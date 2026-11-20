El Pacto Histórico solicitó formalmente la renuncia de Luz Verónica Estrada, representante por Antioquia de esta colectividad, en medio de la polémica por la revelación de documentos que demostrarían que falsificó documentos académicos que certificaban a la congresista como ingeniera de minas, además de su diploma de bachiller. En el documento del partido, se afirma que solicitan su renuncia "ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente".

Por ahora, la congresista no ha realizado ningún pronunciamiento público sobre la polémica en la que está inmersa. Sin embargo, su colectividad confirmó que la representante Estrada deberá compadecer ante el comité de ética interno, que está citado este próximo lunes para asumir el análisis del caso de esta militante del Pacto Histórico. Desde la dirección del movimiento, señalan que su renuncia también se solicita para que "asuma su defensa antes las instancias partidistas y las autoridades competentes", mientras que advierte que durante este proceso se respetará la presunción de inocencia y el debido proceso.

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Luz Verónica Estrada llegó a las listas del Pacto Histórico tras hacer parte de las asambleas previas de la colectividad, y con más de 7 mil votos, asegurar el segundo lugar en la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Antioquia del partido de oposición. La congresista, que según la biografía de su colectividad es la más joven de esta legislatura, nació en el municipio cafetero de Caramanta (Antioquia) y se presenta como "campesina, líder social y dirigente política" de la región. Estrada llegó al Pacto Histórico a través de la Asamblea Departamental de la Colombia Humana, colectividad que integra al partido de oposición. En ese momento, el representante Alejandro Toro señaló que Estrada representaba "el territorio y las mujeres" de Antioquia.

Durante la campaña interna del Pacto para las listas que llegarían al Capitolio, Estrada recibió el apoyo de la ahora senadora Isabel Zuleta, quien ahora se pronunció en medio de los cuestionamientos sobre presuntos títulos falsos: "no soy juez ni tengo porque preguntarle a cada candidatura por sus títulos, jamás lo hago ni lo haré, menos cuando sé de las enormes dificultades que tenemos los sectores populares para poder estudiar"; afirmó la senadora.

Las instituciones educativas de las que, según Estrada, se habría graduado, ya se pronunciaron sobre la veracidad de los soportes académicos que presenta la congresista. La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, afirmó que desde octubre de 2025, su División de Registro y Matrícula recibió una primera alerta y, luego de que se revisaran los archivos físicos y digitales, no encontraron registros que "acreditaran la condición de egresada de la señora Luz Verónica Estrada Holguín del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia", programa académico del cual presentó un diploma que ahora tiene en entredicho su veracidad.

En la misma línea, la Universidad de Antioquia explicó que realizaron una serie de validaciones con su Departamento de Admisiones y Registro, pues Estrada también presentó un diploma supuestamente expedido por la institución antioqueña. La universidad advirtió que tras la verificación de las bases de datos y los registros institucionales, determinaron que "el diploma y el acta de grado a nombre de Luz Verónica Estrada Holguín como ingeniera de minas, que fueron puestos en conocimiento de la Universidad, no fueron expedidos por la Institución".

Incluso, el diploma de bachiller de la hasta ahora representante por Antioquia está en discusión, pues en medio de la polémica por la veracidad de sus títulos profesionales, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, donde supuestamente se graduó de la educación media, aseguró que luego de hacer una verificación en libros de registro y actas del plantel, determinó que "la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín no ha culminado sus estudios de educación media en este plantel". Bajo esta revisión, el colegio advirtió que declaraba la falsedad e ilegalidad del diploma y acta de grado que la representante Estrada había publicado a nombre de la institución educativa ubicada en Caramanta (Antioquia).

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Lo cierto que es Luz Verónica Estrada no solamente respondería ante la instancias internas del Pacto Histórico, sino que también enfrentará instancias judiciales y de los entes de control. Este jueves 19 de noviembre se confirmó que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la congresista por este caso, y en esa misma línea, varios de sus colegas del Capitolio, tanto de la oposición como de las bancadas oficialistas, la denunciaron ante Fiscalía y ante la Corte Suprema de Justicia.

La representante Estrada llevó a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) al exdirector de la Dian, Luis Eduardo Llinás, quien estuvo en ese cargo durante la administración anterior. La congresista del Pacto, presentando el título y la tarjeta profesional que ahora se presume son falsos, trabajó en esa entidad cuando Llinás estaba en ese puesto.

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La solicitud de la colectividad llega horas después de que varios sectores, tanto dentro de su colectividad con en el Capitolio, pidieran la renuncia de la congresista Estrada. Uno de los primeros copartidarios en pedir que Estrada saliera de su silla en el Legislativo fue el congresista Agmeth Escaf, quien afirmó que "ante tantas evidencias que indican que presuntamente ella accedió a contratos con el Estado presentando diplomas falsificados, lo coherente es pedirle que dé un paso al costado. El Pacto no se merece esto", cerró el copartidario de Estrada, quien aún no se pronuncia por este caso.

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