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De la Espriella cumple sus primeros 100 días y reajusta estrategia de cara a las regionales

El presidente Abelardo de la Espriella trazó un plan inicial enfocado en salud, economía y seguridad que terminó desviado por cuenta de un terremoto de 7,4 que ocurrió tres días después de su posesión. Con las elecciones territoriales de 2027 en mente, el mandatario se enfocará en mostrar resultados concretos en los puntos críticos del Estado mientras sortea críticas por la falta de diálogo directo con el Congreso, que también reclama más atención.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
FOTODELDÍA AME7019. CALI (COLOMBIA), 07/08/2026.- Abelardo de la Espriella (d) reacciona tras jurar como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (i), este viernes en Cali (Colombia). "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo De la Espriella al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Abelardo de la Espriella (d) reacciona tras jurar como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (i), en Cali (Valle del Cauca). "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Los primeros 100 días de un presidente suelen ser el medidor de los cuatro años de su mandato. Abelardo de la Espriella llegó con un plan concreto, pero se enfrentó a un terremoto que lo hizo cambiar de estrategia y enfocó las prioridades en la reconstrucción. En las semanas siguientes al desastre y en medio de giras para demostrar su presencia en el territorio, trazó un esquema para dejar claros sus objetivos hasta 2030: reforzar la seguridad, “ordenar la casa” que dejó la administración anterior —con prioridades en lo fiscal y la salud—,…

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género. mariabarriosf mbarrios@elespectador.com
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Comentarios
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 4 horas
    Se ve muy feliz este fantoche personaje que en sólo 100 días tiene el país por el piso en casi todos los renglones. Lo más patético es que este cínico anda inaugurando obras del gobierno anterior. Es tan poco respetable este abelardo que desde el inició mintió con unos recursos que había solicitado Petro a la banca internacional desde hacía año y medio y apenas llegaron. Es un gobernante mentiroso, sin carácter y sin horizonte
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