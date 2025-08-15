Ya hay gobernadora (e) del Magdalena tras pullas entre Petro y Fuerza Ciudadana

El presidente Gustavo Petro designó a Ingris Padilla como gobernadora (e) del Magdalena. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras choques entre el presidente Gustavo Petro y Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, ya hay una nueva gobernadora encargada para el Magdalena. Este viernes se dio a conocer que Ingris Padilla se convertirá en la dirigente regional de ese departamento.

A través de una foto publicada en la página de Presidencia se confirmó la noticia, con la que una de las integrantes de la terna presentada por el partido para reemplazar a Rafael Martínez, destituido de su cargo. Así, Padilla será quien ocupe el puesto hasta el próximo 9 de noviembre, cuando se están programadas las elecciones atípicas en ese departamento.

Sugerimos: “No la pueden acusar de robarse un peso”: Gobierno Petro respaldó a Juliana Guerrero

Este viernes, el Presidente @petrogustavo se reunió en la @Casa_Narino con Ingris Mirelda Padilla García, quien será la Gobernadora encargada del departamento de Magdalena, mientras se realizan las elecciones el próximo 9 de noviembre. pic.twitter.com/yEKJhM1HEi — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 15, 2025

La decisión llega después de que Fuerza Ciudadana, que no cuenta con personería jurídica, hiciera varios llamados al mandatario para “respetar la terna presentada (…) o, por el contrario, convertirse en cómplice de quienes han buscado derrocarlo”. En varias misivas, el movimiento aseguró que la pérdida de su personería fue un “raponazo jurídico” y calificaron como “injusta” la nulidad de la elección de Martínez.

“Fuerza Ciudadana representa a más de 307 mil ciudadanos que eligieron a Rafael Martínez como gobernador del Magdalena para el periodo 2024-2027, dando continuidad al primer gobierno popular de la historia del departamento”, se lee en una carta firmada por Caicedo. Y también agrega: “El atropello contra el Magdalena es un mensaje alarmante para todo el país: si lo permiten aquí, lo podrán repetir en cualquier otro territorio que decida transitar un camino distinto”.

Le puede interesar: Alfredo Saade sale de Palacio y será embajador en Brasil: su hoja de vida fue publicada

El Magdalena se ha convertido en el laboratorio de los poderes tradicionales para eliminar a sus rivales políticos.



A Fuerza Ciudadana nos arrebataron el umbral al Senado, la Alcaldía de Santa Marta, la personería jurídica… y ahora quieren hacer lo mismo con la Gobernación; se… pic.twitter.com/xZbUOGxRGb — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) August 9, 2025

En la reunión estuvo presente la representante de ese movimiento, Ingrid Aguirre. Fue la única de la colectividad en asegurarse un puesto en el Congreso después de que en el Senado no se lograra alcanzar con el umbral.

Lea también: “La certificación va por buen camino”: Benedetti tras reunión con senadores de EE. UU.

La decisión del presidente, en todo caso, es un guiño al movimiento. Aunque no haya hecho parte de la coalición del Pacto Histórico, ni haya hecho parte de la conformación del partido que se busca crear, sí hace parte del progresismo y Caicedo estaría buscando un puesto en el tarjetón presidencial de 2026.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.