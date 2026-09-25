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Proyecto de revisión de sentencias en la Justicia Militar cambiaría las reglas de la JEP

Dos proyectos para modificar la Constitución fueron radicados en el Congreso y tendrían efectos directos sobre el alcance de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reducir su existencia a un plazo de diez años. Aunque las ponencias se basan en una falta de resultados por parte de la justicia transicional, quienes le han seguido la pista a esa instancia aseguran que serían contraproducentes para víctimas y comparecientes.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
25 de septiembre de 2026 – 06:07 a. m.
En el marco de las audiencias de reconocimiento de responsabilidad, varios exintegrantes de la fuerza pública han entregado las medallas ganadas durante su servicio con prácticas criminales como la de las ejecuciones extrajudiciales.
En el marco de las audiencias de reconocimiento de responsabilidad, varios exintegrantes de la fuerza pública han entregado las medallas ganadas durante su servicio con prácticas criminales como la de las ejecuciones extrajudiciales.
Foto: JEP

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Se agudiza la tormenta para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que enfrenta unas de sus semanas más difíciles. A los problemas por el recorte de COP 170.000 millones de su presupuesto para 2027 se suman dos proyectos radicados ante el Senado que buscan acortar su existencia a un lapso de diez años y que sus sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública sean revisadas por el Tribunal Superior Militar y Policial. Ambas iniciativas implicarían una reforma constitucional que tendría que pasar por ocho debates en el Congreso. Y…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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Comentarios
  • antonio(7747)Hace 6 minutos
    Qué justifica que despues de 8 años solo ahora llamen a declarar a la proxeneta de Sandra Ramirez,. A los del secretariado primero los premiaron con 8 años de curules en el congreso. Qué hicieron por el pais durante su paso por el congreso, ademas de recibir mas de $40 millones mensuales. Que la JEP reconocida en el mundo como ejemplo ? será ejemplo de impunidad.
  • antonio(7747)Hace 9 minutos
    Para cualquier sistema 10 años son suficientes para dar resultados. La JEO resultó ser mas paquiderma que la justicia orinaria. El interes de todos los funcionarios es prorrogar el tiempo y continuar recibiendo sus jugosos salarios. La verdad ya se, sabe los militares cometieron atrocidades con los falsos positivos y la guerrilla secuestró, asesinó, reclutó y violó menores. Necesitamos sanciones. No necesitamos otros 5 años.
  • Marco(t2vy2)Hace 12 minutos
    Imaginemos a estos tipejos en otro contexto. Su proyecto insignia sería censurar los nombres del informe «Nunca más» e imponer a la fuerza la narrativa del «Informe final», en donde se decía que las desapariciones eran consecuencia lógica de la lucha contra la subversión. Y viendo esperpentos como estos dos que nos cuenta la noticia, ¿sigue habiendo gente que dice que el fascismo no existe y que quienes usamos ese concepto no sabemos a qué nos referimos? Los ataques a JEP dan asco.
  • Ivan(24417)Hace 47 minutos
    En Colombia estamos pasados de que intervenga la CPI. Por algo, este presidente quiere retirar a Colombia de dicho tribunal, y no es precisamente por lo que él y sus seguidores señalan. La pauta se la están marcando desde el norte quienes le conocen su hoja de vida.
  • Japz(39664)Hace 52 minutos
    El sistema de Justicia Especial para La Paz implementado en Colombia ha sido reconocido en el mundo como un ejemplo para replicar en otros conflictos. No podemos acabar a las patadas un buen logro de paz. Colombia debe reaccionar contra las políticas guerreristas del actual gobierno. La JEP ha representado la salida negociada que más conviene a todos y no debemos permitir que la acaben.
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