“No la pueden acusar de robarse un peso”: Gobierno Petro respaldó a Juliana Guerrero

Menos de un día después de que se publicara la hoja de vida de Juliana Guerrero en la página de aspirantes de Presidencia para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes, el gobierno de Gustavo Petro ya salió a respaldarla. En un encuentro con consejeros de juventud, el mismo mandatario defendió el trabajo de la funcionaria.

“Voy a poner a Juliana por retar”, dijo. Y agregó que ella está “amenazada de muerte” y quiere “que se pruebe” a ver si es capaz de llevar a cabo la tarea.

Primero pasó la intervención de la nueva persona en ocupar la cabeza del Ministerio de Igualdad, Juan Carlos Florián, quien aseguró que es “una mujer muy comprometida con los derechos de la juventud a nivel nacional”. Añadió que hay que “rodear y respaldar” a la próxima viceministra, “porque es una decisión muy estratégica que nosotros tengamos a una mujer afro, que viene de los sectores sociales más populares, que reconoce las voces de todas y todos”.

#CumplimosConDignidad 🇨🇴 El presidente, @petrogustavo, junto al ministro del Interior, @AABenedetti y el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, reciben a 47 de los 49 Consejeros de Juvetud Nacional. pic.twitter.com/l7gz0YTgWF — MinInterior Colombia (@MinInterior) August 15, 2025

Incluso, reveló que Guerrero ya hizo parte de reuniones con consejeros de juventud e indicó que los presentes ya la “conocen ampliamente”.

Seguido a eso, el jefe de Estado aseguró que “la juventud no ha estado en el poder” y señaló que “prácticamente la destruyeron [a Juliana]” tras las revelaciones de sus influencias en entidades del Gobierno. En esa línea, apuntó: “De una manera que a mí me dio hasta asco, porque uno ve una persona de 23 años o menos, puede aspirar a que cometa errores, es lógico, hay temas que solo con el tiempo se aprende (…) y más en este tipo de espacios".

“No discuto que pudo haber habido algún error en el manejo de cosas, pero indudablemente nada dice que hubo un delito, no la pueden acusar de haberse robado un peso (…). Simplemente la atacan porque es joven, popular, afro y mujer. Cualquier otra hubiera podido ser, pero algo similar hubiera pasado, porque la cercanía al presidente es visto con celo, con envidia y se quisiera que cierto sector social fuese el que rodeara al presidente, que yo no he querido porque no me interesa”, indicó.

La próxima viceministra de juventudes cuenta con un técnico en Contabilización de las Operaciones Comerciales y un tecnológico en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, pero no cuenta con un diploma profesional.

Ha fungido como jefa de despacho del Ministerio del Interior, desde marzo de este año hasta el 8 de agosto, y también como delegada del programa presidencial en el Dapre desde abril. Previamente, se desempeñó como asistente secretaria ejecutiva del Dapre de noviembre de 2022 a enero de 2023 y enlace territorial del Ministerio del Interior entre marzo y agosto de 2023.

