Un venezolano lleva 7 días vivo bajo los escombros y rescatistas siguen luchando por sacarlo

Fotografía que muestra los escombros de edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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Cientos de rescatistas amanecieron este jueves tratando de desenterrar vivo a un venezolano atrapado desde hace una semana bajo las ruinas de un edificio en la zona más devastada por los terremotos, en un dramático operativo cuando se agota la esperanza de hallar sobrevivientes.

Hernán Gil, un vigilante de 43 años, quedó sepultado en la garita de seguridad del edificio donde trabajaba en Catia La Mar, ciudad ubicada en el estado La Guaira y arrasada el 24 de junio por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, que han dejado unos 2.300 muertos y miles de desaparecidos.

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Cuando empezaba a salir el sol en Catia la Mar, el rescate de Gil parecía inminente, pero se retrasó debido a la necesidad de crear más espacio, según dijo un rescatista a una reportera en el lugar.

La misma fuente, que prefirió no ser identificada, precisó que una vez que lo saquen de la garita en la que estaba atrapado, debería salir por un túnel de unos 3 metros de largo.

“Ya el túnel se terminó, de forma que no hay riesgo de que caiga algo sobre él. Lo que falta es abrir el espacio para sacarlo, que es un tapón de metal que es de la garita”, dijo el socorrista. Afuera lo espera un equipo médico.

“Él está muy bien psicológicamente”, dijo de madrugada otro de los rescatistas, que describió a Gil como un hombre de fe. “Dice que se acuerda del cumpleaños de su hija, está tranquilo”.

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Equipos de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela han estado cavando en dos rutas simultáneas durante los últimos tres días para liberarlo, y para ello reforzaron sus cimientos con madera y hierro para evitar que la estructura se desplome por completo.

El Cuerpo de Bomberos de Chile publicó un video en Instagram en el que se ve a Gil dentro de su cabina, mientras movía la cabeza para mirar a la cámara, con una mascarilla y el ojo derecho enrojecido.

“Esto es verdaderamente un milagro”, dijo la esposa de Gil, Gusbimar González. “Él estaba trabajando en la garita, y el movimiento hizo que la garita se desplazara. Se quedó entre las paredes”.

El hombre ha recibido hidratación a través de una sonda y se instaló un tubo a través del cual le suministraban aire. “Esta es una estructura de acceso bastante complicado”, dijo Cristian Vera, jefe del equipo de rescate chileno, el miércoles por la noche.

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Este intento de rescate llega cuando se acaba la esperanza de encontrar más sobrevivientes. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional “en homenaje” a las víctimas.

Duelo y necesidades en Venezuela tras los terremotos

Decenas de edificios en ruinas están ahora marcados con la letra D de “deceased” (muerto), que indica que el lugar ya fue inspeccionado por los socorristas, según la nomenclatura internacional para estos desastres.

El colapso de cientos de edificaciones dejó al menos 2.295 muertos, según el balance oficial actualizado el miércoles, mientras la ONU cifra en unos 50.000 los desaparecidos.

Aunque el Gobierno elude referirse a las personas desaparecidas, asegura que el día de los sismos había unos 30.000 ciudadanos en La Guaira, de los cuales 6.461 fueron rescatados y más de 13.000 salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos.

Del resto, nada se sabe y algunos se aferran a rescates milagrosos, como el de un niño de tres años hallado vivo el martes por socorristas jordanos bajo los escombros de un edificio.

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Las redes sociales siguen inundadas de fotos de niños, ancianos y parejas, junto con sus nombres, descripción y un número de teléfono para recibir datos.

Poco a poco la atención ha ido girando también hacia los miles que quedaron en la calle y para quienes no hay suficiente alimento, según advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Muchas de esas personas permanecen en estacionamientos, canchas deportivas o precarios campamentos a la intemperie.

“Aquí no estaba entrando nada (de ayuda). Desde anoche comenzaron a traernos agua”, relató Fátima Berroterán, de 56 años, residente de un condominio de La Guaira que sufrió graves daños.

El Gobierno contabiliza casi 13.000 damnificados por los terremotos, cifra muy lejana del estimado de la ONU de hasta siete millones de personas en esa condición. Unos 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos, según observaciones satelitales de la NASA.

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Riesgo de enfermedades

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicitó a la comunidad internacional USD 50 millones para asistir a unas 500.000 personas durante tres meses.

Antes de la tragedia, la ONU cifraba en casi 8 millones las personas que necesitaban ayuda humanitaria en Venezuela, sumida en una grave crisis.

A la urgencia de alimento y refugio se suma el riesgo de epidemias. La Organización Mundial de la Salud advirtió de la “presión extrema” sobre los servicios sanitarios y el riesgo de enfermedades virales o infecciosas.

Un total de 27 países han movilizado especialistas y perros para buscar sobrevivientes, según la ONU. El organismo anunció que suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior. Asimismo, cifra las pérdidas en USD 6.700 millones, 6 % del PIB del país petrolero.

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