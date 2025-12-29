Gobierno Petro posesionó a Alfredo Saade como embajador de Colombia en Brasil

El polémico pastor y exjefe de despacho Alfredo Saade aterrizó oficialmente en la embajada de Colombia en Brasil. Foto: Archivo Particular

Otro movimiento en el servicio exterior del gobierno de Gustavo Petro ocurrió en las últimas horas. El polémico pastor y exjefe de despacho Alfredo Saade fue posesionado como el embajador de Colombia en Brasil tras la salida de Guillermo Rivera del cargo.

Con este nombramiento, son ahora 47 los nombramientos de corte político que se han dado en el “Gobierno del cambio” para el cargo de embajadores. Para todos estos casos, como lo reveló El Espectador, el Estado manejo un tipo de “nómina paralela” que genera erogaciones mensuales extras de USD 596.850 (cerca de COP 2.300 millones).

Oficialmente me he posesionado como embajador de Colombia ante la república federativa de Brasil.

Llevo instrucciones precisas del señor presidente @petrogustavo para que las relaciones con el presidente Lula @LulaOficial sigan fortalecidas.

Con Dios siempre se gana, jamás se… pic.twitter.com/6jHshLmftO — pastor Alfredo saade (@alfredosaadev) December 29, 2025

La hoja de vida de Saade había sido publicada en la página de aspirantes de la Presidencia a inicios de diciembre, pero hasta ahora se concreta su llegada al servicio diplomático. Inicialmente, había buscado una candidatura presidencial por el Pacto Histórico y salió de su cargo como jefe de despacho del mandatario en agosto por líos en el nuevo esquema de pasaportes, lo que le valió incluso una suspensión de la Procuraduría.

Precisamente ese factor terminó por aplazar nombramiento como embajador, pues desde su salida de la Casa de Nariño sonó para el cargo. De acuerdo con Saade, llegará a la misión diplomática en Brasil con estrictas órdenes del jefe de Estado para que “las relaciones con el presidente [Luiz Inácio Lula da Silva] sigan fortalecidas”.

Saade es abogado con una especialización en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública. En su experiencia laboral, además de su paso por la Casa de Nariño, menciona su paso como representante legal de Muros Caídos (2008 a 2020) y de la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia entre 2016 y 2017. Además, fue contratista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entre 1998 y 2000.

