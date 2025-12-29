Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Gobierno Petro posesionó a Alfredo Saade como embajador de Colombia en Brasil

El polémico pastor y exjefe de despacho aterrizó oficialmente en el cargo diplomático este lunes. Se suma a los 46 nombramientos de corte político del “Gobierno del cambio”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
29 de diciembre de 2025 - 11:51 p. m.
El polémico pastor y exjefe de despacho Alfredo Saade aterrizó oficialmente en la embajada de Colombia en Brasil.
El polémico pastor y exjefe de despacho Alfredo Saade aterrizó oficialmente en la embajada de Colombia en Brasil.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Otro movimiento en el servicio exterior del gobierno de Gustavo Petro ocurrió en las últimas horas. El polémico pastor y exjefe de despacho Alfredo Saade fue posesionado como el embajador de Colombia en Brasil tras la salida de Guillermo Rivera del cargo.

Con este nombramiento, son ahora 47 los nombramientos de corte político que se han dado en el “Gobierno del cambio” para el cargo de embajadores. Para todos estos casos, como lo reveló El Espectador, el Estado manejo un tipo de “nómina paralela” que genera erogaciones mensuales extras de USD 596.850 (cerca de COP 2.300 millones).

Vínculos relacionados

“No es prudente”: cardenal Rueda sentó posición sobre la constituyente del gobierno Petro
Diplomacia de Petro pasó a los estrados: así se ha movido la pelea por nombramientos
Se atizó la confrontación con elecciones en medio: esto se juegan Colombia y EE. UU. en 2026

Sugerimos: Debate de control político por emergencia económica fue aplazado: “Para que no se vicie”

La hoja de vida de Saade había sido publicada en la página de aspirantes de la Presidencia a inicios de diciembre, pero hasta ahora se concreta su llegada al servicio diplomático. Inicialmente, había buscado una candidatura presidencial por el Pacto Histórico y salió de su cargo como jefe de despacho del mandatario en agosto por líos en el nuevo esquema de pasaportes, lo que le valió incluso una suspensión de la Procuraduría.

Le puede interesar: “El próximo Congreso va a encontrar un país anárquico políticamente”: Juan Sebastián Gómez

Precisamente ese factor terminó por aplazar nombramiento como embajador, pues desde su salida de la Casa de Nariño sonó para el cargo. De acuerdo con Saade, llegará a la misión diplomática en Brasil con estrictas órdenes del jefe de Estado para que “las relaciones con el presidente [Luiz Inácio Lula da Silva] sigan fortalecidas”.

Saade es abogado con una especialización en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública. En su experiencia laboral, además de su paso por la Casa de Nariño, menciona su paso como representante legal de Muros Caídos (2008 a 2020) y de la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia entre 2016 y 2017. Además, fue contratista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entre 1998 y 2000.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Alfredo Saade

Cancillería

Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva

Gustavo Petro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.