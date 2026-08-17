Crecen críticas del mundo político al ministro Jaime Andrés Beltrán: ¿qué pasó?

Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez. Foto: EFE - Pablo R. Seco

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Luego de que se conocieran unas imágenes de este fin de semana en las que se ve al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en una playa en Santa Marta junto a su familia, desde diferentes sectores se le señala por el momento en el que se conocen estas fotografías. Este lunes se cumple una semana desde que sucedió el terremoto de magnitud 7,4 que dejó casi 300 personas fallecidas, suma más de 200 desaparecidos y más de 115.000 personas afectadas.

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El senador del Centro Democrático, Rafael Nieto, dijo: “mientras miles de familias enfrentan las consecuencias del terremoto y algunas han tenido que dormir en cambuches improvisados porque lo perdieron todo, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se fue de vacaciones a Santa Marta. ¿Quién está liderando desde el gobierno la respuesta para garantizar soluciones de vivienda a los damnificados? El país necesita empatía de parte de sus funcionarios y que estén al frente de sus responsabilidades en esta emergencia. Un reclamo que también se le hubiera hecho a un ministro de Petro, por cierto".

El representante del mismo partido, Daniel Briceño, resaltó la labor hecha desde el Gobierno, pero cuestionó a Beltrán. “Miles de voluntarios en todo el país haciendo el trabajo de ayudar, de poner un grano de arena. El presidente Abelardo, el Vicepresidente José Manuel Restrepo, las primeras damas consiguiendo ayudas por todo lado, el sector empresarial metiéndose la mano al bolsillo, el ministro Lara y gran parte del gabinete al frente del cañón. No es momento para miembros del gabinete desconectados y que prefieran andar de paseo. Orden, responsabilidad y seriedad necesita el país”, expresó.

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Por otro lado, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, aseguró que este martes 18 de agosto se presentará una moción de censura en contra del ministro. “Presentaremos moción de censura este martes al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Y es que no puede ser que la mayoría del Gobierno, muchos de ellos han estado en el territorio, pero que el ministro de Vivienda, cuando miles de personas perdieron justamente su vivienda, esté de paseo en Santa Marta”, enfatizó.

El representante del mismo partido, Daniel Monroy, dijo: “No puede ser que mientras todo el pueblo colombiano se movilizó y ha sido solidario con las víctimas de esta tragedia, llevando ayudas a los territorios el ministro de Vivienda está en la playa, mientras la gente espera ayuda para poder reconstruir sus casas”. Y agregó una crítica a De la Espriella por las imágenes en las que se ve repartiendo balones y camisetas con el logo “Defensores de la patria” en Buenaventura durante su visita de este fin de semana.

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Además, el senador Jota Pe Hernández expresó: “Ministro indolente ante la tragedia. Fue un terremoto señores, casi 30 mil viviendas destruidas, 66 edificios caídos, centenares de muertos y desaparecidos. ¿Y el Ministro de vivienda de vacaciones? ¿Nadando en la playa mientras el pueblo deambula entre escombros? Indolente".

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