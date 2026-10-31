¿Por qué Meta quiso silenciar a Jonathan Haidt?

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El psicólogo y académico Jonathan Haidt, autor de La generación ansiosa, lleva años advirtiendo que el uso generalizado de teléfonos inteligentes ha contribuido a una crisis de salud mental entre los jóvenes y que las redes sociales desempeñan un papel importante en ese deterioro. Para entender su importancia, recomendamos esta columna de Julián de Zubiría en El Espectador. Sus argumentos han alimentado el debate internacional sobre la necesidad de regular estas plataformas e incluso contribuyeron a impulsar la prohibición de su uso entre menores de 16 años en Australia. Como si hicieran falta más ejemplos de que las empresas detrás de las redes sociales no son actores neutrales, documentos judiciales revelan que empleados de Meta –propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp– discutieron una estrategia para desacreditarlo: confabular académicos en su contra.
Según las actas de una reunión de marzo de 2023, la compañía contempló conseguir que otros investigadores repudiaran el trabajo de Haidt y que los medios de comunicación dejaran de considerarlo una fuente confiable. No sabemos si la estrategia llegó a ejecutarse y Meta aún no se ha pronunciado sobre las revelaciones. Sin embargo, que semejante operación se hubiera siquiera considerado ofrece un retrato revelador de la manera en que la compañía ha enfrentado las críticas a su modelo de negocio y a sus efectos sobre la salud mental. Este mismo año, en Estados Unidos, un tribunal encontró responsable a Meta por diseñar deliberadamente una plataforma con características adictivas. Entre ellas está un algoritmo que privilegia los contenidos capaces de provocar respuestas emocionales intensas. Las consecuencias del uso problemático de estas plataformas entre los jóvenes son cada vez más preocupantes y se relacionan con problemas como la ansiedad, la depresión y, en los casos más graves, el riesgo de suicidio. Jonathan Haidt ha sido una de las voces con mayor alcance en la difusión de esta realidad y por eso resulta tan incómodo para Meta.
Tras el escándalo por la supuesta manipulación de Meta sobre contenidos favorables a la campaña de Lula de Silva en Brasil, queda claro que estamos ante una compañía cuyo poder puede rivalizar con el de los propios Estados. Ninguna empresa puede estar por encima del interés público. Necesitamos marcos regulatorios actualizados y tribunales capaces de hacerlos cumplir para que el Estado de derecho también se imponga en el mundo digital. Llevamos años pidiéndolo, ante los oídos sordos de nuestro Congreso y de liderazgo político colombiano y global. ¿Qué debe ocurrir para que haya un cambio de perspectiva y nos tomemos en serio el problema?
Tal vez falta más información. Este editorial hace parte de una serie en la que le estamos siguiendo la pista a las regulaciones en torno a las tecnológicas y la inteligencia artificial. Invitamos a nuestros lectores a revisar estos editoriales previos que siguen siendo vigentes:
- Más sanciones contra TikTok, Facebook e Instagram, pero no hay regulación
- Una sanción ejemplar para Meta, pero hay dudas
- No, la IA no nos va a aniquilar, pero hay otros riesgos
- Lo que Grindr nos enseña sobre los límites de la inteligencia artificial
- Facebook (Meta) manipula y engaña a sus usuarios
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luisfer9348(26884)•Hace 9 horasDe Lula?.. Por favor… Otra cosa es que él y sus asesores jugaron con las mismas armas de la derecha. Les dieron a beber de su misma pócima.
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Carlos Augusto(txeb0)•Hace 21 horasA LULA o a Flavio.. pongan Cuidado..
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Alvaro(63032)•31 de octubre de 2026 – 21:33Es la nueva generación de adicciones. Droga,alcohol, ahora tecnologia no regulada
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jomavasu(adh7f)•31 de octubre de 2026 – 19:04La IA, en manos de unos pocos, para joder al resto.
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Alberto(3788)•31 de octubre de 2026 – 17:39Mafiosos un millón de veces más peligrosos y perversos que los mafiosos clásicos pues son Supraestatales, más poderosos que cualquier estado, los gobiernan, los dirigen. Venimos de los Mafiosos de la industria tabacalera, luego los Mafiosos de los fármacos opioides. Estos no se basan en sustancias sino en manipular y dominar las mentes.
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Lismario(26872)•31 de octubre de 2026 – 17:02Todas las plataformas deberian ser reguladas por los gobiernos, creando leyes que los obliguen a dejar que los menores de 16 años hagan uso de ellas. El profesor DeZubiria se a pronunciado en distintas columnas, apostando por esta regulacion.
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María Victoria(57404)•31 de octubre de 2026 – 15:11Acaso Meta no estaba a favor de Bolsonaro? (no creo que de Lula, pues este denunció tal hecho).
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Culebro59(18501)•Hace 5 horasA edo se refiere el editorial, los contenidos que eran favorables a Lula, fueron bloqueados.
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Carlos Alfredo(jc2xg)•31 de octubre de 2026 – 11:01Gracias por recopilar los editoriales sobre el tema y ponerlos a disposición. Excelente.
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Helga66(40077)•31 de octubre de 2026 – 10:36Se habla mucho de Regular. La solución de un tema tan delicado no puede descansar sobre el poder de la Ley. Este poder es muy limitado en tanto cumplirla requiere trámite burocrático y en ese escenario el poder de las plataformas les queda favorecido. Tienen dinero para contratar abogados y pagar publicidad. Favorece mas un cambio cultural. Difícil pero efectivo
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Álamo(88990)•31 de octubre de 2026 – 09:30Muy tarde vienen EE y otros medios y personas a ratificar que "queda claro que estamos ante una compañía cuyo poder puede rivalizar con el de los propios Estados". Hace muchos años ya, cuando el malhadado Zuckerberg empezaba su imperio, las señales eran muy claras; y nada hicieron más allá de alabar la ‘innovación’, como siguen haciéndolo. Ahora, "después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga".
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Francisco Javier(10489)•31 de octubre de 2026 – 09:11…. incluídos los medios cooptados estaban amangualados contra el Doctor Iván Cepeda.
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Olegario(51538)•31 de octubre de 2026 – 12:32De eso no habla el artículo. Definitivamente, no hay opiniones sonsas sino sonsos que opinan.
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Francisco Javier(10489)•31 de octubre de 2026 – 09:08Pues, el presidente Lula días antes de los escrutinios logró mediante determinación de un juez que Meta no siguiera interviniendo con sus contenidos a favor del hampón Bolsonaro; con algoritmo específico e IA, en detrimento de la decisión libre del elector inducirlo a votar por este sinvergüenza. Esto mismo fué lo que hizo esa red para distorsionar el resultado electoral a favor del ilegítimo y peligroso ADLE. Aquí nadie, ninguna autoridad electoral a sabiendas lo impidió porque todos, ….
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Maria Eugenia(56068)•31 de octubre de 2026 – 09:03Los humanos hemos sido manipulados desde que aprendimos a interactuar.
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Drizku(32497)•31 de octubre de 2026 – 07:50¿Y Meta no favoreció al tigrillo?
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Ganimedes(64121)•31 de octubre de 2026 – 15:11No lo dude nunca!
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Leonardo(69374)•31 de octubre de 2026 – 06:30el libro "careless people" por Sarah-Wynn Williams es una historia aleccionadora sobre el poder, la codicia y el idealismo perdido de FB/Meta y de Mark Zuckenberg. La autora también fue perseguida dentro de la empresa ya que era una ejecutiva de alto nivel y llamó la atención sobre las malas prácticas que se ejercían. Vale la pena leerlo
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Tulio Claudio(70717)•31 de octubre de 2026 – 06:10El mundo digital y la crisis de la democracia artificial
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Tulio Claudio(70717)•31 de octubre de 2026 – 06:00En vez de pedir la censura a las plataformas digitales se dedicaron a la novela de las… 48 del expresidente, en vez de darle el Nobel a Corina se lo debieron de haber dado a los medios que están censurado a las plataformas porque no están con esta forma de conseguir plata. todos estos enfermos mentales dizque pidiendo auxilio contra sus fuentes de desinformación y de la "Infocracia". Gracias a dios soy ateo.
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Atenas(06773)•31 de octubre de 2026 – 02:17Siendo cierto lo q’ expone EE, el matoneo o acoso de META contra el reconocido sicólogo social J.Haidt por despertar conciencia sobre la adicción por algoritmos- de su conocimiento y experiencia se valió Australia pa establecer un límite- igual cabe decir q’ la válida queja no debe tomarse solo contra una de las grandes BigTechs, sino contra el modelo de negocio en sí q’ en torno de todas ellas se ha montado preferible/ en USA y China. Es perentorio regularlas aquí y allá, no hay tutia. Atenas
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Juan Carlos(cypj1)•31 de octubre de 2026 – 01:41Señor Director, esas prácticas "empresariales" son las mismas de las tabacaleras, la industria petroquímica, los propietarios de compañías "dueñas" de semillas y agroinsumos y muchas dueñas de medios de comunicación, entre otros, así que el sistema de mercado como lo conocemos y el consumismo han creado una sociedad ansiosa, de solitarios e individualistas, de mezquindades y guerras