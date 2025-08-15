No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Raúl Moreno reemplazará a Alfredo Saade como jefe del despacho presidencial (e)

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, hizo el anuncio a través de sus redes. La hoja de vida del polémico pastor fue publicada en la página de aspirantes para el cargo de embajador de Colombia en Brasil.

Redacción Política
16 de agosto de 2025 - 02:06 a. m.
La directora del Dapre, Angie Rodríguez, con el jefe de despacho (e), Raúl Moreno.
Foto: Dapre
Ya se sabe quién asumirá, temporalmente, el puesto que dejó el pastor Alfredo Saade en la jefatura del despacho presidencial. Raúl Moreno llegará a ocupar el cargo después de que se conociera que su antecesor se convertirá en embajador de Colombia en Brasil.

Así lo anunció la directora del Dapre, Angie Rodríguez, a través de las redes sociales de la entidad. En su publicación, además, deseó “los mayores éxitos a [Saade] en la nueva misión encomendada por el señor presidente”.

Moreno ha sido asesor del Dapre de Rodríguez y llega a asumir un encargo no menor. El jefe de despacho está presente en casi todos los eventos del presidente y es una de las personas que trabaja más cercanamente al jefe de Estado.

Precisamente por esa razón, el nombramiento de Saade en ese puesto, en el que duró dos meses, generó polémica. El cuestionado pastor ha sido una de las voces que ha planteado en varias ocasiones la reelección de Petro y una constituyente, lo que le ha valido no pocas críticas.

Además, poco después de su aterrizaje recibió el encargo de adelantar el nuevo modelo de expedición de pasaportes, en un convenio firmado con el Gobierno con Portugal. E incluso estuvo presente en la firma del memorando de entendimiento de la zona binacional con Venezuela como enviado del Ejecutivo. En todo caso, Saade estaba en el consejo de ministros que se desarrolló este viernes y no ha dejado su puesto.

Por Redacción Política

