Que no hay vergüenza en la política colombiana es algo que sabemos desde hace tiempo y con suficiente ilustración. No obstante, el caso de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, demuestra que ni siquiera en los casos donde las pruebas están sobre la mesa hay respeto por lo público, por la legitimidad de las instituciones y por la democracia colombiana. Estrada, acusada de haber falsificado títulos académicos que presentó para trabajar con el Estado, ha guardado silencio durante el escándalo, bajo desacertado consejo de su equipo jurídico. Mientras tanto, el principal partido de oposición se choca…

Que no hay vergüenza en la política colombiana es algo que sabemos desde hace tiempo y con suficiente ilustración. No obstante, el caso de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, demuestra que ni siquiera en los casos donde las pruebas están sobre la mesa hay respeto por lo público, por la legitimidad de las instituciones y por la democracia colombiana. Estrada, acusada de haber falsificado títulos académicos que presentó para trabajar con el Estado, ha guardado silencio durante el escándalo, bajo desacertado consejo de su equipo jurídico. Mientras tanto, el principal partido de oposición se choca con la incapacidad de garantizar la idoneidad de sus miembros y las sospechas de que vendrán más casos.

La representante Estrada obtuvo más de 7.000 votos en Antioquia, por lo que fue elegida como representante a la Cámara. Contó, en su momento, con el apoyo de la hoy senadora Isabel Zuleta. Antes había trabajado en la DIAN, donde presentó el título y la tarjeta profesional que ahora parecen ser falsos. En ese momento, la DIAN era dirigida por Luis Eduardo Llinás. El dato no es menor, porque, al llegar al Congreso, Estrada contrató a Llinás en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). ¿Yo te contrato, tú me contratas, todos nos contratamos con los recursos públicos?

Estrada dijo haberse graduado de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Univesidad Nacional de Colombia con sede en Medellín. Al respecto, la universidad dijo que no encontró registros que “acreditaran la condición de egresada de la señora Luz Verónica Estrada Holguín”. Estrada también presentó un diploma expedido por la Universidad de Antioquia, pero esa universidad dijo que “el diploma y el acta de grado a nombre de Luz Verónica Estrada Holguín como ingeniera de minas, que fueron puestos en conocimiento de la Universidad, no fueron expedidos por la Institución”. Para completar el panorama, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de donde Estrada dice haberse graduado como bachiller, dijo que “la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín no ha culminado sus estudios de educación media en este plantel”. Por estos hechos, la Procuraduría suspendió provisionalmente a la representante y el Pacto Histórico anunció investigaciones internas, al tiempo que pidió su renuncia.

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Estrada, al cierre de esta edición, no ha renunciado. Tampoco le ha dado explicaciones al país. “Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos”, escribió en su cuenta de X. ¿Acaso sus votantes no merecen explicaciones, Representante? ¿No tiene usted una responsabilidad constitucional de demostrar que no cometió un fraude? Porque de eso estamos hablando: un acto de corrupción con evidencias que saltan a la vista de cualquier observador de buena fe. En la misma línea, la respuesta de su madrina política, la senadora Zuleta, es desvergonzada. A pesar de haberla ayudado a llegar al Congreso, dijo que “no soy juez ni tengo por qué preguntarle a cada candidatura por sus títulos. Jamás lo hago ni lo haré, menos cuando sé de las enormes dificultades que tenemos los sectores populares para poder estudiar”. El problema, Senadora, es que cuando se le presentan listas de candidatos al país se está construyendo un acto de confianza sobre la idoneidad de los mismos. Lavarse las manos y hablar de “dificultades” es una falla a sus deberes de vigilancia y control.

Sabemos que no es el único caso. Falsificar diplomas o inflar títulos parece ser práctica común en todo el espectro político. La educación vista como excusa para recibir mejores sueldos, en desmedro de quienes sí han hecho los esfuerzos por capacitarse para servirle al país. Representante Estrada, renuncie. Es su responsabilidad.

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