La medida inicial fue adoptada el 5 de enero de 2026, dos días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas. Las autoridades suizas ordenaron congelar preventivamente los activos que el entonces mandatario y personas de su entorno pudieran tener en el país, con el objetivo de impedir que eventuales recursos de origen ilícito fueran transferidos mientras avanzan las investigaciones.

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Este mecanismo no equivale a una sanción económica ni constituye, por sí mismo, una declaración de culpabilidad. Se trata de una medida cautelar contemplada en la legislación suiza sobre activos de origen ilícito, cuya vigencia se extiende hasta 2030. Si se demuestra que los fondos proceden de actividades ilegales, Suiza prevé que puedan ser restituidos en beneficio de la población venezolana.

La lista incluye a familiares de Maduro, antiguos funcionarios y personas relacionadas con su entorno político y económico. Entre quienes permanecen bajo estas medidas figuran Cilia Flores, esposa del antiguo líder del régimen, y otros allegados.

Alex Saab y Álvaro Pulido entran en el registro

Entre las nuevas incorporaciones aparecen Alex Saab, empresario y exministro de Industria de Venezuela, y su socio Álvaro Pulido. Ambos han sido vinculados a investigaciones por presuntos delitos financieros y casos de corrupción relacionados con operaciones comerciales y recursos públicos venezolanos.

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También fueron incluidos José Vicente Amparan Croquer, señalado por la justicia estadounidense en el caso Money Flight, relacionado con un presunto esquema de lavado de dinero que habría involucrado USD 1.200 millones de la petrolera estatal PDVSA, y Mario Enrique Bonilla Vallera, vinculado en investigaciones estadounidenses con personas cercanas a la familia Maduro.

La actualización también comprende a Milagros Coromoto Torres Morán, esposa del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, y a María Consuelo Pardi Celis, expareja del antiguo viceministro Javier Alvarado Ochoa.

Las diferencias entre Suiza, Estados Unidos y la Unión Europea

La decisión de Berna se suma a los cambios que Estados Unidos ha introducido en su política de sanciones hacia representantes del chavismo, en medio de sus contactos con las autoridades venezolanas actuales. Sin embargo, estas medidas no implican que todos los funcionarios o sus familiares hayan quedado libres de restricciones internacionales.

Diosdado Cabello, por ejemplo, continúa sujeto a sanciones estadounidenses, al igual que su hija Daniella Cabello, ministra de Turismo de Venezuela. Por su parte, la Unión Europea mantiene medidas restrictivas contra dirigentes venezolanos, entre ellas la congelación de activos y las prohibiciones de entrada al territorio comunitario.

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El caso suizo tiene una particularidad: además de las sanciones que aplica en coordinación con el marco europeo, el país cuenta con un mecanismo propio para bloquear preventivamente bienes que podrían tener un origen ilícito. Por eso, la exclusión de Contreras y Arreaza de este registro no supone necesariamente que hayan desaparecido otras posibles restricciones que pudieran afectarlos.

La revisión evidencia que las decisiones internacionales sobre los activos de personas vinculadas al chavismo no siguen una única ruta. Mientras algunas autoridades flexibilizan medidas contra determinados dirigentes, otras mantienen restricciones o amplían sus investigaciones sobre redes financieras relacionadas con Venezuela.

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