A una semana del terremoto: ¿qué hace falta y que se ha hecho desde el Gobierno?

El presidente Abelardo de la Espriella en Quibdó. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La crisis humanitaria desencadenada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto mantiene en alerta a los territorios más afectados donde ya suman casi 300 muertes, al rededor de 200 desaparecidos y más de 115.000 personas damnificadas. Miles de familias perdieron sus viviendas, se derrumbaron hospitales y colegios, especialmente en San José del Palmar, Cali, Pereira, Buenaventura, Manizales, Armenia y Quibdó.

Tras el terremoto el Gobierno nacional, al que recién llegaba Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado, declaró emergencia por desastre de carácter nacional. Y posteriormente se anunció que de decretará emergencia económica y social para poder gestionar la crisis.

El presidente De la Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara y la primera dama Ana Lucía Pineda junto a la llamada segunda dama, Tatiana Céspedes, han estado al frente de la atención a la crisis. Además los ministros fueron designados a algunos territorios para liderar las ayudas desde las regiones.

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A pesar de que ya se anunció que se decretara la emergencia, el papel aún no es firmado por el presidente ni por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez y desde el Congreso se está a la espera para llevar un registro de que se recauda y hacia donde va en medio de la tragedia.

En este panorama, desde el Gobierno se han gestionado ayudas, y los propios presidente y vicepresidente han visitado las regiones afectadas y han liderado encuentros con autoridades locales para hacerle frente a esta tragedia.

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Este domingo, desde Buenaventura, De la Espriella dijo: “En este momento tenemos 120.328 familias afectadas, lamentablemente tenemos 289 fallecidos. Nuestra solidaridad, cariño y apoyo para los familiares de estas víctimas”. Y aseguró que llegaron a Buenaventura para atender la crisis humanitaria y el sistema de salud, misma razón por la que la ministra de Salud, Ana María Vesga, se encuentra en ese territorio. “En los próximos días llegarán más carpas y más ayudas. A través de la oficina de la primera dama se han hecho llegar miles de ayudas para Buenaventura”, finalizó.

Además, aseguró que “nuestra Armada Nacional ya zarpó rumbo a Miami para embarcar ayudas humanitarias destinadas a Colombia. El buque cuenta con capacidad para transportar hasta 410 toneladas de ayuda y fue abastecido para una navegación de hasta 9 días. Gracias a todos nuestros voluntarios en Miami y en todo el sur de la Florida por su solidaridad y compromiso con Colombia”.

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Tras la atención a los territorios el presidente anunció que luego de hablar con varios empresarios, se han generado donaciones para atender la crisis.

“José Miguel Linares, presidente de Drummond, y me informó que la compañía ha decidido donar USD 1,5 millones como muestra de solidaridad con Colombia en medio de esta tragedia”, “Hace un minuto hablé con David Vélez, quien me manifestó su decisión de aportar COP 100.000 millones para ayudar a los colombianos afectados por esta tragedia”, “Acabo de hablar telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel. Me informaron de la decisión que han tomado de donar COP 150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali”, dijo el presidente. En total las donaciones de estos empresarios suman, COP 254.700 millones.

En medio de la gestión del gobierno también se han criticado algunas acciones que vienen desde el gabinete ministerial y desde el mismo presidente. Algunos sectores, en los que se incluyen bancadas de oposición y de gobierno, criticaron al ministro Jaime Andrés Beltrán luego de que Desigual revelara unas fotografías del jefe de la cartera en una playa en Santa Marta durante este fin de semana, en medio de la crisis humanitaria. Beltrán atribuyó estas acciones a tiempo en familia y sostuvo que está comprometido con su labor.

Además, desde sectores de oposición se cuestiona que Abelardo de la Espriella repartiera balones de fútbol y camisetas de la selección Colombia marcadas con el logo “Defensores de la Patria” en Buenaventura como ayuda para la población. No obstante, también se reconoce que ha habido una gestión importante en el manejo de la crisis desde la mayoría de los sectores.

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