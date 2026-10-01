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Esta tragedia pasa en Colombia y ningún Gobierno ha podido frenarla

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Colombia es campeona del mundo en algo trágico. Aquí les contamos por qué ser defensor ambiental en nuestro país es un oficio lleno de riesgos.

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Ana María Pedraza. En la presentación está Juan Carlos Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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