Reforma Rural Integral enfrenta recorte presupuestal y 10 años después aún está rezagada

En campaña, el presidente Abelardo de la Espriella se enfocó en vender lo que sería una “revolución agroindustrial” para el campo con un giro hacia la formalización y la entrega de créditos en la política de tierras del Gobierno. Ese cambio frente a lo que había sido prioridad en el cuatrienio anterior toca el primer punto del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, hoy en medio de una polémica por un posible recorte presupuestal que golpearía la implementación de un asunto neurálgico en las guerras colombianas.

Cuatro presidentes han tenido injerencia en lo que en ese texto firmado con la que fue hasta hace 10 años la guerrilla más antigua del continente se denominó “Reforma Rural Integral” (RRI). Y su meta no es menor. Se trata de uno de los puntos más ambiciosos de lo pactado en La Habana y allí se destinó en los últimos años cerca del 80 % de los recursos que en el presupuesto general fueron asignados al cumplimiento del Acuerdo, de acuerdo con la Unidad de Implementación.

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Fotografía de archivo del 24 de noviembre del 2016 que muestra al entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (i), y el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry (d), mientras se felicitan luego de firmar el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, para terminar años de conflicto armado interno, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Pasada una década desde la firma de ese texto, El Espectador se dio a la tarea de analizar, punto por punto, en qué va la ejecución de lo pactado en La Habana. Lo que inició a través de conversaciones secretas y encuentros furtivos en la capital cubana tuvo su primer consenso en la importancia de una discusión agraria y tardó más de seis meses en concretarse. Pero para que eso se lograra, se necesitaron de varias medidas tomadas por el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos que pasaron por reconocer la existencia del conflicto armado y una Ley de Víctimas que dejara eso en piedra.

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En el proceso de diálogo, negociadores de lado y lado estuvieron de acuerdo en que el problema de la tierra estaba en el centro del conflicto: fue la génesis de unas Farc que terminaron ligadas al narcotráfico y a delitos de lesa humanidad. Por eso fue que, incluso en los borradores iniciales de lo que se convertiría en un texto de más de 300 páginas, siempre estuvo en el primer punto y sirvió, de acuerdo con Alejandro Reyes, columnista de este diario y experto en tierras, como un “puente de oro que le justificó a [esa guerrilla] salir de una guerra de 55 años”.

“Que, a juicio del Gobierno, esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que, a juicio de las Farc-EP, dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños”, se lee en el segundo párrafo del apartado de la RRI.

De acuerdo con el Instituto Kroc, para noviembre de 2025, solo el 9 % de las disposiciones de ese punto habían completado su ejecución. En comparación, el 20 % se encontraba en estado intermedio y el 67 % en estado mínimo. Cifras de la Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, revelan que de la meta de tres millones de hectáreas adjudicadas al campesinado sin tierra, ese número solo ha llegado a 72.880 hectáreas, lo que representa un 2,4 % del total. Entre las siete millones de hectáreas formalizadas que se proyectaron como objetivo en este tiempo, se han logrado únicamente 3’143.218 (el 44,9 % de lo prometido).

Así ha sido la implementación del punto uno del Acuerdo de Paz, de acuerdo con información recogida por el Instituto Kroc. Foto: Archivo

El cambio de mandatarios en estos 10 años –cada uno con una perspectiva diferente– ha dificultado una ejecución de por sí marcada por las “dificultades estructurales” que tiene la transformación del campo. El expresidente y nobel de paz, Juan Manuel Santos, se enfocó en sentar las bases de lo que serían las agencias encargadas de poner en marcha ese proceso: la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Su sucesor, Iván Duque, tuvo como objetivo la formalización y el impulso a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El antecesor directo de De la Espriella, Gustavo Petro, promovió el acceso a tierras, y el actual jefe de Estado promete cambiar el rumbo hacia la industrialización.

En su momento, el primer director de la ANT, Miguel Samper Strouss, afirmó que era necesario “un gran debate nacional acerca de la tierra”. Bajo su perspectiva, “la inversión en el campo [tenía que ser] integral porque la tierra sola no sirve”, pues tenía que ir de la manos con “medidas de desarrollo rural” y una visión casuística de lo que necesitaba cada territorio.

Esa misma perspectiva está inscrita en el Acuerdo, que determina que esos PDET no serían únicamente sobre tierra, sino que tocarían nueve pilares: la infraestructura y la adecuación de tierras, la salud, la educación rural, la vivienda y el agua potable, la producción agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa, la garantía progresiva del derecho a la alimentación, y los planes de acción para la transformación regional. El Tablero de Seguimiento del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final de Paz indica que la RRI está en un 56,65 % de avance. De esos indicadores, el más adelantado es el de salud; mientras que el de menor avance es el de ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo.

“Los [Planes Nacionales de la RRI] relativos a la conectividad a internet y las telecomunicaciones, la ‘economía solidaria’ –centrada en las cooperativas y los proyectos comunitarios– y la electrificación han alcanzado niveles de implementación superiores al 79 %. Sin embargo, los planes de asistencia técnica, formalización masiva de la propiedad de la tierra y servicios de riego apenas alcanzan una media del 19 %”, indica el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas –con fecha del pasado 26 de junio–, que también alerta sobre la implementación “desigual” de estos planes.

En San Vicente del Caguán, #Caquetá, y en coordinación con las Juntas de Acción Comunal, la @AgenciaTierras entregó 55 títulos de tierras a comunidades. La entrega de escrituras contó con la presencia de @MisionONUCol, que verifica la implementación de Reforma Rural Integral. pic.twitter.com/ZBramD0oY4 — Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) September 4, 2026

De acuerdo con fuentes de alto nivel consultadas por El Espectador, las razones detrás de esta disparidad resultan de dos puntos: la falta de coordinación institucional y la seguridad física. La primera parte es esencial en un apartado en el que no solo están las instituciones que nacieron del Acuerdo, sino también ministerios y otras entidades de carácter nacional que no han logrado, en la última década, una articulación a nivel nacional ni local.

La segunda parte se vuelve más urgente cuando el crecimiento de las estructuras criminales fue de cerca del 90 % en los últimos cuatro años, según un informe presentado por el actual ministro del Interior, Rodrigo Lara. Incluso, las entidades encargadas de la implementación señalan que se trata de un círculo vicioso que plantea la falta de seguridad como la causa y el resultado de la falta de desarrollo territorial.

Allí también radica parte de la dificultad para garantizar la seguridad jurídica en la entrega, adjudicación y formalización de los terrenos. El Acuerdo planteó la necesidad de un catastro multipropósito para poner en marcha el punto uno, pero su actualización se complica cuando los mismos funcionarios no pueden ingresar a los territorios por la presencia de grupos criminales y una falta de canales de comunicación con la comunidad que permita conocer los cambios que se dan en esos terrenos: “Se actualiza hoy y mañana ya está desactualizado”.

El Instituto Kroc señala que “la interoperabilidad entre catastro y registro avanzó sin consolidar una trazabilidad completa entre personas, derechos y predios”. La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) indica que se mantienen las “inconsistencias asociadas a las bases de datos de informalidad en la tenencia de la tierra, desactualización registral y limitaciones en la interrelación catastro–registro”.

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“Muchas de las cosas no están digitalizadas, sino que están en unos libros viejísimos del registro. Bueno, por la SU-288 hubo todo un proceso para que la Registraduría empezara a digitalizar eso, pero no todo está. A veces uno necesita una escritura pública del siglo XIX y toca mandar a una persona al archivo que a veces la encuentra, a veces no. Esto es para decir que nosotros tenemos unas circunstancias estructurales que hacen que ordenar la tierra y trabajar sobre estas cosas sea más difícil. Ese es el estado de cosas que tenemos”, le dijo a El Espectador Ana Jimena Bautista, actual magistrada del Consejo Nacional Electoral y exdirectora de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras.

Según la plataforma de seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo del pasado gobierno (Sinergia), el punto de hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras tuvo un avance del 6,61 % y el de títulos estuvo en un 5,03 %. Los números fueron mayores en hectáreas entregadas a mujeres rurales a través de ese fondo (129,03 %), los predios entregados y compensados en cumplimiento de órdenes judiciales de restitución (81,22 %), y proyectos productivos implementados por ese mismo tipo de fallos (61,76 %).

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Organizaciones que hacen veeduría de este proceso dicen que la administración pasada tuvo “máximos históricos en adjudicación”. Pero el ritmo sigue siendo lento, con “cuellos de botella jurídicos, registrales e institucionales”.

“Es importante que la Reforma Rural Integral se concrete realmente y que haya seguridad jurídica, porque de otra manera no va a ser: la tierra sola no produce paz. La paz se construye con más oportunidades y esas oportunidades vienen con proyectos productivos, pero además viene con asistencia técnica, con créditos que a estas alturas son muy difíciles para muchos reincorporados”, afirma Eloísa Rivera Rojas, representante de Azonal. Ella pone en el centro el problema de la seguridad: vive en un departamento con una fuerte presencia de grupos criminales y quienes hacen parte de su cooperativa llegaron desde otras zonas del país por el desplazamiento, por falta de oportunidades y por proyectos productivos fracasados.

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#AEstaHora 📍 | ¡Todo listo! El ministro de agricultura, Indalecio Dangond, se prepara para intervenir en el Informe Nacional de Competitividad. 🇨🇴📊

Un espacio clave para seguir impulsando la productividad, la innovación y el desarrollo agroindustrial de nuestro #CampoMilagro.… pic.twitter.com/m9j77m6EfF — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) September 30, 2026

Los últimos cuatro presidentes han dispuesto, de maneras disímiles, de las herramientas que fundó el Acuerdo. Ninguno ha alcanzado las metas propuestas por ese mismo texto para poner en marcha la RRI. Ahora, la mirada está puesta sobre un presupuesto que le quita dinero a esas mismas entidades que tienen en sus manos el punto de la tierra.

Bajo la ponencia que se discute actualmente en el Congreso para el presupuesto de 2027, la ANT perdería el 71,8 % de sus recursos destinados a la implementación (de COP 1,31 billones a COP 370.028 millones) y la ART disminuiría en un 54,8 % el monto asignado a ese mismo rubro. La reforma perdería COP 7,84 billones con respecto al 2026, con un 45 % menos en recursos.

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Todo eso plantea un riesgo para la ejecución de lo prometido hace 10 años y el actual Gobierno ha sido claro en que, por un lado, frenará la compra de tierras para el Fondo de Tierras que nació con el Acuerdo; y, por otro, que se concentrará –en línea con lo hecho por Duque, que sacó pecho por la expedición de expedición de 52.000 títulos de propiedad rural en cuatro años– en la formalización y el impulso del desarrollo.

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Aunque no ha hablado directamente sobre el impacto que tendrá en la RRI, el presidente ha dicho que echará mano de una figura que se creó por lo pactado en La Habana: obras por impuestos. El objetivo de esa herramienta hoy es la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto y la posibilidad de que parte del bolsillo destinado al Acuerdo disminuya para concentrarse en atender la crisis es otra preocupación latente. “Es más difícil invertir en una zona PDET, afectada por la seguridad y la extorsión, que en Manizales”, dijo una fuente de un organismo internacional que sigue de cerca los asuntos de tierras.

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Además, todavía se está a la expectativa del avance del proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria, presentado por el Pacto Histórico en el Congreso. En el periodo pasado, superó, únicamente, el primer debate en las Comisiones Primeras conjuntas. Su aprobación es lo único que falta para poner en marcha los juzgados dedicados a la solución de conflictos de la tierra y ampliaría la presencia del Estado en el territorio. Ahora, sin el apoyo del Ejecutivo, sigue estancada.

Quienes han tenido mano en la puesta en marcha de la RRI reconocen que es clave “para superar el carácter bilateral del Acuerdo”, pues además de tocar las causas estructurales, sale de la narrativa entre el Estado y los victimarios para concentrarse en las víctimas “como beneficiario directo”. Ese apartado, neurálgico para la terminación del conflicto, todavía presenta rezagos y se enfrenta no solo a un gobierno que no ve con buenos ojos lo pactado en La Habana, también a un crecimiento de las estructuras criminales en los mismos territorios que prometió cambiar.

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