Así va la carrera de los partidos por un lugar en el CNE: ya está el listado de candidatos

A los candidatos presidenciales les pagan, por cada voto, 3.126 pesos en primera vuelta y 1.156 pesos en la segunda. Foto: Camilo Rodríguez - CNE

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Tras los enfrentamientos políticos que marcaron las elecciones de las presidencias del Senado y la Cámara, así como la escogencia del nuevo contralor General, el Congreso se alista para una nueva disputa por el control y la representación en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las distintas colectividades ya definieron sus candidatos para ocupar las nueve magistraturas que estarán en juego. La importancia de esta elección radica en las funciones del CNE, organismo encargado de ejercer vigilancia sobre los partidos, investigar posibles irregularidades, revisar la financiación de las campañas y adoptar decisiones que pueden afectar directamente la permanencia y actuación de las organizaciones políticas.

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El papel del organismo podría cobrar especial relevancia durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre sus competencias está reconocer la personería jurídica de los partidos, imponer sanciones y revisar los recursos utilizados durante las campañas electorales. Una muestra de su peso político se dio durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando el CNE sancionó la campaña que lo llevó a la Presidencia por la violación de los topes de financiación.

Con ese antecedente, las principales fuerzas políticas buscan asegurar representación en el nuevo tribunal electoral. El proceso está completamente en manos del Congreso y ya tiene un calendario establecido. La convocatoria para presentar candidatos se cerró el 14 de agosto, de acuerdo con la resolución 004 de la Secretaría General del Congreso.

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Cambio Radical fue una de las primeras colectividades en definir su carta. Después de una reunión de bancada realizada en Barranquilla y encabezada por Fuad Char, copresidente del partido, se decidió respaldar a Gersel Luis Pérez, quien fue representante a la Cámara por el Atlántico.

La U también va con Juan Felipe Lemos Uribe, exsenador y primo del expresidente Álvaro Uribe. Lemos no consiguió mantener su curul en el Senado después del escrutinio, pero durante su paso por el Congreso tuvo protagonismo dentro de La U y fue uno de los congresistas que respaldó la aprobación de la reforma laboral promovida durante la administración de Gustavo Petro.

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En el Centro Democrático, como lo anticipó El Espectador, la apuesta será por Nubia Stella Martínez, quien ocupó la dirección nacional del partido. Pero van en coalición con el partido Mira, que postuló a Plinio Alarcón.

En el Partido Conservador el postulado es el del exrepresentante Juan Carlos Wills. El dirigente llegó a la Cámara con el respaldo de Efraín Cepeda y posteriormente intentó llegar al Senado, pero no obtuvo los votos suficientes.

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Por su parte, en el Partido Liberal tienen una baraja de ocho candidatos: Adriana Franco, Alejandro Vega, Campo Alexandre Prieto, Carlos Marchán, Cristian Castro, Daniel Pinzón, Maria Victoria Tafur y Silvio Carrasquilla.

Por su parte, la principal fuerza de oposición busca aumentar su representación y pretende alcanzar tres de las nueve magistraturas. Para lograrlo, el Pacto Histórico postuló ocho aspirantes, entre ellos Alirio Uribe Muñoz, dirigente cercano al senador Iván Cepeda y quien ya ha participado en diferentes actuaciones del partido ante el CNE. Su eventual llegada al organismo le permitiría continuar desde allí con la defensa de los intereses de esa colectividad.

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Además de Uribe Muñoz, el Pacto postuló los nombres de Ricardo Agudelo, Ana Jimena Bautista, William Villanueva, Cielo Rusinque, Gabriel Bustamante, Jairo Corzo y Reynaldo Dussan.

Con el panorama actual, el Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U tendrían representación en el nuevo CNE. La última silla será objeto de una disputa entre partidos como Salvación Nacional -que apuesta por José Antonio Parra-, Nuevo Liberalismo y Alianza Verde -que en coalición postularon a Miguel Eduardo Sastoque-. Además, el partido Mais va con Roquelina Blanco y Praxere Ospino, mientras que La Fuerza postuló a Martha Lucía Zamora y Sonia Bernal.

El calendario electoral también avanza. Ya finalizada la inscripción de candidatos, las comisiones de Acreditación Documental de Senado y Cámara revisan hasta el próximo 19 de agosto si los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos. El 20 de agosto se presentará el informe con los candidatos habilitados y el Congreso tiene previsto realizar la elección el 25 de agosto.

Los actuales magistrados del CNE permanecerán en sus cargos hasta el 31 de agosto, por lo que la transición hacia la nueva composición deberá concretarse en los días siguientes a la elección.

Los nueve nuevos magistrados llegarán, además, a un organismo que tendrá decisiones de alto impacto político sobre la mesa. Entre ellas estará el estudio de solicitudes de personería jurídica de diferentes partidos, como La Fuerza de Roy Barreras, y la revisión de procesos relacionados con posibles irregularidades en la financiación de las campañas de Iván Cepeda y del presidente Abelardo de la Espriella.

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