30 días de decisiones: estas son las acciones para atender la tragedia del 10 de agosto

El 7 de agosto de 2026 Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente de Colombia en la Arena USC de Cali, capital del Valle del Cauca. Durante esos días en el país se hablaba de lo atípico que había sido el evento –especialmente por no darse en Bogotá, como se acostumbra– y del mensaje que se enviaba con la “descentralización” que el abogado venía defendiendo desde campaña. Exactamente 72 horas después de tomar juramento, el 10 de agosto, un terremoto de 7,4 arrasó con la vida de habitantes de Pereira, Quibdó, Cali, Manizales y otros…

El 7 de agosto de 2026 Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente de Colombia en la Arena USC de Cali, capital del Valle del Cauca. Durante esos días en el país se hablaba de lo atípico que había sido el evento –especialmente por no darse en Bogotá, como se acostumbra– y del mensaje que se enviaba con la “descentralización” que el abogado venía defendiendo desde campaña. Exactamente 72 horas después de tomar juramento, el 10 de agosto, un terremoto de 7,4 arrasó con la vida de habitantes de Pereira, Quibdó, Cali, Manizales y otros territorios aledaños. Desde ese momento ya pasó un mes y se han tomado medidas en diversos frentes para atender la crisis.

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El epicentro fue en San José del Palmar, en el Chocó. La tierra se movió durante poco más de dos minutos, tiempo suficiente para que se derrumbaran 36.000 casas y se vieran afectadas otras 200.000. Las muertes, los heridos y los desaparecidos fueron aumentando con el tiempo, mientras los rescatistas emprendían la búsqueda de quienes habían quedado entre los escombros. Un mes después de la tragedia, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) aseguró que la cifra de fallecidos es de 331, a lo que se suman 4.505 heridos, 111 desaparecidos, 466.000 damnificados y 498 municipios afectados.

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Presidente de Colombia durante el comité de emergencia realizado en la UNGRD tras el terremoto en Colombia que afectó a zonas como Cali, Manizales, Pereira y Chocó Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Pasadas las 7:30 de la mañana de ese lunes, luego de que se presentara el sismo, y tras divisar la magnitud de esta tragedia, la agenda del recién estrenado Gobierno se volcó a atender la crisis. Fueron canceladas las visitas a La Guajira –donde el jefe de Estado empezaría a gobernar– y De la Espriella viajó de urgencia desde Barranquilla hacia Bogotá para encontrarse con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el vicepresidente, José Manuel Restrepo y el entonces director encargado de la UNGRD, Javier Pava. Lo primero era estructurar la ruta de atención. Para esa fecha, no se había terminado de designar a todo el equipo de gobierno y algunos puestos todavía estaban vacíos.

El terremoto sucedió hace un mes, pero la recuperación de las familias, los hogares, los centros de salud, las escuelas y las vías sigue en proceso. Y lo que se derrumbó en contados minutos tardará en reconstruirse unos pocos meses y unos cuantos años; se calcula que se necesitan más de COP 30 billones. La situación sigue siendo tan compleja al punto que en el consejo de ministros de este miércoles, gran parte de la agenda se destinó a este tema.

La hoja de ruta del Gobierno: atención desde varios frentes

Los actores principales en la contención de la emergencia, elegidos por el presidente, han sido el vicepresidente Restrepo, el ministro Lara, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y la primera dama, Ana Lucía Pineda, junto a la esposa de Restrepo, Tatiana Céspedes.

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Lara fue designado para atender la tragedia en el Eje Cafetero, mientras que la ministra Elsa Noguera (Transporte) se encargó del Valle del Cauca, la ministra Ana María Vesga (Salud) se concentró en el Chocó y el ministro Beltrán fue designado para el macro de la reconstrucción. Además, ha sido el mismo jefe de Estado quien ha recorrido los territorios afectados en varias ocasiones para articular con las y los mandatarios locales, viajes que ha hecho en su mayoría con Pineda, quien desde la oficina de la primera dama se encargó de la gestión del grueso de las ayudas humanitarias.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en el Chocó. Foto: Ministerio del Interior

Un decreto de emergencia económica, un “fondo milagro” para la reconstrucción, un banco de materiales, un “Plan Marshall” para el Chocó, subsidios de arrendamiento y becas estudiantiles son las medidas más importantes tomadas desde el Ejecutivo. Y se complementan por las alianzas nacionales e internacionales que se han pactado en este mes. Pero, ¿qué implican realmente estas decisiones?

El decreto 1261 de 2026 fue firmado por el presidente De la Espriella nueve días después de que sucediera el terremoto y con él se generó una declaratoria de emergencia económica, social y ambiental por la que se permitió reorganizar dineros dentro del Estado para poder gestionar la crisis desencadenada por el sismo, asegurando que se necesitan alrededor de COP 30 billones para lograr el cometido. No obstante, en el mismo documento oficial hay otras proyecciones que, incluso, superan los COP 50 billones.

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Sumado a esta primera medida, el presidente designó para gerenciar el “fondo milagro” al empresario Jaime Uribe y tiene como finalidad ejecutar el dinero destinado a la reconstrucción en coordinación con las aseguradoras, la banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y las constructoras. A la par, el ministro de Vivienda, aseguró el pasado martes, que serán necesarios otros COP 4 billones de pesos. La fase de reconstrucción inició el 24 de agosto.

Entre otras de las acciones, la UNGRD aseguró que desde el 26 de agosto iniciaron las entregas por tres meses de subsidios que van desde los COP 800.000 hasta COP 1 millón mensual por hogar, dependiendo de la situación de cada familia afectada. Y De la Espriella dio a conocer que el foco del “Plan Marshall” es lograr una mayor productividad económica y posesionar a este departamento como el “epicentro de la reconstrucción”.

Asimismo, en las regiones más afectadas se firmaron varios contratos enfocados en la atención del desastre. En total, con corte al 9 de septiembre, se han invertido más de COP 74.000 millones, la mayoría bajo la figura de urgencia manifiesta (COP 66.00 millones). Son cerca de 313 contratos y 219 contratistas los que han sido vinculados en medio de la emergencia, según la herramienta que Transparencia por Colombia denominó “Transparencia Reconstruye”.

Alianzas empresariales y ayuda internacional

El presidente De la Espriella inició 12 días después del terremoto diálogos con algunos de los empresarios más importantes del país. El 22 de agosto tuvo una primera cita, en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, con Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés para movilizar recursos y apoyos a la atención del terremoto. Posteriormente, el 7 de septiembre se concretó una cumbre empresarial en Quibdó –donde estuvo la gobernadora Nubia Córdoba–, de la que salieron un total de 13 acuerdos con estos y otros empresarios, como David Vélez (Nubank), para fortalecer infraestructura, brindar becas a los damnificados, trabajar en el sistema eléctrico y reactivar el turismo, etc.

Presidente De la Espriella se reunió con privados. Entre los que acudieron a la cita está Alejandro Santo Domingo (Valorem), Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski) y Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval). Foto: Ovidio Gonzalez S

Esta alianza es crucial, pues De la Espriella logró pactos clave con el grueso del poder económico que le brindan herramientas adicionales para maniobrar la situación. En total, según el Jefe de Estado, son más de COP 2 billones los que han sido donados por estas personas.

A estas ayudas se suman importantes contribuciones internacionales confirmadas por la Cancillería que superan los USD 50 millones. Entre ellas USD 32 millones aportados por Estados Unidos, USD 10 millones de Emiratos Árabes Unidos, USD 1,5 millones de Italia, USD 2,4 millones de la Unión Europea y USD 1 millón de dólares de España y China, respectivamente, entre otros. En esta misma línea, según la DIAN, Colombia ha recibido alrededor de 640 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de países como Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España, además de aportes de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Cruz Roja y el BID –donde se activó una bolsa de ayuda de hasta USD 300 millones–.

Lo que está pendiente y lo que causó ruido

A pesar del despliegue hecho por parte del Ejecutivo en alianza con diferentes sectores, hay algunos asuntos que están sin resolver y funcionarios del gobierno, incluído el mismo presidente han estado en el foco de los reflectores por polémicas relacionadas al trato de la emergencia.

En lo que más se ahondó, fue en la crítica hecha al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por el polémico viaje vacacional que hizo a Santa Marta el fin de semana tras el terremoto. En un primer momento Beltrán fue llamado a un debate de control político en el Congreso y tuvo que responder sobre las funciones que había cumplido o no desde esa ciudad para la gestión del terremoto. Al final el mismo Beltrán aseguró que trabajó solo durante una hora, el día lunes, a pesar de no haber solicitado tiempo de descanso al presidente De la Espriella.

Jaime Andrés Beltrán Martínez, habla en una rueda de prensa para informar sobre el terremoto de magnitud 7,4.

Foto: EFE - Pablo R. Seco

Este miércoles a las 2:00 p.m., Beltrán fue citado a debate de moción de censura en el Legislativo, y de lograrse la mayoría de los votos, este podría ser removido de su cargo. Sin embargo, desde la implementación de esta herramienta en la Constitución de 1991 ninguna moción de censura ha prosperado.

Entre otras de las respuestas que tuvo que dar Beltrán en el primer debate de control político, aseguró que el “fondo milagro” está en proceso de estructuración, razón por la que Jaime Uribe no ha entrado a hacerse cargo de los recursos que se reorganizaron tras el decreto de emergencia económica, pues el fondo no está en funcionamiento todavía.

Han pasado 30 días desde el terremoto, y además de las viviendas destruídas y con daños graves, hay 400 centros de salud, 4.288 instituciones educativas, 521 vías y 5 aeropuertos afectados, según la UNGRD. La recuperación de Colombia de aquel evento del pasado 10 de agosto, apenas inicia. Y hay expectativa por la gestión que se le dará a los recursos recolectados por el Estado para atender la tragedia. Este 10 de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella tendrá agenda privada durante todo el día, según fuentes dentro del Gobierno le dijeron a este medio.

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