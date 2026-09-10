 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

30 días de decisiones: estas son las acciones para atender la tragedia del 10 de agosto

Ya iniciaron las entregas de los subsidios de vivienda, se sigue trabajando en la reconstrucción y se pactan alianzas nacionales e internacionales. El “fondo milagro” ya tiene gerente y el presidente De la Espriella coordina todos los procesos tras el terremoto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Luna Mejía Farías
09 de septiembre de 2026 – 09:05 p. m.
Presidente de Colombia anuncia inicio de la reconstrucción de zonas dañadas por terremoto
El presidente Abelardo De la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda, han estado al frente de la gestión.
Foto: EFE - Presidencia de Colombia

El 7 de agosto de 2026 Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente de Colombia en la Arena USC de Cali, capital del Valle del Cauca. Durante esos días en el país se hablaba de lo atípico que había sido el evento –especialmente por no darse en Bogotá, como se acostumbra– y del mensaje que se enviaba con la “descentralización” que el abogado venía defendiendo desde campaña. Exactamente 72 horas después de tomar juramento, el 10 de agosto, un terremoto de 7,4 arrasó con la vida de habitantes de Pereira, Quibdó, Cali, Manizales y otros…

Por Luna Mejía Farías

lmejia@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Colombia hoy

De La Espriella

Noticias

Noticias de hoy

Noticias de política

Noticias políticas

Política

Premium E E

push

Push Todos

Terremoto

Terremoto en Colombia
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido