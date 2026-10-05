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Reforma Rural Integral enfrenta recorte presupuestal y 10 años después aún está rezagada

El crecimiento de grupos criminales y la falta de coordinación institucional dificultan la implementación de un punto esencial del Acuerdo de Paz con las Farc. El presupuesto del Gobierno de Abelardo de la Espriella para 2027 reduciría en un 45 % los recursos destinados al desarrollo de este ítem. El objetivo ahora es concentrarse en una “revolución agroindustrial”.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
Invasiones de tierras amenazarían la reforma agraria, según gobierno Petro
La Reforma Rural Integral es el primer punto del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc hace 10 años.
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

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En campaña, el presidente Abelardo de la Espriella se enfocó en vender lo que sería una “revolución agroindustrial” para el campo con un giro hacia la formalización y la entrega de créditos en la política de tierras del Gobierno. Ese cambio frente a lo que había sido prioridad en el cuatrienio anterior toca el primer punto del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, hoy en medio de una polémica por un posible recorte presupuestal que golpearía la implementación de un asunto neurálgico en las guerras colombianas.

Cuatro presidentes han tenido…

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género. mariabarriosf mbarrios@elespectador.com
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