Raúl Moreno reemplazará a Alfredo Saade como jefe del despacho presidencial (e)

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, con el jefe de despacho (e), Raúl Moreno. Foto: Dapre

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya se sabe quién asumirá, temporalmente, el puesto que dejó el pastor Alfredo Saade en la jefatura del despacho presidencial. Raúl Moreno llegará a ocupar el cargo después de que se conociera que su antecesor se convertirá en embajador de Colombia en Brasil.

Así lo anunció la directora del Dapre, Angie Rodríguez, a través de las redes sociales de la entidad. En su publicación, además, deseó “los mayores éxitos a [Saade] en la nueva misión encomendada por el señor presidente”.

Sugerimos: Ya hay gobernadora (e) del Magdalena tras pullas entre Petro y Fuerza Ciudadana

La Directora y Secretaria General de Presidencia, Angie Rodríguez, desea los mayores éxitos a @alfredosaadev en la nueva misión encomendada por el señor Pdt. @petrogustavo, y se anuncia como Jefe de Despacho Presidencial en ENCARGO, al asesor del DAPRE @raumoreno_. pic.twitter.com/XV1reX90DP — DAPRE (@DapreCol) August 16, 2025

Moreno ha sido asesor del Dapre de Rodríguez y llega a asumir un encargo no menor. El jefe de despacho está presente en casi todos los eventos del presidente y es una de las personas que trabaja más cercanamente al jefe de Estado.

Le puede interesar: “No la pueden acusar de robarse un peso”: Gobierno Petro respaldó a Juliana Guerrero

Precisamente por esa razón, el nombramiento de Saade en ese puesto, en el que duró dos meses, generó polémica. El cuestionado pastor ha sido una de las voces que ha planteado en varias ocasiones la reelección de Petro y una constituyente, lo que le ha valido no pocas críticas.

Además, poco después de su aterrizaje recibió el encargo de adelantar el nuevo modelo de expedición de pasaportes, en un convenio firmado con el Gobierno con Portugal. E incluso estuvo presente en la firma del memorando de entendimiento de la zona binacional con Venezuela como enviado del Ejecutivo. En todo caso, Saade estaba en el consejo de ministros que se desarrolló este viernes y no ha dejado su puesto.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.