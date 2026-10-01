Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Esta tragedia pasa en Colombia y ningún Gobierno ha podido frenarla La Pulla Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Colombia es campeona del mundo en algo trágico. Aquí les contamos por qué ser defensor ambiental en nuestro país es un oficio lleno de riesgos.

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Ana María Pedraza. En la presentación está Juan Carlos Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

Recomendamos leer:

Colombia, una vez más, es el país donde más líderes ambientales asesinaron: Global Witness.

Gobierno publica la hoja de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú en Colombia.

Asesinaron en Puracé a Milton Cerquera, líder indígena Kokonuko.

Si les gusta lo que hacemos, los invitamos a hacer un aporte en nuestra Vaki.

¡No…